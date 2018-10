Juan Manuel Grijalvo – Ferrocarriles – 13 – Cuatro pies y nueve pulgadas – Pennsy Duplex

<<<

The Pennsylvania Railroad -en adelante, el Pennsy- fue una compañía ferroviaria de los Estados Unidos. Fundada en 1846, era muy grande desde el principio. Su primera línea unía Harrisburg y Pittsburgh. Llegó a ser el ferrocarril con más tráfico del país. Probablemente, era el mejor del mundo… el espejo en el que se miraban todos los demás. Pues bien, su ancho de vía no era el de Stephenson. Era un poco mayor: cuatro pies y nueve pulgadas. Probablemente, lo escogieron como un “compromiso” entre el ancho “estándar” y los cuatro pies y diez pulgadas de los ferrocarriles de Ohio. En cualquier caso, ya hemos visto que una de las consecuencias de la guerra de Secesión fue la hegemonía generalizada del maravilloso ancho. El Pennsy fue ajustando las líneas una a una, cuando tocaba renovar los rieles, y no se gastó un centavo de más.

Teníamos pendiente hablar un poco del caso general de la locomotora de vapor. Piense usted que toda esta pequeña serie gira en torno al 2 de Noviembre de 1844, que es la fecha del Informe Subercase. La razón es muy simple: en aquella época ya habían aparecido buena parte de los anchos de vía de ahora. Las dimensiones máximas de los vehículos ferroviarios quedaron sometidas a unas constricciones que han resultado ser permanentes e inamovibles.

En 1852, Mr. Alvin C. Morton hizo una lista de las ventajas de las vías anchas que debía ser muy similar a la que manejaban nuestros comisionados. He extractado las que se refieren a las locomotoras, con unos comentarios míos entre corchetes: