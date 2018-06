El destello metálico de la Luna

+

Ahora que tenemos la matraca futbolera mostrándonos un mundo dividido en parcelitas enfrentadas, casi nunca coincidentes con la distribución de los diferentes pueblos (entre los cuales los límites siempre han sido vagos), me satisface concebir un mundo de diferentes culturas hermanadas en el Metal (como profetizaba Carlos de Castro, el gran Beethoven hoy tocaría rock).

Si a los primeros no los conocía hasta hace poco, los segundos son unos viejos amigos de esta página (si no he subido el Opium alguna vez, es que han sido más de tres).

Venga, hoy estoy generoso. Aquí os dejo una curiosidad, cantado por una de las voces masculinas con más personalidad del metal, versionando a la voz más hermosa que imaginarse cabe.

¿reconocéis el original?

Y no me resisto, ya que estamos en Portugal, a subir algo de otro de mis grupos fetiche.

¿He dicho grupo fetiche? Acojonante único disco de un grupo que merecería haber tenido mucho más recorrido.

Joder, y yo que sólo había entrado para presentaros a los japos; de una cosa saltas a la otra y…

