La huelga del 8 de Marzo

Tras sumar 150 comentarios, parece que el tema del identitarismo está lejos de gozar de la hegemonía social que muestran los medios. Es evidente que el tema os interesa, aunque he de confesar que a mí me produce flojera en las piernas volver una y otra vez sobre esta amalgama de mamarrachadas que, irradiadas de gringolandia, causan furor entre la progresía chupiguai hispánica.

Intentaré en esta entrada ir tocando varios palos, para que a partir de ellos seáis vosotros los que los vayáis desarrollando. Voy a empezar por un tema que sólo tangencialmente tiene algo que ver. Supongo que estáis al tanto del sainete del Brexit, que ya se presta más a la broma (muy buena) que a un análisis serio.

El Brexit no deja de ser una manifestación del identitarismo británico, pero decidme ¿quién es el principal beneficiado?

…

Ahora cambiamos sólo aparentemente de tema, para hablar de la pasada huelga feminista que tantas pasiones levanta.

Primera blasfemia: permítanme dudar del desbordante seguimiento de la huelga, al que los sindicatos cifraron en superior a un 70%, pero que no ha dejado rastro en el consumo eléctrico del sistema peninsular:

Pico de consumo del 1 de Marzo = 34.011 MW

Pico de consumo del 8 de Marzo = 33.666 MW

Pico de consumo del 15 de Marzo = 33.092 MW

Tomando el segundo pico, el del turno de tarde (sobre las 20:00), observamos exactamente lo mismo (33.298 MW – 33.118 MW – 32.550 MW). Para ser una huelga de trabajo, consumo y cuidados, yo lo único que aprecio en esta sucesión es que se van apagando las calefacciones con el final del invierno.

E incluso en el valle entre ambos picos encontramos que el 8M hubo un (inapreciable) mayor consumo que en los Viernes precedente y subsiguiente (28.714 MW – 29.468 MW – 28.707 MW).

Lo que me sorprende es que no ha habido ningún medio (al menos que yo sepa) que se haya atrevido a publicar estos datos, y eso que usar el consumo eléctrico para cuantificar el seguimiento de una huelga es más viejo que la tarara. Me da mucho miedo cómo está surgiendo una ideología que no sólo es impermeable a la realidad, sino que carga con furia fundamentalista contra quien ose discutirla, hasta tal punto que ningún medio mainstream se atreve a ponerse enfrente de la turba. ¿Por qué iban a hacerlo, por otra parte?

Por lo tanto, a diferencia de lo que nos enseñaron los medios, el seguimiento de la huelga fue notoriamente irrelevante. Ahora vamos a ver si al menos tenía cuajo, o era una mera performance multitudinaria.

Ya hace algunos años traté sobre el uso espurio que los sindicatos del régimen hacían de la huelga general. Asumamos por el momento la hipótesis de que hay razones que justifican una huelga de mujeres y analicemos sólo de qué modo se desarrolló ésta. Como en últimas huelgas generales, fue una convocatoria aislada, sin ninguna pretensión de continuidad. En el caso de las huelgas generales, desde luego sobraban los motivos; sin embargo, las cúpulas sindicales (traidores y ladinos) hicieron la convocatoria a regañadientes.

Retomemos la cartilla de la lucha sindical: una huelga, de empresa, sectorial o general, es el arma suprema en un conflicto laboral (o político, en el caso de la general), mediante el cual la masa obrera se autolesiona por infligir al empleador un daño mayor, y soporta este daño porque pretende doblegar la voluntad de la parte contraria y conseguir unos objetivos concretos. Por supuesto, como en cualquier negociación, no se revelan las cartas (la cohesión y determinación de los trabajadores en mantener la huelga). Una huelga (que puede ser intermitente, pero continua en el tiempo) sólo puede tener un final: hasta que se cumplan las demandas (igual que un ejército se moviliza para obtener la victoria). Obviamente, no siempre se consigue, pero lo que es aberrante es acudir a la guerra diciéndole al enemigo: esta es nuestra cantidad de pólvora, una vez agotada nos retiramos. Un día de agitar banderitas y mañana a trabajar, sabiendo que por “responsabilidad” no habrá otro, es una sinvergonzonería para salvar la cara ante unos afiliados cabreados de la inacción de su organización tras sucesos gravísimos contra los derechos de los trabajadores (las dos reformas laborales, la del P$O€ y la del PP).

Con una huelga aislada lo único que consigues es debilitar a las propias huestes y que cunda el descrédito y las deserciones entre las propias filas, pues se envían las tropas a un sacrificio inútil. En una guerra, diríamos que esta estrategia ha sido diseñada por el alto mando enemigo y trasladada al generalato del movimiento obrero, a quien deberíamos fusilar por traidores (es un eufemismo, bastaba con escupirles en la cara a Toxo y Méndez y condenarlos al ostracismo por su felonía).

