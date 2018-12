Un buen ejemplo de postmodernismo

Jaime Mayor Oreja: “El franquismo fue una época de extraordinaria placidez“.

Desde el punto de vista de la teoría de la irracionalidad que se dice postmodernismo, el antiguo Ministro del Interior de Aznar estaba en lo cierto. Es su verdad, es decir, es la percepción que tuvo él y su entorno, su clase, de esa etapa histórica. Los paseados, los campos de trabajo, las torturas en comisaría, las golpizas de los grises… todo eso no afectaba al joven Jaimito y, por lo tanto, no lograba impresionar su memoria. Igual que el destino de los deportados a los campos de exterminio no incumbía a los buenos alemanes y, por lo tanto, no inquietaba porque ojos que no ven, corazón que no siente.

Antes se decía que lo que no sale en televisión, no existe. Ahora hemos restringido el dominio de lo real aún más. Lo real es aquello que logra despertar el interés del sujeto y colarse hasta su mente, la puntuación del videojuego, el catálogo de moda, la peli que vi ayer por el cable… El reino de la subjetividad. Y sobre ese reino se levanta toda la teoría política que rige a derecha e izquierda. No sobre los problemas reales, determinados, medibles, sino sobre la apreciación que sobre ellos tengan los individuos.

Estos últimos días, ocurre un asesinato truculento y ya la atención del populacho se centra en él. Si es una mujer asesinada, ya todas las mujeres se sienten amenazadas de muerte por esa raza degenerada que son los hombres. Si es un atentado de un inmigrante con el cerebro lavado por las chilabas, ya es que los moros nos invaden, Santiago y cierra España. Y el que intenta aportar algo de cordura al discurso, es amigo de los de la ETA o la abominación de moda.

No hace tanto todo el mundo se peleaba por inventarse razones para sentirse amenazado por ETA, para justificar mejor así su odio visceral al mal con mayúsculas. Luego el miedo pasó a las bandas de rumanos, acechando desde los Cárpatos para abalanzarse sobre tu casa. Durante un tiempo fueron los violadores, y recuerdo una anciana con un pie en la tumba y aterrorizada porque un hombre viniera a levantarla la saya. Todas estas amenazas, que de tan remotas son irracionales (sería mucho más lógico tener miedo a fallecer en accidente de circulación o de un paro cardíaco derivado de una mala dieta), son percibidas como gravísimas e inminentes por el populacho influenciable y, por lo tanto, se tornan en realidad (y disparan las cifras de negocio de las empresas de seguridad).

¡Nos están matando!, clama el neofeminismo, y no hay ningún dirigente que se atreva a contradecir esta mentecatez y recordar que España es uno de los países más seguros del mundo para ser mujer (número de asesinatos por mil habitantes), desde luego mucho más que para ser hombre. No hay nadie que recuerde que el número de mujeres asesinadas por sus parejas (48 el año pasado) es absolutamente anecdótico (recordemos que es una población de 47 millones de personas, de las que la mitad son mujeres), muy buen dato en cuanto lo comparemos con cualquier otro país europeo (de hecho, Alemania o Francia tienen cifras muy superiores) y que sigue una tendencia descendente. Porque como no importa la realidad, sino la impresión que se tenga de ella, se convierte la excepción en norma y la anécdota en categoría. Si a mí me preocupa, es real; no ya mi preocupación, sino el objeto de mi preocupación. Como son reales entonces los monstruos debajo de la cama del niño.

La cuestión es que, al igual que en cuanto procurabas razonar sobre el conflicto político vasco, ahora tienes que empezar la frase dejando claro que no justificas los asesinatos machistas. El número de mujeres asesinadas en casos de violencia machista es, por ejemplo, menos de la tercera parte de las muertes en accidentes de tráfico a causa del uso del teléfono móvil o por caerse por una escalera. Y, sin embargo, antes de aportar este dato objetivo que intenta encuadrar la dimensión del problema, hay que ponerse la venda antes que la herida y avisar que uno no es un depravado maltratador. Y, aún así, si recuerdas que el caso de la zamorana asesinada por un demente es sólo eso, un caso aislado provocado por una mente criminal, que ciertamente se nutre de un poso de misoginia que aún queda en la sociedad, pero que en modo alguno puede ser tomado como una amenaza general que pesa sobre las mujeres… asumes el riesgo de ser anatemizado.

