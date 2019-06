La dictadura de los ofendidos profesionales

Esto ya alcanza extremos absurdos, y deberíamos levantar un dique contra la imbecilidad policorrectista que emana de gringolandia.

En el juego de las identidades victimizadas ninguna, ninguna, tiene tanta capacidad para imponer un veto a toda crítica como el lobby judío (ni las locas del coño, los racializados, ni siquiera los barbudos). Todo fundamentalismo tiene al humor, expresión sublimada de la inteligencia, como su enemigo eterno. Estos días se ha cobrado una víctima con más de un siglo de historia: las viñetas de The New York Times.

El decano periódico anuncia que dejará de publicar viñetas de contenido político en su versión internacional, después de que ya las hubiera retirado de su versión usamaricana.

El detonante han sido las furibundas críticas recibidas por la publicación de esta viñeta, mostrando a un ciego Trump siendo guiado por un perro con la cara de Netanyahu (un buen resumen de la política gringa en el Medio Oriente, por eso escuece):

En esta ocasión humillarse no fue suficiente, las disculpas no fueron aceptadas y la tormenta (del consabido “antisemita” se pasó directamente al “filonazi” para referirse al TNYT) no arreció hasta que los viñetistas fueron despedidos (todos, no sólo el que dibujó la viñeta, y así se curan en salud) y se suprimió el humor gráfico (en ocasiones, la sección más seria, honesta e inspirada) de las páginas del periódico más importante e influyente del mundo. Queda claro que hay temas que es mejor no tocar, y cuanto más crece su número menos espacio queda para la libre expresión.

Malos tiempos para el humor, y para la libertad en general.

Y por supuesto, como toda gilipollez que hace gringolandia, es copiada aquí por tanto soplapollas que quiere ir de moderno. Barbitas, tobillos al aire y gesto escandalizado. Hemos rescatado del armario el lápiz rojo del censor, y a esto le llamamos modernidad. Involución y debilidad mental, digo yo.