Ahora apliquemos todo lo anterior a la huelga del 8 de Marzo, una convocatoria folklórica coincidiendo con un día del calendario (el postmodernismo es la ideología que se centra en los símbolos, ya que la sustancia la consideran inaprensible). Si al menos en la HG de Marzo de 2012 había una reclamación clara (que el gobierno retirase la reforma laboral, aunque las esperanzas con esta estrategia obtusa cuando no traidora eran nulas, y todos lo sabíamos), en la huelga de mujeres no es sólo que las reclamaciones fueran objetivos genéricos, es que no había ni interlocutor. Una huelga es un arma con la que agredir a la patronal o al gobierno, que es con quien se rivaliza. Una huelga, fomentada por los partidos que sostienen el gobierno, ¿para pedir a los violadores que abandonen sus prácticas? Esto… ¿hay alguna neurona por ahí desperdigada?

Lamentablemente, de las pocas reclamaciones que sí que se podrían enmarcar en un conflicto laboral en el marco del cual se use el derecho de huelga como arma negociadora son… falsas.

No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo.

Lo cierto es que los trabajos más penosos o peligrosos son ocupados de forma mayoritaria por hombres, y por ello están sobrerrepresentados en las estadísticas de accidentalidad. En cuanto a cobrar menos por hacer el mismo trabajo, es un bulo que me sorprende lo extendido que está. Una tontería de similar éxito mas de distinto signo, progre o facha, habla de las ayudas que les dan a los inmigrantes y niegan a los españoles. Hay que ser muy idiota para poner por escrito algo que son como los mouros, el vulgo cree en ellos pero nunca jamás nadie ha visto ninguno.

Por cierto: mouro = ser fantástico propio de la mitología gallega.

¿Alguien ha visto alguna vez dos nóminas distintas por ocupar el mismo puesto? Empezando porque no sería legal, artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores. Que por cierto, en el punto 4 afirma que la desigualdad sí que cabe en sentido contrario:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones.

La igualdad por medio de la desigualdad, o cómo llegar a las Indias navegando hacia Poniente, the new normal.

La cuestión es que sí que existen sobradas razones por las que las mujeres deberían ir a la huelga, y una huelga de esas que los portavoces del poder tildan de “irresponsables” y “salvajes”. Entre otras razones, las mujeres deben ir a la huelga porque primero se ha normalizado, y luego legalizado, la figura del falso autónomo, que es el colmo de la desprotección laboral de un trabajador. Buena parte del empleo recuperado tras la crisis ha sido bajo esta forma de extrema precarización.

Las mujeres deben ir a la huelga para pedir un aumento salarial generalizado en todas las escalas, y muy en especial las intermedias; pues mientras las rentas del capital se han recuperado tras la crisis, no lo han hecho las rentas del trabajo, de tal forma que cada vez mayor parte de la riqueza generada se usa para retribuir el capital a costa del trabajo.

Y quizá por encima de todo, las trabajadoras deben ir a la huelga para denunciar la complicidad de la administración (de la cual depende la inspección laboral) con la patronal, por hacer la vista gorda con las horas extras efectivamente trabajadas y nunca cobradas. Porque tras la crisis, que efectivamente fue una estafa, se está haciendo el mismo trabajo con una plantilla más reducida y menos horas cotizadas, a base de alargar las jornadas y una sobrecarga de trabajo.

Por no mencionar el problema de las mujeres que no encuentran trabajo. No existe una violencia estructural hacia la mujer en la sociedad española, afirmar eso es un dislate, de hecho un hombre está sometido a más situaciones violentas sin que podamos afirmar tampoco que la violencia sea la norma en una sociedad desarrollada. Ahora bien, no es ningún invento hablar de paro estructural, cuando ni siquiera en los periodos de expansión económica el desempleo baja del 10%. La causa última de que muchas mujeres busquen y no encuentren empleo está no en el machismo del mercado laboral, sino en la falta de actividad económica de la economía española (muy en concreto, actividad industrial que cree a su vez demanda en el terciario) y aún habrá idiotas que hablen de decrecimiento. Y esta razón, el paro, es la poderosa amenaza que mantiene a raya el resto de demandas laborales de las mujeres trabajadoras.

