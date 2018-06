Este año, para la tradicional salida para hollar nieve (hasta el hartazgo), volvimos a escoger el Norte de León. En este caso, la zona de Riaño, un poco más al Este de donde estuvimos el año pasado.

Saliendo del nuevo Riaño (el viejo está bajo las aguas del embalse), en poco tiempo podemos alcanzar el bosque de Hormas, una estupenda masa de haya y roble en la falda de la sierra homónima.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

La fenomenal muralla del Mampodre, saliendo desde la aldea de La Uña hacia el Norte, buscando la divisoria con Asturies.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Seguimos progresando con las raquetas por un paisaje lunar.

Aunque parece un mar de hielo yermo, aún se encuentran trazas de vida: desde algunos insectos a las pisadas de una zorra buscando algo con lo que llenar la tripa.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Salimos de la vaguada buscando el puerto de la Fonfría. Ese pico del fondo es Peña Mora.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Aquí, un poco más de cerca.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Y hacia el Oeste, una de las mayores cumbres de esta comarca, Peña Ten (2.142m).

En esta foto, reducida, no se aprecia, pero justo en ese momento había una cordada coronando la cima.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Y justo en la cuerda, cruzando desde el lado asturiano, nos encontramos otro ejemplo de vida en un ambiente extremo: un par de rebecos.

Especialmente adaptados a estas condiciones montanas, para ellos es como estar por casa.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Y de aquí para abajo, Asturies.

En un día despejado podríamos contemplar desde aquí el mar, que hoy se nos vela tras ese telón de nubes tan propias de las zonas costeras.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Desde semejante atalaya disfrutamos de una extraordinaria vista de Picos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Entretanto, los rebecos ya han pasado el puerto de Fonfría y siguen su camino por la falda de Peña Ten sin perdernos ojo.

Me resulta inconcebible que haya gente tan miserable que, ante un encuentro con animales tan magníficos, lo que se le ocurra sea apuntar la escopeta o rifle y disparar. Salir al campo con el propósito de matar es algo que ni comprendo ni entenderé jamás.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El sol del breve atardecer invernal proyecta las sombras del picacho al que nos hemos encaramado y su vecino. Es tarde y estamos muy lejos del cálido refugio que nos proporciona la furgo, así que se impone la bajada.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una última foto al lado asturiano…

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Y bajamos al puerto, donde aún nos volvemos a encontrar con los rebecos. ¿Los localizáis en la foto?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Según vamos perdiendo altura, las sombras se alargan y la luz se torna más cálida.

La luz, pero no el ambiente. Estábamos en plena ola de frío, y justo esa noche cayeron las mínimas anuales. No sé qué burradas de grados bajo cero cayeron, pero a la mañana siguiente estaba todo congelado dentro de la furgo, las botas (húmedas de la pateada del día anterior), la fruta (que no se nos ocurrió guardar en la nevera, que en este caso servía para guardar… el calor), la ropa (la de blasfemias que solté al quitarme la calentita camiseta que usaba de pijama y ponerme la transpirable que hace de primera capa en contacto con la piel, y todo por olvidarme de meterla debajo de las mantas).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Siguiente día. Esto vuelve a ser el Mampodre, pero desde su lado Sur. Hemos salido de una aldea con señoriales casas llamada Lois, remontando el regato por un desfiladero siempre hacia el Norte. Al salir de la angostura, el paisaje se abre en unos pastizales que recientemente han sido reforestados de pino (una barbaridad muy típica, por otro lado, de esta zona).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Nosotros estamos en Peña Cuadrada, con el bocata en una mano y la cámara de fotos en la otra.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Última vista del farallón rocoso (Peña Brava) y seguimos nuestro periplo hacia el Corral de los Diablos (ni idea del origen del nombre, me encantaría saberlo).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Esta toma es divertida, porque se aprecia el camino que vamos abriendo en la nieve virgen con las raquetas. Del collado del Prado al de Vioba, y hasta aquí, en la falda del Corral de los Diablos. Al que, lamentablemente, no subiríamos porque íbamos con la hora al cuello.

Y, como siempre que volvíamos la vista hacia Oriente, presidiendo el horizonte, las cumbres de Picos de Europa.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista del Valle de San Pedro, por el camino que lleva a Liegos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El último día lo dedicamos a hacer turismo por zonas más bajas, para darle un poco de descanso al cuerpo.

Esta nena la sacamos en Valdoré. Con tiempo me pongo con la identificación.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

San Miguel de Escalada, una maravilla mozárabe levantanda sobre los restos de otro edificio más antiguo visigodo, destruido por las tropas sarracenas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Y fin del viaje, en los restos del castillo de Villapadierna, con la algarabía que producían unas cigüeñas especialmente belicosas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+