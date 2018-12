Por qué el multiculturalismo está reñido con la integración

Como comentaba antes, la inmigración es uno de esos temas en los que es inútil encontrar un discurso inteligente. La caverna usa la inmigración para zarandear el árbol con la vara del miedo y poner la red para recoger los votos que caen haciéndolo. La nueva progresía, lo que antes bautizaba como la alt-left, por el contrario, usa la inmigración como oportunidad para exhibir su grado de adhesión a la causa buenrollista y dar imagen de cosmopolitismo. Unos exageran los problemas (cuando no los inventan), y los otros responden instalándose en la negación de la realidad. Asumir que la inmigración puede plantear problemas es para un neoprogre tan difícil como que un viejo facha reconozca que es un fenómeno social con aspectos claramente beneficiosos para la sociedad de acogida. Pero negando los problemas no se resuelven, empeoran. Y, encima, recabas el descrédito social por crear una nube de realidad paralela y mudarte a vivir a ella.

Mientras tanto, los poderes económicos callan y dejan hacer, pues saben bien cuáles son sus intereses.

Es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, además una cuestión que amenaza con quebrar a la izquierda europea de medio a medio y, sin embargo, aún no he leído nada inteligente al respecto, al menos en lengua castellana. Es lamentable, bochornoso el nivel político en España, que en cuestiones de inmigración basa el discurso en adjudicar al inmigrante unos valores positivos (el exótico buen salvaje de cultura no menos valiosa que la nuestra) o negativos (el bárbaro invasor que pone en peligro nuestra civilización). Todo el discurso gira en torno a ese esquema: crear sendas figuras de inmigrante-tipo y vestirlas y caracterizarlas de acuerdo a sus propios prejuicios (caricaturizarlo). Y de ahí no lo desencallas.

Así que quería proponer un artículo que me ha parecido que va algo más allá y sobre el cual se puede empezar un debate.

Making sense of immigration: Why multiculturalism is at odds with integration

En la misma revista apareció una contestación que aporta algo más de contenido al debate:

Why multiculturalism is not at odds with integration: a response to Ambrosch

Sí, lo siento, están en inglés. Es lo que hay. Si alguien tiene algún otro enlace en lengua civilizada que aportar, será de agradecer. Hasta el momento, sólo he leído idioteces destinadas a recibir aplausos de su público, no a comprender la cuestión.

BOLA EXTRA: en los comentarios alguien menciona éste breviario de microagresiones. Si queréis saber por qué decir que…

– Sólo hay una raza, la raza humana

– No creo en razas

– No me importa el color de tu piel

– Considero que debería ser la persona más cualificada quien obtuviera el puesto

… son microagresiones racistas, tendréis que leerlo. Y más os vale, porque es la nueva realidad que nos va a tocar vivir.

También es útil para explicar la victoria de Trump y la pujanza de la derecha en medio mundo: es que realmente la alternativa es ridícula, risible, grotesca.

Aps. Y en lo que a mí me respecta, seguiré diciendo y practicando que no me importa una mierda la proporción de melanina o lo que cada cual tenga entre las piernas. Contra el racismo y el sexismo, independientemente de las bobadas que estén de moda en cada momento.