Y uno se pregunta qué lógica política tiene un discurso que cada vez adquiere un tono más descarado de criminalización de la mitad de la población que ha tenido en gracia nacer con un sexo inoportuno a la nueva moda. Hemos pasado de que la mujer era el recipiente de todo mal, la compañera del diablo, un ser pérfido que las necesidades de perpetuación de la especie obligaban a tolerar… a traspasar esa mochila de pecado al hombre, asociándolo con todos los males, vicios y defectos, cuya inmunda presencia pone en peligro la apacible existencia de esos seres de luz dotados del sexo correcto (grupo en el cual se admite como excepción a los homosexuales). Y llegados a este punto, uno no puede menos que concluir que está rodeado de imbéciles y que la humanidad no tiene remedio.

¿Hay que seguir trabajando para extirpar el machismo de la sociedad? Sin duda. Y también la violencia, toda la violencia, pues es lamentable que sólo se destaque aquella violencia que nos puede tocar de cerca. Y también la irracionalidad, pero ese objetivo parece más lejano.

Falta rigor en el discurso, la experiencia personal sustituye a los datos objetivos y la veracidad y la coherencia se van por el retrete. En ese ambiente, cuanto más se reduce el número de muertes, más crece la alarma social, y se crea una obsesión paranoide sobre una ofensiva machista que culmina en el “¡nos están matando!”, seguido de la petición de medidas excepcionales (leyes ad-hoc). El slogan en Tijuana o Ciudad Juárez puede tener sentido (con todo, en ésta última 9 de cada 10 víctimas son hombres), pero aquí…

Por cierto, sobre la violencia. También sería interesante indagar entre las mujeres maltratadas si, durante la etapa de noviazgo, le parecía igual de intolerable cuando su hombre estaba dispuesto a liarse a golpes en la discoteca por cualquier excusa. Porque quizá le “ponía” el olor a sudor, sangre y testosterona de su machito ibérico. Luego, cuando la que cobraba era ella, ya no era tan excitante. Detrás de cada garrulo violento hay una fulana que lo azuza. Igual que la inteligencia, la palurdez y la bajeza están igualmente distribuidas entre los sexos, detalle que históricamente tenemos tendencia a someter a un olvido selectivo. Acaso para terminar con la violencia contra las mujeres deberíamos dejar de ponerle apellidos, y proscribirla independientemente de quién la ejerza y la sufra.

Y ya por ir terminando; nos parece reprobable que el ministro de Aznar exprese su subjetiva percepción de la dictadura de niño pijo en una familia “de bien”, al mismo tiempo que pedimos atención a nuestra chifladura, esto es, percepción subjetiva de la realidad en la cual, por ejemplo, consideramos la mera presencia de hombres como una amenaza.

Esperad, que copio, por si sois demasiado perezosos:

Está demostrado que vivimos en una sociedad con una desigualdad estructural en la que los hombres asesinan de forma sistémica a las mujeres. […] Los hombres, así, en general, ostentan todo tipo de privilegios (en el mercado laboral, en el espacio público, en los cargos de poder).

Ahora mismo el liderazgo, la representación y la participación es cis, masculina y blanca en casi todos los espacios poder. No creo que esta relación de desigualdad cambie hasta que no demos un espacio para que las personas que no han formado parte de estos grupos de poder puedan pensar tranquilamente.

Así que se promueven conciertos segregados, como en la Arabia de los Saud. Mira de qué forma tan insospechada la alt-left ha acabado dando la razón a la ideología más reaccionaria que aún perdura en el s.XXI: el wahabismo. Hombres y mujeres no pueden compartir espacio sin que éstos, enajenados por su voluptuosidad, se abalancen sobre las mujeres como fieras hambrientas (en mi planeta no ocurre así, e incluso en las playas nudistas que frecuento el ambiente es de confianza y respeto, pero hemos quedado que la realidad es lo de menos).

