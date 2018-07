En pocos aspectos se aprecia más claramente en EEUU el carácter de dictadura capitalista como en el sistema penitenciario (bueno sí; en un sistema sanitario aberrante, la burbuja educativa, el exorbitado gasto militar o un sistema de pensiones que viene a ser como si la sociedad se pretendiese cubrir con la toalla de los pies). 13th es un documental de reciente publicación que hace referencia a la decimotercera enmienda de su constitución, por medio de la cual se abole la esclavitud… excepto en el caso de los reclusos. La tesis del documental es que el sistema penitenciario usamericano viene a ser una continuación del sistema esclavista, por medio de la cual la Usamérica blanca reprime y explota a los bisnietos de los esclavos de las plantaciones.

Como siempre, en este espacio intentamos aportar algo más a lo patente. Lo que se cuenta en el documental es correcto: el sistema penitenciario usamericano, fuertemente privatizado, es un modelo distópico (el Estado con más reclusos del mundo, no sólo en términos absolutos sino relativos), y está fuertemente sesgado para castigar particularmente a las minorías raciales. Ahora bien, el modelo actual de lucha implantado en la izquierda impide a la directora ir más allá en la denuncia y, al espectador, tener una comprensión global del fenómeno.

Por ejemplo, se destaca que el 40% de los reclusos son “coloreados” (es decir, no blancos, en la neolengua). Pero eso implica que el 60% de la bestial cifra de dos millones y medio de presos atrapados en la pesadilla carcelaria usamericana son blancos. Al concepto que los guionistas del documental son incapaces de llegar, debido a la compartimentación de luchas e ideologías, es que la abrumadora mayoría de esos reos son POBRES, jóvenes que han crecido en un ambiente desestructurado y violento, sin acceso a una educación de calidad, sin modelos de conducta, entornos en los cuales la idea de ciudadanía tiene un inequívoco matiz de cinismo burlón. Que el ascensor social de la sociedad usamericana ha sido bloqueado intencionadamente desde décadas atrás por los WASP, y los descendientes de los esclavos negros y los nuevos inmigrantes hispanos han quedado atrapados en la planta baja. Que no es sólo porque el sistema judicial usamericano sea racista, que seguramente también, sino porque en esas clases bajas mayoritariamente expuestas a la delincuencia las minorías negras y latinas están sobrerrepresentadas.

Es un problema social, que el documental sólo toca tangencialmente y siempre coloreándolo de negro, cuando afecta a toda la paleta de color. Son las consecuencias de un modelo socioeconómico neoliberal que deja en la cuneta a buena parte de su población, que debe sobrevivir en las rendijas del sistema, verbi gratia, la prostitución, el contrabando de drogas y la pequeña delincuencia. No es sólo una cuestión racial, que la hay, pues el racismo sigue muy vivo en EEUU (¿alguien ha visto alguna vez una peli en que un protagonista negro se enrolle con una actriz blanca?). Es un sistema que cruje a los POBRES, categoría en la que, insisto, los negros e hispanos están sobrerrepresentados (siendo los inmigrantes indocumentados el último escalón de explotación), abocando a millones de ciudadanos a la marginalidad.

Y ahora, vamos a tratar de esta enfermedad de la izquierda que promueve la compartimentación de luchas, negros, mujeres, homosexuales… cada uno en su cubículo según sus circunstancias personales, hipersensibilizado sobre su propia discriminación (real o percibida, y eternamente ofendidito hasta lo grotesco) y desconectado del resto de luchas. Una ideología es un conjunto estructurado, sistematizado, coherente (y, a ser posible, viable) de postulados acerca de la ordenación de la sociedad.

Cuando nos referimos a la desideologización de la izquierda nos referimos precisamente a fenómenos tipo PACMA, que se presenta a las elecciones con un (grotesco) programa animalista, y en lo demás, ya se verá. Lo único que tienen en común los distintos colores en los que se articula la izquierda actual es que ninguna de estas corrientes propone un modelo socioeconómico alternativo al actual, contra el que protestan. De hecho, estarían (y estarán) perfectamente conformes si el modelo actual asimilase sus demandas. La izquierda política se ha convertido en grupos de presión desconectados, cada uno reclamando “¿qué hay de lo mío?”.

