Tras la Guerra de Sucesión, España se convirtió si no en un Estado vasallo, sí claramente subordinado a Francia, y es de ella de quien hemos tomado muchos de los elementos que conforman un Estado moderno. Por ejemplo, la gestión de las autopistas. Como he comentado otras veces, la red viaria francesa es comparable con la portuguesa: sólo las vías de pago son medianamente decentes, y muchas veces ni eso. Y el modelo de autopista es el de peaje, mientras que en la Europa central y oriental se impone el modelo de la vignette. Por qué toman una palabra inequívocamente francesa para designar un modelo de pago que es desconocido en territorio galo, es algo que se me escapa.

Como el cobro mediante peajes no tiene ningún secreto, porque es el que sufrimos en nuestras carnes aquí, no me extenderé sobre el particular. Sobre la vignette explicaré un poquito más, para quien no la conozca. Se trata del modelo más generalizado en Europa, implantado en países como Suiza, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Chequia, Bulgaria, Hungría… y se trata de un pago por acceso ilimitado a la red de autopistas (de propiedad estatal, lo de una empresa privada construyendo carreteras es cosa de Francia y sus satélites) durante el periodo de validez de la viñeta (una pegatina que pegar en el cristal, a semejanza de la nuestra de la ITV). Los locales compran, evidentemente, la del año, mientras que los turistas tienen vignettes semanales, quincenales, mensuales… según el país. Realmente es un sistema muy cómodo y sencillo de implementar, pues no hay casetas de peaje que ralenticen la marcha, colapsando la circulación en momentos de mucho tráfico.

Como la viñeta da derecho a un número ilimitado de viajes, el precio por trayecto para un conductor local es ínfimo, así que no hay nadie que se plantee buscar alternativas en la red secundaria (el coste en combustible sería muy superior). Por otra parte, en Estados como Austria o Suiza es que algunas de esas alternativas van por pasos de montaña que puede que no estén abiertos hasta Mayo, para volverse a cerrar en Noviembre.

Para el turista, si bien le resulta más caro proporcionalmente que el abono anual, le sigue suponiendo una ventaja a poco que se plantee mover por el país. Por poner un ejemplo, en Eslovaquia la viñeta de 10 días son 10€, que ya sólo un peaje de los nuestros lo supera. Pero es que el abono anual son 50€.

Una alternativa a la viñeta física (la pegatina, en la imagen los modelos eslovacos de este año) que han desarrollado algunos países es la viñeta electrónica: das de alta tu matrícula, pagas y ya puedes circular legalmente por las autopistas.

Todo esto es para los vehículos ligeros; los camiones tienen otro sistema de cobro. Por ejemplo, para circular por las autobahn con un camión, tienes que llevar un GPS que mide los kilómetros recorridos y se comunica con la central para pasar a tu compañía la receta en consecuencia.

Ahora bien ¿por qué cuento todo esto? Porque en los próximos meses y años van a vencer unas cuantas concesiones de autopistas. Si a ello le sumas las increíblemente ridículas radiales madrileñas, van a revertir al Estado una considerable cantidad de kilómetros de vías de alta capacidad, que se pueden unir a la red de autovías existente. Esto permitiría crear una red estatal de autopistas/autovías que podría ser gestionada según el modelo de viñeta antedicho.

¿Ventajas? Permite sufragar el coste de mantenimiento de las autopistas de forma directa, repartiéndolo entre los usuarios y descargando de él los PGE para que no pese sobre aquellos que escogen otras opciones de transporte. Pero lo hace maximizando su aprovechamiento, sin incentivar la búsqueda de itinerarios alternativos para evitar el pago de un hipotético peaje.

Hace ya bastantes años traté este tema, pero a ver quién encuentra ahora el enlace. Lo paso a exponer de forma telegráfica: puede tener sentido en una escala micro que quien sufraga el coste de una vía, establezca un pago por uso. Ahora bien, si recogemos el zoom y observamos el efecto en toda la sociedad, nos damos cuenta del sinsentido de tener una infraestructura infrautilizada: la sociedad ha hecho un esfuerzo económico, energético, ambiental en hacer una obra y, una vez hecha, lo sensato es que sea usada por todo aquel que pueda beneficiarse de ella, en vez de escoger desvíos para evitar el peaje que aumentan el tiempo de trayecto (cae la productividad), el consumo de combustible (cae la eficiencia, se incrementa la contaminación, se desequilibra aún más la balanza comercial), se incrementa la accidentalidad y empeora la calidad de vida en las poblaciones por las que pasa ese itineraria alternativo (que se lo digan a los vecinos de San Rafael, por ejemplo).

Y, de esta forma, se resuelve la injusticia de que mientras los portugueses hacen de pago hasta sus autovías, y los franceses hacen pasar a todo el tráfico proveniente de la península por un viacrucis de peajes (si el tramo de Biarritz es una bazofia, el haber hecho de pago el tramo hasta Burdeos es una verdadera cabronada), unos y otros puedan circular gratuitamente por la generosa red de autovías (y autopistas con peajes en la sombra) que tenemos.

Por otra parte, el Estado podría emplazar amablemente a las concesionarias a un acuerdo para devolver al control público las autopistas con vencimientos más lejanos, y así aumentar esa red pública a la que daría acceso la viñeta. Estoy seguro que las empresas se avendrán a razones, toda vez que en la Moncloa se siente alguien con suficientes dotes de persuasión. Y es que rechazar una justa indemnización económica por parte del gobierno puede acarrear consecuencias muy dolorosas, como que decida construir una autovía paralela secando el tráfico de la de peaje, la cual ya ni siquiera estaría interesado en comprar.

Un Estado tiene mucho poder, y puede ser utilizado en un sentido o en otro, según esté al servicio de las empresas o de los ciudadanos.

Por cierto, como curiosidad ¿sabéis cuál es la autopista con una concesión más dilatada en el tiempo? La AP-53 entre Lalín y Santiago, que vence en 2074 (para entonces, todos calvos). Lo curioso es que la otra mitad de la A-53, entre Ourense y Lalín, fue licitada en tiempos del bipartito, es pública y libre de peaje. Luego llegó Feixó al gobierno, ese gran gestor, y firmó un acuerdo tan inmoderadamente favorable a FCC (quien tiene la participación mayoritaria) que le permitirá si nadie lo remedia seguir poniendo el cazo durante siete décadas (se inauguró en el 2002). Y muchos, por no pagar los 6€ de la autopista, seguirán cruzando Silleda, Bandeira… por la antigua N-525.

