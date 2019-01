Últimamente cada vez leo más comentarios usando el término ideología en un sentido peyorativo, en contraposición a las ideas. La cuestión es que una ideología no es sino un conjunto sistematizado y coherente de ideas. ¿Y para qué es útil la ideología? Para no gobernar, legislar o hacer oposición a golpe de ocurrencia, que es exactamente lo que define a la izquierda progre, postmoderna y alternativa.

Todos sabéis bien que no soy ningún teórico. Me aburren mortalmente las discusiones bizantinas sobre teoría política, casi siempre de un esnobismo afectado e insufrible. Sin embargo, reconozco que hace falta un mínimo andamiaje teórico para no acabar tropezando a cada trecho en la contradicción. En realidad, no tengo tanta prevención sobre la teoría como sobre los teóricos, los intelectuales, los ideólogos, que recubren con jerga críptica y citas eruditas obviedades en el mejor de los casos, auténticas gilipolleces las más de las veces.

Estaba dándole vueltas al magín sobre cuáles serían los pilares de lo que yo definiría como mi ideología y que sustentan todo el edificio que voy montando y desmontando en mi cabeza, usando este espacio de almacén / taller / desván. Tras mucho cavilar, creo que puedo reducir mis convicciones políticas a tres axiomas:

1) La propiedad privada de los medios de producción ajenos es ilegítima.

Cada vez soy más consciente de que no veré la universalización de este principio, pero como si es dentro de mil años, estoy convencido que algún día la humanidad rechazará el trabajo asalariado para en beneficio privado como una forma de explotación, como ahora es generalizado el rechazo a la esclavitud (aún cuando se sigue practicando).

Estoy harto, reharto de tanto imbécil progre que siempre está con el capitalismo en la boca, presto a echarle la culpa de todos los males a modo de satán en la religión abrahámica. En realidad, identifica capitalismo con modernidad, con un sistema social y económico complejo propio del s.XXI, y su alternativa al capitalismo es una mala égloga pastoril. La alternativa al capitalismo es el socialismo, no una comuna de putos comeflores.

2) La libertad es un bien supremo, el único. Su antónimo es la muerte.

Lejos de la concepción de libertad que promueve la derecha, la libertad no acaba, sino que comienza en la del otro. Pues sin el otro, sin nuestros vecinos, compañeros y el resto de la humanidad, nosotros solos, seríamos menos que nada. El egoísmo, la violencia, no son manifestaciones de nuestra libertad sino de nuestras limitaciones.

3) Toda fuerza no compensada conduce al desequilibrio del sistema. En un sistema social, el desequilibrio conduce a la arbitrariedad y la impunidad, y éstas indefectiblemente al abuso, a la violencia y la opresión.

El poder debe ser pues contrarrestado de acuerdo a mecanismos que restablezcan automáticamente el equilibrio. Es muy sencillo, y lo aprendemos de pequeñitos: si le damos un tortazo a otro niño en el patio, éste nos lo devuelve. Hay un equilibrio de poderes. El abuso viene con los niños del curso superior, que son más grandes. Pero para eso está la figura del maestro, que restablece el equilibrio, e impide que los más fuertes abusen de los débiles. A su vez, habrá que establecer un mecanismo de control que vigile al vigilante, el maestro, por si se propasa con el poder otorgado. Y así para todos, en todos los órdenes de la vida.

El concepto no es tan extraño, ya que es la base del sistema legal desde hace siglos. Sin embargo, aún quedan grandes lagunas de impunidad, muchas veces omisiones conscientes de un estado que quiere seguir teniendo el monopolio de la violencia, cuando no siempre tiene el de la razón.

Y hasta aquí. ¿Es breve, no? Como habréis notado, uno de los puntos es la base del socialismo, y los otros dos del anarquismo. No soy de encasillarme, pero supongo que se me podría incluir entre las filas del socialismo libertario (aunque me temo que no tengo mucho que ver, en el desarrollo, con casi cualquier otro que así se defina). En cualquier caso, soy muy poco dogmático y siempre me he encontrado a gusto tanto entre colegas comunistas como anarquistas, a los cuales siempre he considerado compañeros.

¿Por qué cuento todo esto? Pues viene a cuento, y ya dejo de mirarme el ombligo para tratar un problema general, de la enorme transformación que ha sufrido la izquierda en un cortísimo periodo de tiempo (para el pausado compás del metrónomo social). Hará no más de un lustro que la ola postmodernista arribó a nuestras costas, y yo ahora me sitúo frente al tablero político y no sé dónde están mis amigos.

Y lo que es más importante, tengo la certeza de no ser el único. Hay mucha gente de izquierdas que, como yo, está desorientada, huérfana, que ha perdido el paso al discurso político y ha quedado ideológicamente en la cuneta.