Pero claro, una vez abierta la caja de Pandora es muy difícil cerrarla a tiempo…

Dentro de estos espacios la propia mujer blanca cis tiene que revisar y ser consciente de sus propios privilegios. Del mismo modo que deben hacerlo hombres respecto a las mujeres. “Es importante que estas mujeres también sean capaces de crear un espacio más pequeño de seguridad para mujeres queer o trans”. Y este círculo de protección también es extensible a mujeres musulmanas, gitanas, negras u otros grupos, en definitiva, que enfrentan sus propias discriminaciones más allá de la blanca.

Pues nada, dentro de este concierto segregado, subsegregamos espacios para cada raza, religión y opción sexual. Al final, el concierto del espacio seguro para mujeres cingalesas, transexuales y de rito metodista se celebrará con la asistencia de… una estudiante china que no entendía nada y acabó en esa habitación por casualidad.

Esta chaladura la lee cualquier hombre de ese 99,9% de pringados, estafados, ninguneados, avasallados, y que encima le traten de “privilegiado” (y frecuentemente, la acusación viene de un piquito de oro con una buena posición social asociada a un carguito institucional) y “asesino” (en potencia, lo cual le convierte en sospechoso por defecto) y le escuece la testuz: encima de cornudo, apaleado. Lo siguiente es fijarse en qué fuerzas políticas están respaldando semejantes chaladuras y obrar en consecuencia. Y tras escuchar toda esta sarta de imbecilidades, hasta Trump en comparación parece un hombre razonable y sensato.

En este caos de subjetividades donde cada uno cuenta la misa según le va en ella es imposible encontrar un asidero, un punto de referencia a partir del cual poder avanzar ya que hemos destruido el valor de la realidad. Lo que viene a continuación es la completa destrucción de la dialéctica, inhabilitada como vehículo de transmisión del pensamiento, ya que las ideas son propias de cada individuo y pierden su sentido al comunicarse. Esto es, ni más ni menos que la hipótesis del postmodernismo autoverificada. La imagen se parece a un manicomio, con internos deambulando mientras gesticulan en el aire y gritan a las paredes sus demencias. La cuestión es que, gracias a Internet, estos chalados se encuentran y se reúnen con los que comparten chaladura, reafirmándola, y acabamos con un pelotón de orates organizados con un cucurucho de papel en la cabeza, la mano entremetida en la casaca y con ganas de invadir Rusia.

Si la realidad no existe o es irrelevante, se va a tomar por culo todo el andamiaje intelectual que nuestra especie ha desarrollado desde que garabateábamos bisontes en el Magdaleniense.

En serio, ¿tan difícil es prescindir de accidentes somáticos como lo que tenemos entre las piernas o el porcentaje de melanina de nuestra piel, para fijarnos en detalles más relevantes en el ser humano como la inteligencia, la honestidad o la generosidad? Los cuales, por mucho que proclamen los antiguos y los (post)modernos sexistas y racistas, NO vienen determinados por esos caracteres. Los atributos sexuales son relevantes a la hora de follar, y los caracteres raciales a la hora de escoger protección solar, conjuntar la ropa y poco más (hay alguna prevalencia de enfermedades en diferentes grupos raciales, pero ésta sólo se revela estadísticamente).

Esto no es feminismo, esto es sexismo; ferozmente reaccionario, promueve la vuelta a una sociedad segregada en la que el sexo es determinante en las relaciones sociales (exactamente, el rol asociado culturalmente a él, el género, alucinantemente defendido como relevante por quien tiene la desfachatez de llamarse feminista).

Una última cuestión.

¿A quién beneficia esta corriente de volver a remarcar las diferencias sexuales o raciales, como en el tiempo de nuestras abuelas?

Divide et impera.

