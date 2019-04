Estou tan ata os collóns do mundo que me tocou en sorte vivir, que o único recurso é pechar portas e ventanas e recluirme coas poucas cousas certas que nel quedan.

Non fun ensinado a camiñar neste século. Non me afago ó baile de máscaras, á rolda de arlequíns, á pasarela. Mesmo era preferible un mal tanxible, unha mentira honesta, que vivir dentro deste caleidoscopio.