Y este sectarismo no es la única consecuencia fatal de la enfermedad del progresismo en la izquierda. Recapitulemos; el racismo, como el machismo, genera una serie de preconceptos que según la proporción de melanina en la piel o los rasgos sexuales primarios determinan al sujeto y el papel que debe desempeñar en la sociedad. La lucha contra la discriminación racial o el patriarcado se basa en revelar (con la ciencia en la mano) que todos esos preconceptos son erróneos, y los caracteres raciales o sexuales son irrelevantes en la inmensa mayoría de las situaciones. Si voy al médico, no importa su aspecto, no importa lo que tenga en la entrepierna, los rasgos de su cara son un asunto baladí: lo único que importa son sus conocimientos, y su capacidad y disposición en aplicarlos para sanarme.

Sin embargo, la alucinante estrategia actual, por llamarla de algún modo, contra el racismo es enfatizar aún más la identidad racial, pero apelando, invirtiendo la carga de valores de cada una. Remarcar la diferencia (en eso consiste precisamente el racismo) en vez de diluirla.

Esto es más exagerado aún en el caso del neofeminismo (esto es, la nueva hornada de ofendidas profesionales que no han entendido absolutamente nada de los postulados clásicos del feminismo). Cuando se define el término “género”, se hace en contraposición a “sexo”. Éste son el conjunto de características naturales, somáticas, mientras que aquél es un constructo social en torno a las anteriores, una realidad contingente y, por lo tanto, alterable conforme las sociedades evolucionan. Es decir, que ser camionera sea considerado un oficio impropio para la mujer, tradicionalmente asociado a los hombres, es un ejemplo de género. No hay (menos desde que se generalizó la dirección asistida hace casi medio siglo) ninguna razón fisiológica que reserve “la rosca” a los hombres, ni una mujer es menos mujer por ser camionera, entre otras cosas porque nadie puede ser más ni menos hombre o mujer (o tienes cromosoma XX o XY, no hay gradación en la asignación sexual). La masculinidad, como la femineidad, es todo ese conjunto de características que cada sociedad ha ido asociando a tener pilila o rajita, y ha educado a sus niños para que reproduzcan el comportamiento esperado (no porque estuvieran naturalmente determinados a ello, como la sociedad conservadora decía).

La labor del feminismo, como la del antirracismo, es romper con esos clichés de raza o de sexo (el género), para que cada individuo pueda forjar su personalidad sin ver coartada su libertad por su condición sexual o racial, un mero accidente genético. Irónicamente, es la Iglesia Católica (en general, la pútrida religión abrahámica, más la hindú…) la que ha promovido e impuesto la “ideología de género”. Es decir, la que ha adscrito a cada sexo una serie de obligaciones sociales/morales que pretendía derivar de su propia naturaleza, pero que no eran sino la reproducción de sus prejuicios. La Iglesia ha sido la principal constructora de géneros según su ideología reaccionaria. Y el neofeminismo entra al trapo como una bestia irracional, bregando por cambiar el contenido asociado a cada género y la adscripción voluntaria a uno u otro, en vez de romper la baraja y denunciar como artificial, arbitraria y falaz la misma existencia de géneros. Así, vemos que en vez de luchar por la superación del determinismo racial y sexual como categorías válidas, relevantes para clasificar a las personas, la moderna oposición a la discriminación racial y sexual entra como un morlaco en el terreno intelectual de la reacción, aceptando implícitamente sus postulados (la existencia natural del género, la relevancia de la identidad racial). Curas y neofeministas, negro bueno o negro malo, como dos perros pugnando por un hueso, en una estrategia tan obtusa de los que piensan con las tripas. No, la baza ganadora es la que ya se había ensayado: cambiar las reglas de juego, superar su discurso segregacionista, discriminador, pasarles por encima y dejarlos atrás. Pero esta jugada es a día de hoy imposible por la esencia de la izquierda progre postmoderna, basada en identidades y no en una ideología sólida (coherente, sistematizada y viable).

