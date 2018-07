ENCE es prescindible

A menudo, para defender la presencia de ENCE y/o los eucaliptos la gente alude a los puestos de trabajo o la riqueza generada. Como ya comenté en otro artículo, tanto la presencia de las fábricas de celulosa en las rías de Pontevedra y Navia, como la de los eucaliptos en los montes, suponen un coste de oportunidad. Es decir, generan riqueza, pero con su presencia retraen otras posibilidades, seguramente más ventajosas (por ejemplo, la presencia de la factoria de Lourizán impide el desarrollo turístico y mariscador de esa zona de la ría).

Pues bien, quería exponer la escasa relevancia de ENCE y su monocultivo de eucalipto asociado (prácticamente la totalidad del eucalipto cortado en el NW peninsular acaba en las fauces de las plantas antedichas) en el conjunto de la economía.

Las cuentas son muy fáciles de echar, basta con acudir a la memoria económica de ENCE del último ejercicio, donde nos informan de que…

Ence dispone de dos fábricas de producción de celulosa de eucalipto en España. Una de 605.000 toneladas de capacidad situada en la localidad de Navia, en Asturias y otra de 465.000 toneladas de capacidad situada en Pontevedra, Galicia. […] Concretamente, ENCE fabrica celulosa con madera cultivada de eucalipto, adquirida en Galicia y la cornisa cantábrica. El eucalipto es un recurso natural, renovable y autóctono…

Si, pone autóctono, podéis comprobarlo vosotros mismos. No, no tienen vergüenza ni honor. Sólo decir, to add insult to injury, que esta inmundicia viene firmada, entre otros, por una antigua ministra de Medio Ambiente.

Bueno, a lo que vamos. En las cuentas consolidadas nos enteramos que el importe neto de la cifra de negocios (lo que se suele llamar “ventas” o “ingresos” cuando no se quiere marear la perdiz) fue el año pasado de 740,3 M€. Esto es la riqueza creada por toda la cadena de producción del eucalipto, desde que se planta y se corta en el monte hasta que la pasta de celulosa se embarca en el puerto de Marín o Navia para que en Alemania fabriquen el papel tisú (el proceso de mayor valor añadido) y se limpien el culo y los mocos con la cubrición forestal gallega (es para lo que sirve, y no para otra cosa).

Con estos 740 millones se paga la madera a los malnacidos que han sembrado este vampiro vegetal en sus tierras, se paga el camión y al camionero que la transporta, se pagan los salarios de los trabajadores de la planta, los impuestos a las administraciones y los dividendos a los accionistas. Estos millones es todo lo que da de sí el negocio del eucalipto en España. De hecho, un poco menos, porque en esa cantidad está incluida la generación eléctrica en otros puntos de la península, pero demos esos 740 M€ por buenos.

¿Es mucha o poca esta cantidad?

Pues bien, supongamos que toda la actividad de ENCE estuviese restringida a Galicia y Asturias, que no es cierto pero sí bastante aproximado (Cantabria y Euskadi también se están eucaliptizando, y ya hemos comentado que ENCE tiene algunas plantas de generación eléctrica en puntos del Sur peninsular). Como siempre, tiremos los números por el lado favorable a ENCE.

PIB Galicia 2017 = 60.824 M€

PIB Asturias 2017 = 22.708 M€

Es decir, la riqueza creada por la industria del eucalipto representa menos del 0,88% de la economía galaicoasturiana, tomada conjuntamente. No es desdeñable, pero no parece justificación suficiente para la destrucción sistemática y masiva del medio rural y natural desde la costa hasta los 1000m de altitud, desplazando a las especies autóctonas y destruyendo por lo tanto los ecosistemas que las albergaban.

Quiero creer que a cualquier ciudadano de un país medianamente civilizado le sugieren que se podría aumentar el PIB en un 0,88% a cambio de la completa destrucción de sus bosques, y no se molestaría ni en contestar. La sola pregunta es ofensiva, como ofrecerle dinero por tener sexo con alguien de su familia. Ni se contempla. Sin embargo, hemos accedido, y por cuatro duros, a que se follen a nuestra madre, a nuestra hija y hasta a la abuela. 500.000 hectáreas de eucalipto, sólo en Galicia; ésta es la constatación fehaciente de nuestro nivel moral.

En términos laborales, nos enteramos por el mismo medio que la plantilla media de ENCE en 2017 fue de 909 trabajadores. A esta cifra tendríamos que restarle los trabajadores de su sede social, que está en Madrid, los de la fábrica de Huelva y otras localizaciones; pero dejémoslo estar, para el caso es lo mismo.

Población activa Galicia = 1,246 millones de personas

Población activa Asturias = 0,460 millones de personas

Es decir, que los puestos de trabajo ofrecidos por ENCE suponen menos del 0,05% de nuestra población activa conjunta. Desde un punto de vista laboral, la aportación de ENCE es completamente irrelevante (y, de nuevo, surge el coste de oportunidad de los empleos perdidos en turismo…). Desde luego, nada que justifique la destrucción natural masiva que comporta su existencia y su apetito de eucalipto.

A fuer de ser justo, he de señalar que, en el caso de los empleos, sólo he considerado los empleos directamente generados por ENCE (a diferencia de la riqueza generada que he calculado antes, que abarca a toda la cadena del eucalipto). Ciertamente, la tala y transporte de los troncos generan algunos puestos de trabajo más; pero, como ya he explicado, la mano de obra asociada al monocultivo de eucaliptos es ínfima en comparación con otros cultivos (huerta, frutales, pastos) que pudieran darse en sustitución al eucalipto, así que de tomar en cuenta este apartado, debería incluir un número negativo (puestos de trabajo que aporta el cultivo del eucalipto MENOS puestos de trabajo cuya creación inhibe).

En resumen de cuentas, aniquilando la actividad alrededor del eucalipto, gallegos y asturianos no vamos a notar económicamente gran diferencia. Menos del 1% de riqueza, lo que podemos ganar en un año a poco que hagamos bien las cosas. Menos del 0,05% de trabajo, mucho menor que la diferencia que hay entre un año lluvioso para la hostelería, diferencia perfectamente remontable en pocas semanas a poco que el clima económico acompañe. Y, sobre todo, todo lo anterior es considerando que desaparecida ENCE y su plaga de eucaliptos nada habría en su lugar. Pero precisamente la desaparición de ENCE y su peste de eucaliptos asociada permitirían, además de la regeneración ecológica, la creación de nuevas fuentes de riqueza, desde el turismo a la producción hortofrutícola y su industria de transformación asociada, que compensarían con creces, en riqueza y puestos de trabajo, la actividad pastera clausurada.

Yes, we can… annihilate the eucalyptus’ crops. It’s easy, it’s affordable, it’s appropriate and convenient.

NOTA: La foto de cabecera es la enseada de San Simón, na Ría de Vigo. La foto del pie, es un monte en Mondariz. Ejemplos de esos montes de la Galicia costera ocupada en su práctica totalidad por plantaciones de eucalipto.

