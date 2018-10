Juan Manuel Grijalvo – Ferrocarriles – 12 – Tres pies y seis pulgadas

<<<

Hoy, si usted quiere, podemos seguir hablando de otro ancho de vía que ha tenido y tiene gran importancia en el mundo: tres pies y seis pulgadas. Está presente en las redes principales de muchos países. Es conocido generalmente como “CAP gauge”, por las iniciales del ingeniero que hizo las primeras líneas en Noruega, y como “Cape gauge”, por haber sido adoptado como normal en la colonia británica del Cabo de Buena Esperanza en 1873.

Gray’s Atlas Map – África en 1873

Hubo ferrocarriles mineros de este ancho antes de la generalización del vapor, pero sólo fue posible mecanizar la tracción cuando los progresos de la, digamos, miniaturización de los componentes permitieron hacer locomotoras lo bastante pequeñas como para circular por vías tan estrechas.

El 23 de Junio de 1862 fue inaugurado en Noruega el primer tramo del Rørosbanen, que fue el primer ferrocarril de tres pies y seis pulgadas con tracción a vapor. El ingeniero que dirigió las obras era noruego. Se llamaba Carl Abraham Pihl y era un discípulo aventajado de Robert Stephenson. Tal vez la idea de experimentar con las vías estrechas fuera de uno de los Stephenson, pero el primer valiente que manejó su aplicación práctica y resolvió con éxito los naturales “teething troubles” fue Pihl. Casi todos los ferrocarriles noruegos fueron retrochados al ancho Stephenson entre 1904 y 1949.

El 31 de Julio de 1865 fue inaugurada la primera línea de Queensland. Era la primera de este ancho que estaba pensada para distancias grandes. En Australia todo está lejos, o muy lejos, o más allá del infinito. El espacio geográfico a comunicar es de dimensiones continentales. Por eso hay ferrocarriles de tres anchos diferentes, y los médicos hacen las visitas a domicilio en avioneta: de los diez animales más venenosos del mundo, doce andan sueltos por ahí.

Volviendo de las antípodas, el 5 de Mayo de 1868 entró en servicio el primer tramo del ferrocarril minero de Buitrón a San Juan del Puerto. Fue el primero de los dos que usaron este ancho en España, y estuvo en servicio hasta 1941.

El 14 de octubre de 1874 fue abierta la línea de Cartagena a La Unión. En 1976, FEVE la convirtió a métrica y la prolongó hasta Los Nietos. La primera estación está a dos kilómetros y pico de Cartagena, y se llama Media Legua. Ya ve usted que este nombre tan precioso es un auténtico fósil viviente de las medidas tradicionales, igual que los pies y las pulgadas.

El 12 de Septiembre de 1872 fue inaugurado el primer ferrocarril de Japón. La fecha es la del calendario Tenpō, y corresponde al 14 de Octubre en el gregoriano que usamos ahora. Unía Shimbashi, un barrio de Tokyo, con el puerto de Yokohama. Era de tres pies y seis pulgadas, como muchas otras líneas japonesas. Le recomiendo que lea un artículo del Sr. Akira Saito que se titula “Why Did Japan Choose the 3’6″ Narrow Gauge?”, o si prefiere una traducción al castellano, “¿Por qué Japón eligió la vía estrecha de tres pies y seis pulgadas?”.

Otro día, si le parece bien, podríamos comparar los diversos espacios geográficos que describe el Sr. Saito. Ya sabe usted que la tierra cultivable es algo así como el doce por ciento de la superficie del archipiélago del Japón. Un pie de ancho más o menos parece poco, pero si lo multiplicamos por la longitud de una línea ferroviaria obtenemos cifras pavorosas para un país donde los árboles de los bosques se contaban uno a uno.

A principios del Siglo XX la “esfera de influencia” del Imperio creció mucho. Tal vez por eso, los ferrocarriles de Filipinas, Indonesia, Sajalín y Taiwan son -o eran- del ancho que nos ocupa. El que pasaba por el puente sobre el río Kwai era de vía métrica. Y tal vez sea instructivo recordar que el Transmanchuriano, del que habíamos hecho mención en la entrada de los cinco pies, fue retrochado a tres pies y seis pulgadas por los militares japoneses. Pues bien, una de las primeras cosas que hizo la “nueva” administración “civil” de la Manchuria “independiente” fue convertirlo a… lo adivinó usted, al ancho Stephenson, para conectarlo mejor a la red china.

