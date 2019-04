Galiza progresa

Eu pensaba que tiña visto de todo tirado nas caldeiras e na beira dos ríos, pero sempre hai espazo para a sorpresa.

Un escáner! Non sei quen de vós comentou que o de tirar merda nos camiños era cousa dos vellos das aldeas, que seguían coas antigas costumes… Pois os velliños das aldeas coido que non usan escáner. E non ten fillos pequenos para regalarlles…

Esto é sinal que a modernidade empeza a chegar a Galicia. Xa non só tiran cociñas, lavadoras e neveiras, agora xa se pasaron ás novas tecnoloxías. XD

Aínda que Galiza é unha terra de costumes arraigadas, e a neveira vella tirada monte abaixo é un clásico que no se pode perder:

E cousas máis raras que teño atopado nos meus paseos polo monte.

Tampouco Pondal o faría moito mellor.

E xa para rematar, vou contarvos un chiste. Vai a Xunta… e promove a prantación de máis piñeiros. E Telegaita emite unha publicidade, con guión de FINSA e pagada por todos nós, xustificando esta promoción e glorificando as reforestacións de piñeiro.

Se quen tiña que promover a recuperación ecolóxica e a promoción de especies autóctonas, bótalle máis leña ó lume (tamén en sentido literal), é que todo está perdido. O 100% do territorio está dispoñible para xerar a materia prima das madereiras, nomeadamente ENCE e FINSA. É o que ter non ter industria, e ver marchar ós mozos a traballar fora, non hai marxe de manobra para cambiar o modelo productivo da madeira de baixa calidade (especies de ciclo corto e pequenos diámetros para triturado) a outros de alto valor engadido (bioenxeñería, nanotecnoloxía…).

Somos pobres, tampouco hai coñecementos para iniciar outros negocios, e hai que seguir co destino manifesto que lle adxudicaron a Galicia: proveer ós mercados de madeira barata.

