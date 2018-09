Guerra comercial

Vamos a comentar esta noticia:

Trump ‘likely’ to announce new China tariffs as early as Monday: source

Lo primero, avisar que aún no han sido decretados esos aranceles (quizá en unas horas), ni se conoce el plazo de imposición previsto. El anuncio responde a la táctica negociadora de Trump de conseguir un acuerdo mediante amenazas. Una forma de meter presión a la otra parte para conseguir un mejor acuerdo.

Segunda cosa a comentar: tras la primera tanda de gravar una primera tanda de importaciones chinas por un volumen que asciende a 50 G$ con una tasa del 25%, y que China contestó con una medida simétrica, ahora el ejecutivo gringo plantea subir la apuesta con una tasa del 10% a un volumen de mercancías de 200 G$. Esta segunda andanada de aranceles no pueden ser contestados por el gobierno Chino imponiendo otros de la misma cuantía, ya que… China sólo importa mercancías usamericanas por valor de 135 G$ y, como decimos, ya le han subido los aranceles a casi la mitad.

Así que, en un principio, parece que USA lleva la mano ganadora, ya que puede hacer más daño que el que le pueden infligir. Ahora bien, eso es triste consuelo para empresas como Boeing, Tesla o Apple, que van a decir adiós a uno de sus principales mercados. Lo cual suena a música celestial para Airbus, Nissan o LG, y desde luego para COMAC, Huawei y Geely.

Además, puede doblar el pulso al gobierno chino y permitir que las empresas usamericanas acudan al mercado chino sin pasar por el aro: es decir, tener que colaborar con empresas chinas y, por lo tanto, desvelar parte de sus secretos. Medida de lo más inteligente del lado chino, y de los más inteligente por el lado gringo (o de cualquier otro socio comercial) es intentar saltársela. Si Trump lo consigue, punto para él.

Y de creer la versión oficial (es decir, la cuenta de Twitter de Trump), tienen preparada otra tanda de aranceles por valor de 260 G$ más. Lo cual es difícil de creer porque entre las tres tandas suman más del 100% de las importaciones chinas (505 G$ en 2017, aunque este año están creciendo un 9%). Pero sobre todo porque sería gracioso que metiesen un arancel que sacase del mercado gringo a productos como… el iPhone. Y es que los productos de Apple, como los de otras tantísimas firmas estadounidenses, no sólo de electrónica, sino confección o resto de bienes imaginables son… importaciones chinas. China recibe los componentes (de USA, Japón, Corea…), añade otros y los devuelve montados. Si China grava con un 10% las importaciones de componentes del iPhone, y USA grava con otro 10% el iPhone ya terminado, se daría la divertida paradoja que Apple perdería su principal mercado. Es lo que tiene andar jugando con las complejas cadenas de suministro.

Por otra parte, si Trump se sale con la suya y logra reequilibrar la balanza comercial con China (objetivo de lo más razonable, lo que quizá no lo sea tanto sean las formas), aún tendría un problema por añadidura: perdería al principal comprador de bonos del tesoro (T-notes), lo cual obviamente elevaría los tipos de una deuda que empieza a resultar ya excesiva bajo parámetros absolutos o relativos, y sin oportunidad de encontrar otro comprador que pueda sustituir a los chinos (no se vosotros, pero a mí no me sobran 8.500 millones de dólares cada mes para invertirlos en deuda pública gringa.

De esta forma, Trump puede interrumpir el más poderoso flujo de capital que haya existido jamás, mediante el cual USA compra mercancías a China mientras China usa ese dinero para financiar el consiguiente déficit comercial de su socio y rival. Esta máquina ha estado funcionando durante las últimas dos décadas y se me escapan las consecuencias de su brusca interrupción, pero sin duda cambiarán el mundo.