Volviendo a las antípodas, el 1 de Enero de 1873 se puso en servicio el primer ferrocarril de tres pies y seis pulgadas en Nueva Zelanda. Las líneas preexistentes eran cortas y de dos anchos diferentes, Stephenson e irlandés. Todas fueron convertidas a la nueva vía estrecha para unificar la red, según lo había dispuesto la autoridad colonial competente en 1870.

El 20 de Mayo de 1873, la “Cámara de los Comunes” del Parlamento de la Colonia del Cabo nombró un comité para estudiar qué ancho de vía era el más conveniente para el ferrocarril de Wellington a Worcester. Los comisionados recomendaron que fuera de tres pies y seis pulgadas. El gobierno dispuso que este ancho fuera el de todas las líneas a construir en sus territorios. El primer tramo fue inaugurado el 16 de Junio de 1876. Como es natural, los ferrocarriles preexistentes fueron prontamente retrochados.

Esta decisión, como es lógico, influyó en las opciones por este ancho que tomaron inmediatamente los Estados colindantes, que no eran los de hoy. Piense usted que las dimensiones del territorio que una administración cualquiera podía controlar efectivamente estaban limitadas por la logística de unos ejércitos compuestos por hombres y caballos. Para que no sea tan fácil, el país dispone de varios desiertos de diferentes tipos y tamaños. Otro día, si usted quiere, podemos hablar un poco de los condensadores de vapor que usaban las locomotoras sudafricanas para reutilizar el agua.

Ahora mismo hay ferrocarriles de tres pies y seis pulgadas desde Sudáfrica hasta el Congo. Y la medida también se usó, y se usa, en otros países de África que formaron parte del Imperio Británico. Centrándonos en la parte meridional, donde este ancho es el predominante:

Costa del Atlántico Kilómetros Gran Valle del Rift Kilómetros Cerca de la costa del Índico Kilómetros Francia – R. del Congo 797 Bélgica – R. D. del Congo – Katanga 3.621 Protectorado británico – Zanzíbar – Tanzania Hubo una línea muy corta. El ancho era de tres pies. Nyasaland – Malawi 797 Alemania – Tanganyika – Tanzania Los ferrocarriles de Tanzania son métricos, excepto la línea TAZARA: 1.860 kms. de tres pies y seis pulgadas. Portugal – Angola 2.638 Northern Rhodesia – Zambia 1.266 Portugal – Mozambique 2.983 Southern Rhodesia – Zimbabwe 3.400 Colony of Natal Los ferrocarriles de Durban eran de ancho Stephenson.Fueron retrochados a 3′ 6″ antes de empezar la construcción de la red de la colonia en 1876. Alemania – Namibia 2.382 Protectorado británico – Bechuanaland – Botswana 888 República boer – Transvaal South Africa 20.324 Basutoland – Lesotho 1,6 República boer – Oranje Vrystaat Imperio Británico Cape Colony Swaziland – Eswatini 301

Manolo Maristany nos habla de los trenes que había visto en Sudáfrica. Primero, en “Operación Impala”:

“Los maquinistas nos saludaban desde sus locomotoras, al pasar. Y algunos pasajeros también”.

Vuelve sobre el tema en la introducción a “Carrilets de España y Portugal”:

“En principio, carrilet es todo ferrocarril de vía estrecha, métrica o inferior, independientemente de su sistema de tracción. Pero a poco que se reflexione se observará que este enunciado tan dogmático tiene fisuras como todos los dogmas. Y no hay como la propia experiencia para desinflar los dogmas pomposos. Entre mis experiencias juveniles figura una travesía del continente africano, de sur a norte, a caballo de una motocicleta en compañía de cinco amigos. Nuestro primer campamento del periplo lo instalamos en uno de los lugares menos románticos de África: en un extremo del desierto del Gran Karoo, a diez metros de la carretera y a unos cincuenta de la vía del tren. En aquella época feliz, aún no se había producido lo que después he llamado mi “toma de conciencia ferroviaria”. Quiero decir, que mi admiración al tren era la propia y normal de todo hombre sano sin excesivas frustraciones. Entonces, para mí, una locomotora de vapor era una locomotora de vapor, algo grande, magnífico y digno de admirarse allí donde la encontrara. Mi posición era de admiración pasiva, estática.

