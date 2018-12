Una fábula neoecologista

Esta vez, dejadme que os cuente una fábula.

Érase que se era un río que discurría por un paisaje devastado por las repoblaciones forestales, los incendios y el avance imparable de las acacias. Sin embargo, el bosque ripícola del curso alto de este río se había conservado relativamente bien y había merecido la inclusión en la Red Natura como LIC.

Este río oficia de frontera entre dos concellos. La margen derecha es un pequeño concello rural, gobernado por la derecha más atrasada, asilvestrada, cerril y zote que cabe imaginar. La ribera izquierda depende de la capital de la comarca, un villote que en las pasadas elecciones cambió de manos a la izquierda chupiguai del P$O€ y el BNG (el grupo de Podemos en la comarca es tan grotesco que no los vota ni su madre).

La izquierda inclusiva e interseccional quiso demostrar su compromiso ecologista y lo hizo de la única forma que se le ocurre a una corporación municipal: contratando los servicios de un constructor. Los ayuntamientos, gobierne quien gobierne, tienen por objeto dar carga de trabajo a las constructoras, no tienen otra finalidad ni capacidad de actuación.

Pues bien, la iniciativa ecologista consistió en limpiar, es decir, desbrozar la margen siniestra que administraba hasta dejarla como un campo de golf. Eso sí, estoy seguro que lo hicieron de forma inclusiva y con perspectiva de género, porque estos paletos pierden el culo en copiar todas las tonterías que ven en los medios para intentar disimular el olor a bosta de vaca.

Sólo los árboles de mayor calibre fueron indultados, y ni siquiera todos, sino un tronco por cada pie. Sobre este paisaje ecológicamente devastado abrieron una pista que ni siquiera está cerrada al tráfico (es frecuente que pasen por ella criajos con sus ruidosas motillos). Hay que decir que hay pistas y carreteras que ya discurrían a una decenas de metros de ambos márgenes del río, fuera ya de la delimitación de la Red Natura que sólo comprendía, como hemos dicho, el bosque túnel de los árboles de ribera y su vegetación asociada, ese sotobosque que los aldeanos modernitos consideran maleza y basura. Convirtieron una antigua senda de pescadores en una pista que, según la terminología botarate oficial la han llamado ecovía fluvial biosaludable o no sé qué imbecilidades de este neolenguaje infecto. Es decir, ahora es un paseo fluvial para disfrute de los villanos que ya pueden cómodamente pasear por un entorno antropizado que es lo que les gusta a esta carroña humana acomplejada de haber nacido en el rural. ¡Ya semos como los de Madrí! Y se han cargado la mitad de un ecosistema muy valioso incluido en la Red Natura para poder tener la ilusión de contar con su propio Parque del Buen Retiro.

Sería inútil tratar de explicarles que esta actuación, en un país civilizado, les llevaría de cabeza a la cárcel por un grave delito medioambiental. Esta basura humana neoprogre está encantada de haber prestado un servicio a la ecología, liberándola de esas feas plantas que impedían la contemplación del río, el mismo periódicamente devastado por la rotura de las balsas de decantación de las obras del AVE, esa infraestructura que, ya sí que sí, traerá la prosperidad a esta tierra. La consideración de que la declaración de Red Natura (que como vemos no es una figura de protección pues no protege de nada ante la estupidez de un consistorio, tan ignorante y pueril como el niño que abraza a la mascotita que le han regalado hasta aplastarla) era debida precisamente a la existencia de ese ecosistema de ribera que han conseguido destrozar. Al menos en su margen izquierda. En la otra margen, abandonada a su suerte por la despreocupación del consistorio garrulo, aún puede prosperar libremente la vegetación de ribera que, a su vez, da cobijo y sustento a la fauna asociada a este tipo de ecosistema (anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos, ese bicherío desagradable a todos estos burros de cuidada vestimenta).

Por lo tanto, tenemos la paradójica situación de que la parsimoniosa salamandra, el tímido zorzal, buscarán refugio en la orilla aún preservada del lado administrado por el gobierno de palurdos cejijuntos escopeteros, huyendo del compromiso ecologista del consistorio progre que ha destruido su hábitat para convertirlo en un lugar de recreo. Si pudieran votar, esas plantas de ribera, esos animales que entre ellas prosperan, votarían por la derecha de la boina que hace lo mejor que se puede hacer por ellos: ignorarlos, dejarlos tranquilos. Votarían al demonio con tal de huir del espíritu ecologista y solidario de los que con no más letras que los palurdos reaccionarios, tienen la pose y la petulancia de pretender ser modernos.

La desgracia es que el daño causado incumbe a todo el entorno del río, ya que el trasiego de gente que transita por la orilla recientemente despejada dificultará que la fauna refugiada en la ribera facha pueda realizar sus funciones básicas, alimentarse, aparearse, nidificar… huyendo a lugares más retirados y apacibles, lejos del abrazo destructor de los neoecologistas.

Esta anécdota me viene muy al cuento para denunciar a la izquierda alternativa que, en nombre de la ecología (como del feminismo y la inclusividad) desarrolla políticas segregacionistas, racistas, sexistas y, en este caso, ecocidas (el mejor ejemplo es la devastación producida por la moda giliprogre de los biocombustibles), simplemente porque es lo que está de moda. Evidenciando dos cosas: la primera, su falta de preparación intelectual y, la segunda, la falsedad de su compromiso por los valores que dicen defender y que sólo reproducen en lo superficial, en lo anecdótico, lo semántico y lo gestual. La política de gestos es la característica más definitoria de esta alt-left postmoderna contra la que me he alzado en armas, la izquierda del postureo.

En plata: a esta escoria humana de estética casual le importa una higa ni los ecosistemas, ni las especies animales, vegetales o fúngicas que en ellos prosperan. Sólo les importa su ombligo, dar cuenta al mundo de las maravillosas personas que son en una constante escenografía de egolatría sectaria.

Este hatajo de osados ignorantes, refractarios al pensamiento científico basado en la duda metódica y muy duchos en la charlatanería de axiomas magufos repetidos de forma acrítica a modo de mantra o salmodia, está conduciendo a la izquierda al despeñadero. ¿El antídoto? Un brebaje de eficacia universal: rigor, rigor, rigor. Estudio, y avanzar sin perder en ningún momento el pasamanos de la realidad. Exterminar la irracionalidad, la superstición y el dogma allá donde se encuentren, y antes que nada cuando aparecen en el propio organismo y amenazan gangrena.

