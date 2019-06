Una rápida, que no tengo ganas de tirarme tanto tiempo aporreando el teclado.

Vamos para premio, a ver qué país europeo está más desquiciado por el identitarismo. Hace poco leía que la Universidad de Eindhoven sólo contratará a partir de ahora mujeres para puestos docentes hasta igualar la proporción de sexos. Eliminar de partida a la mitad de los aspirantes es una vía segura para rebajar la calidad del claustro, si hay alguna duda al respecto recomiendo repasar la estadística básica que se daba en COU. Me puedo permitir que vayan más allá en su énfasis identitario y dejen de contratar también a rostros pálidos. E investiguen la vida sexual del profesorado, y contraten sólo homosexuales hasta equilibrar la distribución. Cualquier rasgo identitario será más relevante en la selección de personal que la competencia docente.

Sin embargo, sin duda la medalla del policorrectismo se la lleva Suecia y su “gobierno feminista”, que por fin ha oficializado la adopción de un pronombre neutro inexistente hasta ahora en el sueco (el alemán o el finés sí lo tienen). El cambio es más sencillo porque el sueco, como el inglés, no tiene flexión de género. El día que le toque a las lenguas romances (curiosamente, el latín sí tenía neutro), que llegará, no os quepa duda, el asunto será más peliagudo que la mera adición de un pronombre.

Y es por ello que quería traeros este gráfico, que quizá tenga alguna relación con cómo se está tomando la sociedad sueca este empacho de identitarismo.

Es bastante intuitivo, pero comento.

Rojo oscuro, izquierda; rojo claro los socialdemócratas y verde clarito los verdes. El verde oscuro ya es un partido liberal (Centerpartiet) y más allá derecha. Soy bastante generoso considerando que los verdes suecos son un partido de izquierda, ya que han servido de bisagra tanto a coaliciones de izquierda como de derecha, y leo en la Wikipedia que están siendo penetrados por movimientos islamistas.

Por supuesto que será un cúmulo de múltiples factores, pero me pregunto si el que la izquierda sueca haya sido la que más prematura y fervientemente adoptó las modas del postmodernismo identitario que bullían en los campus gringos (abandonando por el camino la tradición más obrera) tiene algo que ver con su sostenido declive. Muy bien, al menos, no parece que les haya ido con su nueva linea ideológica, vaya. Por el contrario, hay algo que está abonando el crecimiento de la extrema derecha, y no acabo de imaginarme qué podrá ser.

Tampoco la izquierda holandesa está en su mejor momento, por cierto.

Yo no soy un politólogo, pero no hace falta ser capitán de navío para saber que el buque se está hundiendo. Por cierto, insisto, sabrán más los estrategas de los partidos políticos, pero quisiera recordar que el espacio político a la izquierda del P$O€ es marcadamente masculino (un 60-65% desde hace muchos años, generalmente las mujeres votan más en el centro del espectro y los hombres tienden más a los extremos). Y bueno, no sé, pero motejar a más de la mitad de tu electorado como “privilegiados” y “opresores” quizá no sea el mejor camino para sacar buenos resultados electorales. Digo yo, vamos.

O quizá todo sea una fina estrategia de las mentes pensantes de la izquierda para que la derecha se confíe, y poder sorprenderla con una arrolladora remontada. Será eso. 🙂

Yo no sé si el identitarismo postmoderno habrá sido inoculado intencionadamente por el gran capital para desarbolar a la izquierda, pero desde luego está haciendo el trabajo a las mil maravillas.

La izquierda institucional está secuestrada o abducida por el postmodernismo.

