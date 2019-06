Siguiendo el razonamiento

Se supone que la mayor propensión del hombre a cometer una agresión contra la mujer es la que justifica que este caso de agresión este comportamiento tenga un mayor reproche penal. Es la prevalencia de este comportamiento entre los hombres y la alarma social de este tipo de crímenes lo que justifica, según sus proponentes, que la misma conducta delictiva reciba penas más duras.

Es correcta esta afirmación, ¿no? Ya que los hombres son agresores en potencia, debe aumentarse el rigor de las condenas para corregir ese defecto de su naturaleza. ¿Correcto?

Bien, pues vamos a aplicar exactamente el mismo razonamiento de la LIVG, que no discuten más que los cuatro fascistas de VOX, a otros resultados estadísticos, mucho más sólidos.

¿Qué os parece el siguiente enunciado?

La condición de gitano será un agravante en las penas dada la estadísticamente irrefutable mayor propensión de esta comunidad a la delincuencia respecto a la media.

Vaya. Simplemente he intercambiado el término “hombre” por el término “gitano” en el razonamiento. Y, sin embargo, lo que parecía una afirmación muy progre ahora yo no lo parece tanto ¿a que no? Porque ¿qué culpa tiene nadie de nacer gitano y de lo que hagan otros gitanos? Uno sólo debe ser responsable ante la ley de sus propios actos, no los del colectivo en el que pretendan clasificarlo. ¿Suena lógico verdad? Y así era, hasta que llegó la nueva fe postmoderna y todo el mundo cambió de parecer.

Siguiendo el mismo juego de intercambiar categorías podemos llegar a las conclusiones más aberrantes, propias de un régimen fascista. Por ejemplo:

También es estadísticamente irreprochable que el colectivo inmigrante está claramente sobrerrepresentado en los feminicidios. Por lo tanto, se debe privar o al menos mermar a los inmigrantes de los derechos procesales que tendría cualquier otro ciudadano acusado de cualquier otro delito, dándole al acusador presunción de veracidad y recayendo la prueba de la inocencia en el acusado.

¿A que os parece muy progre la medida? Ah, ¿no? ¿Por? Porque sí que se considera muy progre cuando el colectivo criminalizado no es el de los inmigrantes, sino el de los varones. Sin embargo, si aplicamos la misma mecánica nefanda sobre categorías sociales distintas, estaremos redactando una ley muy del gusto de Unidas Potemos o una muy del gusto de los fascistas de Vox.

El sexo, el grupo étnico o el lugar de nacimiento son rasgos que no determinan el carácter de una persona y nunca, en ningún caso, pueden condicionar la responsabilidad ante la ley. La igualdad de los ciudadanos ante la ley es un principio básico que jamás debería ser puesto en cuestión, ni siquiera como atajo con los propósitos presuntamente más nobles, pues es una de las grandes conquistas de la era moderna.

La diferencia pues entre la moderna progresía y el viejo fascismo no es de discurso, ambos están dispuestos a deslegitimar el sistema legal para exorcizar sus demonios (unos con la manía del hombre agresor, los otros con la del gitano o moro ladrón), la diferencia entre ellos se reduce al colectivo que criminalizan y al victimizado.

Es más. En honor a la verdad he de decir que quizá haya miembros de Vox que ni siquiera están tan locos de pretender introducir una reforma legal para considerar que ser gitano sea un agravante penal, y que las circunstancias de nacimiento deban determinar los derechos procesales. No conozco a nadie de Unidas Potemos que ponga en cuestión la desigualdad legal introducida en la LIVG.

Si feminismo es igualdad, no hay ni un solo feminista en la progresía de hoy.

NOTA: El agravante de abuso de superioridad existe desde hace mucho tiempo en el Código Penal. No es discriminatorio ya que describe objetivamente el delito, la desproporción entre la agresión y los medios de defensa de la víctima, independientemente de su sexo, raza, religión o lugar de nacimiento. Presuponer que el hombre es siempre el más fuerte es de un sexismo burdo. Hay mujeres jóvenes más fuertes que hombres jóvenes, pero además hay diferencias de edad (niños, ancianos), de condición física (minusválidos), de estado de consciencia (borrachos…) u otras circunstancias como el uso de armas o de una posición de poder (laboral, institucional…) que pueden alterar en cada caso la relación de fuerzas en un enfrentamiento, que la mamarrachada que hoy se arroga el término de feminismo pretende que sea siempre la mujer el sujeto más débil.

Pero ya puestos, ya que totalizamos la media que es la falacia que subyace en todo este pseudorrazonamiento, que viene a confundir el resultado estadístico de que los hombres son de media más altos, a la absurda conclusión de que no hay mujeres más altas que ningún hombre. De hecho, desaparecen mujeres y hombres quedando sólo un prototipo de mujer y un prototipo de hombre (sorprendámonos de cómo el neofeminismo refrenda el concepto de género, Simone se moriría de vergüenza si lo viera). Y el de hombre no es precisamente agraciado. Tampoco el de mujer, a decir verdad. Reducida la humanidad a estos dos muñecos de guiñol, el postmodernismo identitario representa su función de un modo que sería del gusto del sacerdote persa Manes.

Decía que ya puestos, vamos a una reductio ad absurdum más. Si ser hombre es un agravante penal por la presunción de que es siempre y en toda circunstancia más vigoroso (ya que esa agravante se aplica siempre dado el sexo de agresor)… podemos proponer otra. A ver qué os parece.

Dado el caso que la constitución de la población de origen subsahariano es más vigorosa, siendo comunes los individuos de gran envergadura y muy musculados… lo habéis adivinado, vamos a introducir una reforma legal para que ser negro suponga condenas más duras.

Muy avanzado, muy progre, esto de romper el principio de igualdad ante la ley. Leyes diferentes para blancos y para negros, la nueva modernidad. Y para mayor cinismo, haciendo de la igualdad bandera. Lo mismo que la Espe no se quitaba la libertad de la boca. Hazte con el control de las palabras y ya tienes la mitad de la partida ganada.

