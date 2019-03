Se me acumulan los temas que tratar y no doy sacado ninguna entrada. Intentaré en lo posible hacer entradas más concisas y menos elaboradas, y espero vosotros pongáis el desarrollo que les falta.

Un asunto que puede parecer personal e irrelevante, pero que conlleva un tema de descomunal importancia y por eso quiero compartirlo: por fin me he decidido a cambiar el buscador predeterminado en el navegador por Duck Duck Go. Por supuesto, uso la inteligente funcionalidad de las palabras clave en los marcadores de Firefox para tener a mano otros buscadores generalistas como Google, Bing, Qwant o Yandex.

La cuestión es que tras realizar varias pruebas, considero que Google sigue siendo el buscador más potente, cuyas arañas recorren la red hasta el último resquicio. Sin embargo, cada vez es mayor el efecto burbuja. Dicho de otra forma, aunque Google consigue un mayor número de resultados, buscando en partes de la red donde otros buscadores no llegan, el algoritmo que las ordena y presenta, por así decirlo, se pasa de listo. Y ya sabemos que si en el s.XX lo que no aparecía en televisión no existía, en el s.XXI lo que no aparece en la primera página de los resultados de búsqueda del navegador es de la misma sustancia que los sueños.

Por poner un ejemplo en los sesgos del algoritmo, quizá uno de los más inocentes: Google se empeña dar preferencia a los resultados escritos en mi idioma predeterminado, y de páginas localizadas en España. Curiosamente, Google fomenta el localismo (palurdización) en vez de explotar la inmensa potencialidad de Internet como medio de comunicación descentralizado y verdaderamente global. Si puedo leer en varias lenguas que, sumadas, hacen buena parte de la producción de información en el planeta, y en el resto puedo usar traductores en línea que estos últimos tiempos han mejorado un mundo (el Google Translator es muy bueno, pero he encontrado otro mejor: DeepL) ¿por qué restringir mis búsquedas a mi entorno geográfico o lingüístico?

Al margen de cuestiones de privacidad nada baladíes, cada vez era más evidente que el uso sistemático de Google estaba condicionando la información a la que tenía acceso, encerrándome en una burbuja de resultados adaptados a mi perfil. Duck Duck Go me parece que ofrece un triaje de resultados mucho más neutro.

Y lo he dicho muchas veces y lo repito: Europa no será una potencia mientras siga entregándole el puesto de ama de llaves de Internet, con todo el poder que eso representa, a una empresa gringa. China y Rusia lo han entendido y desde hace años tienen sus propios motores de búsqueda. Qwant es un intento tímido y pusilánime, como es costumbre en Europa.

El mundo es muy lato para quedarse atascado en nuestra aldea o en nuestra secta.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+