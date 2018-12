El nuevo modelo de razonamiento

Genial la última viñeta de Jesus and Mo.

Esto va mucho más allá de porfías religiosas, el mecanismo descrito se ha generalizado en múltiples ámbitos del pensamiento, desde la política a las ciencias sociales. Who cares about the truth? La realidad importa tres carallos. De hecho, la realidad es incómoda, rígida y angulosa, no se adapta a los patrones de corrección política; así que lo mejor es prescindir de ella y crear una realidad paralela (es decir, una MENTIRA) de textura gomosa que se adapte al discurso preestablecido por cada cual.

La singladura del pensamiento científico es una navegación de cabotaje: debemos tener un ojo puesto en al costa, para ir comprobando la posición y rumbo. En el mundo del pensamiento, alejarse de la realidad conduce invariablemente al naufragio.

La manipulación de la realidad para adaptarse a la propia conveniencia ni siquiera lo inventó el postmodernismo, tal ha sido el discurso de la Humanidad hasta el advenimiento de la ciencia, con su árido rigor y adusta objetividad. Es mucho más amable la fantasía de las religiones que, cuando no saben una respuesta, se la inventan con la soberbia de la ignorancia. Las nuevas formas de hacer política… no son nuevas, son arcaicas; un retroceso en la historia del pensamiento. Mirad por ejemplo la historia del catolicismo narrada por autores católicos o del islam por siervos de Mahoma. El término hagiografía se usa las más de las veces en sentido impropio como antítesis del rigor histórico, en concreto biográfico. No es historia, no es ciencia, es rechufla, es lisonja, es MENTIRA.

Ramses II, el más grandes de los faraones del Imperio Nuevo, hizo construir gigantescos monumentos exaltando sus victorias, entre ellas la más importante, la de Qadesh frente al imperio hitita. Aquí tenemos el relieve en uno de sus monumentos más gloriosos, Abu Simbel.

Sin embargo, ahora sabemos que la batalla de Qadesh acabó en tablas, con un fuerte sabor a derrota por parte del expansionismo egipcio (y, de hecho, se duda incluso de que Ramses saliera del palacio y se pusiera al frente de su ejército). Es decir, toda esa maravillosa estatuaria, monumentos y bajorrelieves son… propaganda, puta propaganda política.

La ilusoria victoria de Qadesh es una postverdad, igual que los tuits del Trump. Es engañoso el nombre de postmodernismo ya que es sencillamente la vuelta a las tinieblas y el oscurantismo previas a la Ilustración. No hay nada más pre-moderno que la capitulación de la razón, el abandono de la realidad para postrarse ante otros Dioses.