Estos sí que son problemas concretos, muy reales, que sufren las mujeres trabajadoras en España, como bien sabe cualquier mujer que trabaje o pretenda trabajar en la empresa privada. Son razones que, a mi juicio, merecen una huelga general indefinida (diseñada su estrategia para maximizar el daño causado y minimizar el sufrido) y que ardiesen las calles (y esto sí que no es un eufemismo).

Pero estas agresiones a la mujer trabajadora no son tenidas en cuenta por las ideólogas del neofeminismo, a pesar de ser los grandes problemas de esa mujer trabajadora de la cual se abrogan su representación sin mediar elecciones (y en las próximas generales veremos cuál es su representatividad). Estas pajarracas son como los neoecologistas, aman la naturaleza como concepto, aunque les importe un carajo el estado de los ecosistemas concretos, cuya problemática desconocen y ni siquiera salen de su bar de moda para recorrerlos.

Las principales dificultades que afrontan las mujeres trabajadoras no son tomadas en consideración por el neofeminismo porque son exactamente los mismos problemas que sufren sus compañeros varones, y por los cuales tendrían que ir a la huelga junto a éstos, codo con codo, porque para eso son compañeros de línea, de despacho, de oficina o de taller.

Para el neofeminismo, los verdaderos problemas a los que se enfrenta una mujer trabajadora deben ser eludidos porque no responden a su esquema postmoderno del patriarcado opresor. Si algo malo le pasa a la mujer, es que debe haber un hombre detrás. Que trabajadores y trabajadoras compartan causas en la lucha dinamita su endeble discursito que se resume en un antagonismo de sexos, razas y preferencias sexuales, según el cual unos son privilegiados por defecto, y los otros explotados por defecto.

Antes de pasar al siguiente punto, quiero remarcar lo anterior. Si al neofeminismo identitario le importasen realmente las mujeres trabajadoras, estaría luchando por su problemática real en su puesto de trabajo, muchas horas, poco salario y algunas, aún por encima, con una protección social de mierda derivada de su condición de falsa autónoma. Pero no le importan una higa las mujeres reales, concretas, Antonia, Lucía, Susana… y mucho menos si son obreras. Por eso levanta bulos como lo de cobrar menos por el mismo trabajo, mientras pasa por alto la exacción muy real que sufren por parte de la empresa. Las personas, hombres y mujeres, no les importan una mierda; les importa su doctrina y hacen oídos sordos a aquella realidad que no la refrende (o no consiguen amoldar); porque a fin de cuentas, como la cúpula sindical, sólo les importa seguir viviendo del cuento enchufadas con su piquito de oro a la teta de las instituciones.

Como antaño los curas, monjes y monjas, obispos y demás morralla, estamos creando una nueva clase parásita que vive de sermonear a la clase productiva sobre la moralidad y las conductas adecuadas al nuevo credo postmoderno. Con las huelgas feministas no habrá ganado derechos ninguna trabajadora, pero los nuevos comisarios políticos y capellanes castrenses del identitarismo ya se han asegurado el futuro como “especialistas de género” (para el caso, astrólogos y quiromantes), con la confección de planes de igualdad y estudios de género al más puro estilo urdangarinesco. Y es que como bien nos enseñó el clero y mejor nota han tomado los charlatanes identitarios, el amor al prójimo empieza por uno mismo.

Sólo a unas diletantes de clase media se les puede ocurrir pedirle el esfuerzo a cada mujer trabajadora de sacrificar un día de sueldo y, lo que es mucho peor, significarse y exponerse a la no renovación del contrato temporal (o comercial, en caso de las autónomas), que es la nueva forma de despido. ¿A cambio de qué? ¿qué objetivos se esperaban forzar con esa jornada de huelga? ¿cuáles se han verificado? El objetivo real de la huelga del 8M, el que movió a la convocatoria y se declaró satisfecho al verse realizado, es la exaltación de la ideología identitaria. Y con esa desfachatez, pedían el sacrificio a casi la mitad de los trabajadores para glorificar su dogma y publicitar su doctrina.

Imaginad ahora una manifestación de los trabajadores musulmanes en España, enumerando todos los agravios de los que se sienten objeto (es muy importante la diferencia, en el mundo postmoderno no importa la realidad, sino la percepción de ésta), para demostrar que ellos son importantes en la economía. Un día al año, se celebraría una huelga islamista. ¿Os parece broma? Todavía no habéis visto ni la patita de los absurdos a los que nos puede conducir el identitarismo, siguiendo la estela de lo que ya está ocurriendo en USA. Es más, ya os convencerán los medios para que os parezca muy justo y loable.

¿Os acordáis de la pregunta que os hice al principio, sobre el Brexit?

Ahora decidme, ¿a quién consideráis que le conviene toda esta nueva botaratada identitaria?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+