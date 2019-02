Estaba leyendo un artículo de Ray Dalio sobre los ciclos de deuda, y me he encontrado con esta descripción de la globalización, realmente concisa, que quería presentaros.

La globalización, que elimina los obstáculos entre las sociedades pobres y ricas, contribuye a la ampliación de la brecha de riqueza dentro de cada sociedad mientras que la cierra entre países.

Ray Dalio no es un ideólogo, sino un inversor, uno de los más importantes de la historia (especialmente en el mundo de los bonos). Quiero decir que tiene la ventaja de que no tiene que contentar a la comunidad académica de línea ideológica concreta (aunque obviamente es uno de los popes del capitalismo), sino que le interesa describir los fenómenos económicos de la forma más exacta posible (para ganar dinero con esa comprensión). Por eso, es común encontrar un análisis más riguroso (y, por lo tanto, científico) de la realidad entre los grandes inversores (como Buffet) que en el subjetivismo sectario en el que se mueve la economía académica. A esta gente (a los buenos, porque también hay mucho cantamañanas imbuído de la religión del mercado y que acaba siendo devorado por sus propias falacias) le da igual gato blanco o gato negro, lo que les importa es la REALIDAD, que es la que les permite ganar dinero.

He de notar que en el original habla de lower-cost and higher-cost populations, que añade un matiz al enunciado, al evocar la conexión entre centros de producción, con mano de obra barata, y centros de consumo de alto poder adquisitivo.

Poder adquisitivo que, según el mismo artículo explica, es espoleado por la facilitación del crédito por parte de los bancos centrales según la fase del ciclo de deuda en el que nos encontremos. Lo cual, añado yo, no significa que fulanito se compre su nueva televisión de chorrocientas pulgadas pidiendo necesariamente un crédito, sino que el endeudamiento para acceder a una vivienda (o un vehículo, o para estudiar) le permite liberar recursos para comprarse esa televisión y disfrutar de una en cierto modo fantasiosa ilusión de prosperidad, aún cuando su patrimonio neto pueda ser incluso negativo (como hemos descubierto, el ladrillo sí que puede bajar, y de hecho es seguro que bajará a largo plazo en estados como el nuestro con una demografía tan débil).

Bueno, que hoy no tenía muchas ganas de trabajar. Ahora el resto os toca a vosotros, comentando la cita.

Por cierto, por si alguno se pregunta el nuevo y paradógico logo en la columna de la izquierda. Me hace gracia pensar que si el tal Dalio viera su foto al lado de la hoz y el martillo, probablemente le diera un patatús.

La idea surgió durante mi viaje a Polonia, donde llevar simbología comunista o defender sus postulados es un delito. Y es que, por dejación de funciones de la izquierda, en buena parte de Europa se está avanzando en la criminalización de la izquierda revolucionaria (entendida cada vez en un sentido laxo, de hecho en Polonia ya la izquierda, cualquier tipo de izquierda, hasta la más tibia socialdemocracia, es ya una línea política extraparlamentaria, marginal). Creo que es necesario salir del armario y defender la que, es la única bandera que de alguna forma me representa (por las ideas, no por motivos de territorialidad). Y me parece especialmente necesario reivindicar ideas intemporales de la izquierda clásica frente a las modas de la nueva izquierda alternativa.

También lo he subido consciente de que ahuyentará posibles visitas que por casualidad recalen en este blog, pues cada vez más gente ve en la simbología revolucionaria algo pecaminoso. Esto no ha supuesto ni mucho menos un problema, sino que es una razón extra para adoptarlo: mantiene el sitio libre de mentes débiles (algo parecido al uso periódico que hago de la desnudez, la pornografía o los exabruptos). Sí que me preocupa más, y por eso hasta ahora había vacilado, que sea usada para una fácil y cómoda clasificación del contenido de esta bitácora. “Ah, claro, es comunista, por eso dice esas cosas”. Que ni lo soy ni lo dejo de ser, pero quisiera que se valoren las ideas que puedan vertirse en este blog por su aptitud para describir la realidad (insisto, Diosa y señora), no por la afiliación ideológica de la que procedan (en mi caso, furiosamente vaga y sincrética). Aunque si es por ello, tendría que eliminar también el resto de logos de la columna.

En todo caso, me gusta como luce y ahí se queda.