Porque honestamente, con lo que he dicho ¿en qué fuerza política me encuadraría, tenga visos o no de rascar escaño? Y no es porque sea yo muy antisistema, de hecho puede que esté más inserto en el corazón del sistema que cualquiera de vosotros.

Es cierto que la oligarquía representativa no es un modelo de gobierno que defienda; tantas veces lo he dicho, yo abogo por una democracia directa (democracia, a secas) jugando los partidos el rol de corrientes de opinión que pidan el voto a una iniciativa legislativa en un sentido u otro. Pidan, pero la decisión la tendría siempre la ciudadanía. Serían sólo un referente ideológico en quien te podrías o no fiar, según el caso. Pero ya me conocéis, no soy ningún nativista; que proponga a superación del parlamentarismo no quiere decir que sea tan botarate para dejar de usarlo como limitada herramienta de transformación. Dar la espalda a la realidad no hace que desaparezca, sólo que te embista sin verla venir.

Tampoco mi renuncia a las urnas viene, o no del todo, porque incluso se quiebra el principio de representación cuando los representantes tienen un nivel intelectual, cultural y político inferior a los propios representados, y si tengo tiempo trataré un poco de la clase de elementos (y elementas, por supuesto) que están metiendo en listas los de Unidos Podemos (que luego fue Unidos Podríamos y ahora son Unidos Hubiéramos Podido).

Si en las próximas elecciones, y me temo que en muchas más de las venideras, me limitaré a encogerme de hombros e irme a pasear por el campo, se debe a que simple y llanamente no hay ninguna fuerza política concurrente que coincida, siquiera mínimamente, con mis convicciones ideológicas.

Tomad por favor los tres puntos anteriores y decidme ¿qué formación política suscribe, aunque sea implícitamente, siquiera uno de ellos?

La izquierda institucional, desde el socioliberalismo del P$O€ a los anticapis que tienen ya pie y medio fuera de Podemos, está completamente rendida a la moda identitaria importada de USA (y que tan buenos resultados ha dado allí).

Recapitulemos.

La ideología identitaria es la expresión política de la corriente filosófica del postmodernismo. Dícese de la doctrina que declara que todas las otras ideologías, filosóficas, religiosas o políticas son un metarrelato falso (exactamente, sin significado). Porque el único metarrelato verdadero es el suyo, a saber, la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre oprimidos y opresores, siendo estas categorías inherentes al individuo en función de ciertas características innatas e independientes de las circunstancias sociales (sexo, etnia, raza o condición sexual).

Ya está. Fin del corpus doctrinal del postmodernismo. Y con este esquema mental de oprimidos y privilegiados por defecto, desarrollan toda su teología las nuevas camadas de ideólogos (uso teología como sinónimo de paja mental, desarrollo de una mentecatez indemostrada). Con esa herramienta defectuosa llegamos a conclusiones estrambóticas como que Obama es oprimido por los privilegios de un mendigo ucraniano que esta noche lucha por no morir de frío en una fábrica abandonada de Kiev; o que Sandra Ortega debe ser defendida de la agresión potencial que representa para ella un joven obrero que trabaja en una subcontrata de Inditex en Bangladesh.

El postmodernismo político se propone como superación, desautorización o negación del marxismo (en unos años, segunda mitad del s.XX, en que recobraba fuerzas). Es por lo tanto incompatible ser postmoderno y marxista, por mucho que la oficialidad del PCE (mucho nos reímos del PSOE, pero…) se haya rendido a la moda gringa.

Cuando autores tanto marxistas como ácratas han estudiado las relaciones de poder, lo han hecho a partir del análisis de la realidad. Por eso tenían ascendiente entre la masa obrera, porque les contaban algo que podían verificar inmediatamente. El patrón manda, tú estás sujeto a su voluntad. Eso lo entendía aunque no tuvieran ni las primeras letras. Porque era verdad.

Ahora la nueva izquierda le dice al trabajador: eres un privilegiado por tu condición de hombre (o de occidental, o de más o menos blanco). Tienes que deconstruirte, asumir tu culpa y renunciar a tus privilegios. Y normalmente el trabajador se lo tomará como una chorrada más de un niñato imberbe que no sabe nada de la vida. Pero quizá este currante tenga por encima a una jefa, o tenga que soportar a diario a la mujer del jefe, y escuchar cómo la progresía la retrata como un ser oprimido y amenazado por su masculinidad tóxica, cuando en realidad vive aterrorizado de ser despedido, pues al currito le empieza a picar la testuz. Y una trabajadora, cuando recibe los mensajes que quien realmente la oprime no es el patrón, sino su compañero de línea, igual de pringado que ella, y que debe buscar la colaboración de la gerente de la empresa, por eso de la sororidad, como que empieza a desconfiar de las intenciones de los niñatos (y niñatas, tengamos un uso no sexista del lenguaje) que le vienen con ese mensaje. Porque es con su compañero con el que se va a tomar unas cervezas, no con la pija de taconazos que ni siquiera sabe de su existencia y mejor que siga siendo así por mucho tiempo.