Después de una laboriosa jornada expedicionaria, nos habíamos sentado en torno a una mesa campamental para saborear los bien ganados whiskys del atardecer. Nuestra charla era interrumpida de vez en cuando por el paso de los convoyes ferroviarios. Los maquinistas, desde sus altas cabinas, nos saludaban agitando las manos y nosotros les contestábamos levantando nuestros vasos en un brindis simbólico mientras el sol vespertino, rojizo como la sangre, arrancaba brillantes destellos de las bielas de las largas y potentes locomotoras unidas en doble tracción.

Doble tracción en Sudáfrica.

Para ver la imagen ampliada, pinche en

http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=181681

Al día siguiente, en un paso a nivel, comprobamos, con profunda sorpresa, que el ancho de vía de aquellas soberbias máquinas era de poco más de un metro. Es probable que reflexionara brevemente sobre aquel aparente contrasentido: ¿cómo era posible que aquellos trenes de verdad circularan por vías de tren pequeño, de carrilet? La conclusión a que llegué —si es que llegué a alguna— fue que se trataba de trenes grandes. Mis incipientes inquietudes ferroviarias se disolvieron prontamente en los barrizales rhodesianos en plena época de lluvias”.

Un tren en Sudáfrica.

Para ver la foto a toda pantalla, pinche en

http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=192055

Hay bastantes más en http://www.railpictures.net/

Si escribe “South Africa” en el buscador, ya me dirá qué le parecen.

Si ha llegado usted hasta aquí, estoy seguro de que el artículo del Sr. Saito le interesará.

Why Did Japan Choose the 3’6″ Narrow Gauge?

¿Por qué Japón eligió la vía estrecha de tres pies y seis pulgadas?

Ahora mismo, el porvenir de la trocha del Cabo parece bastante seguro. Según la Wikipedia, hay 11.801 kilómetros en Australia, 5.042 en Indonesia, 4.128 en Nueva Zelanda y 1.077 en Taiwan. Si los 22.301 kilómetros de la red japonesa no bastan para nutrir sus carteras de pedidos, los fabricantes locales pueden ofrecer sus excelentes locomotoras en otros mercados. Peeero…. si las empresas chinas quieren competir con ellos, ahí le quiero ver. Ya hemos visto varias veces que cambiar de ancho un ferrocarril entero no es un trabajito trivial. Pero si se tiene que hacer, se hace.

Sudáfrica… “But that’s another story,” como diría Kipling. Hay más de veinte mil kilómetros de ferrocarriles. Como ellos no se ven pequeños, no son pequeños. Por ejemplo, en Sudáfrica los tremendos 25 kV de la alta velocidad no bastan para electrificar la línea minera Sishen-Saldanha, y le han puesto 50 kV. Con eso mueven trenes compuestos de cinco locomotoras y trescientos cuarenta y dos (342) vagones.

Las ideas sudafricanas sobre “heavy haul railways” no caben de ninguna forma en lo que llamamos “vía estrecha” por aquí. La conclusión ha de ser la que nos da Manolo Maristany: se trata de trenes grandes, porque los espacios geográficos a comunicar se miden en millones de kilómetros cuadrados. La Sudáfrica actual tiene 1.220.813 km2, Angola 1.246.700, el Congo, que en su día fue la finca particular del rey de los belgas, 2.345.409… Etcétera.

Otro día, si le parece bien, podríamos hablar un poco de las vías de cuatro pies y nueve pulgadas del Pennsylvania Railroad. Y tal vez un poco más de las locomotoras de vapor Duplex. Veremos especialmente la T1, mi locomotora de vapor más favorita entre mis muchas favoritas. Y con eso podré añadir los cuatro pies y nueve pulgadas a nuestra pequeña tabla.