Análisis de la realidad, no en la percepción subjetiva de la realidad a partir de prejuicios ideológicos. Es el rigor en el análisis de la realidad el que legitimizó el discurso revolucionario. En las asambleas y mítines no hablaban de misterios trinitarios, sino de lo que ya sabían, de cómo el patrón se quedaba con el producto de su esfuerzo, del inmenso desequilibrio de poder entre ambos.

Y vuelvo a repetir: es falso el dilema entre el discurso de clase, y el discurso feminista. No son excluyentes, nunca lo han sido en la izquierda (y mucho menos dentro del anarquismo). La verdadera distinción está en el rigor en el análisis, su fidelidad a la realidad.

Porque si yo ahora digo: los empresarios son unos criminales sanguinarios, azotan a los trabajadores que trabajan poco, y mutilan a los revoltosos. ¿A dónde voy con mi discurso obrerista? El trabajador reconocerá que, aunque en principio parece que estoy barriendo hacia su lado, estoy mintiendo. No es la situación real de la inmensa mayoría de los trabajadores en la sociedad actual, en todo caso a él su jefe no le trata así (entre otras cosas, porque no podría). Siempre habría algún descerebrado que interiorizaría el discurso y se acabaría solidarizando con el dolor sentido por los esclavos que levantaron las pirámides (es broma, seguramente eran profesionales especializados libres, lo que de libre se podía ser en aquella época), pero la mayoría de trabajadores pasaría de mí, porque digo chorradas.

¿He logrado algún avance para la clase trabajadora con mi discurso fantasioso? No, sólo he concitado el descrédito general, para mí y todo el movimiento que digo representar. De la misma forma que el identitarismo no sólo está solapando el discurso obrero, sino sobre todo está arrastrando por el fango el feminismo con sus referencias al patriarcado y la cultura de la violación en la que insiste que viven las mujeres españolas; trance del cual le llevará al menos una generación recuperarse. Pretender lograr la igualdad con sexismo (o racismo) es como buscar la paz lanzando bombas.

Sin embargo, a pesar de lo sencillo y evidente de todo lo anterior, las organizaciones de izquierda están completamente rendidas a la nueva fe identitaria (y menos mal que el fenómeno racial en España es bastante minoritario, que si no ya teníamos encima otro conflicto dentro de nuestras propias filas), que es la que cada vez más marca la agenda política.

¿Cómo, por todos los demonios del averno, podría de cualquier manera apoyar este dislate?

Carmena paga 52.000 euros para un informe de impacto de género sobre el soterramiento de la M-30

Y va el otro, y aún lo justifica.

Pero el Ayuntamiento de Madriz no ha pedido otro informe analizando el impacto diferencial del soterramiento de la M30 en los menores de 20 años. O en el colectivo de sordos. Que seguramente tendrían alguna variación respecto de la media, porque en ningún caso, cualquier subgrupo que queramos identificar, la copiará. Con lo cual el consistorio madrileño demuestra su desprecio por un colectivo tradicionalmente excluido como el de los disminuidos sensoriales (o como hostias ahora se llame a los sordos) y es cómplice de la violencia ejercida contra los niños y adolescentes.

¿Absurdo? No, el pan nuestro de cada día en la política de gringolandia y, cada vez más, en España.

Mirad este otro caso. ¿Cuál es aquí mi bando? ¿Unos viejos fachas diciendo subnormalidades, o unos jóvenes fundamentalistas queriendo infligir a los primeros el máximo daño posible, con penas de cárcel, por esa chorrada? ¿De verdad tengo que elegir entre ambos escombros éticos? ¿cuál de ellos muestra menor humanidad, más voluntad de exterminio del contrario? ¿Cuál de los dos ofende más a mi Diosa, ya sabéis, Eleftheria? Desde luego, quien con tanta ligereza pretende encerrar a otro semejante, no viaja en mi barco. No, señor. Yo no comparto singladura con censores y carceleros.

Con este panorama ¿adónde voy yo con mis convicciones ideológicas, creo que no tan extravagantes, que condensé en aquellos tres puntos? Perdido, huérfano y solo me hallo.

Nunca, en la historia de España, ha estado la izquierda oficial más alejada de los intereses y valores de la clase trabajadora. Cada vez más su discurso está más restringido a jóvenes de clase media iniciados en los nuevos códigos de la corrección política que impone la moda.

El hostión va a retumbar hasta en las cumbres del Karakorum.

La derecha ya se está frotando las manos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+