Os dejo el compañero Beamspot y un extracto de su entrada: Una historieta personal en I+D+i. Aunque evidentemente recomiendo su lectura íntegra, yo rescato uno de los temas que trata, el de su relación con la empresa certificadora Applus+.

Para que los salarios crezcan hay que drenar esa inmensa masa de parados y, para ello, hay que reactivar la economía, poniendo énfasis en la industria de alto valor añadido. Y para relanzar la industria española, Beamspot toca un punto que sería necesario abordar si queremos que la industria española pueda competir con sus propios diseños.

[…] Un día salta una devolución por parte de otra comunidad autónoma, con la prohibición de vender en esa comunidad debido a que un equipo de esta nueva gama no cumplía con los requisitos de seguridad ni con una nueva normativa que había salido.

Por supuesto, se remitió la documentación de homologación que había hecho el Applus al respecto, con lo que esta parte de la queja fue redirigida a dicho ente, cuya función es precisamente respaldar a sus clientes en este tipo de asuntos, no otra. Por eso se envían los productos a homologar a estas empresas: ellas aseguran mediante ensayos, que lo que fabrica la empresa en cuestión cumple con la ley.

Pues bien, el Applus contesta que ellos se lavan las manos, que ellos no se responsabilizan de nada, que la culpa es nuestra, que los hemos engañado a ambos.

Primera pregunta ¿para qué entonces se manda nada a homologar a sitios como el Applus, si luego a la primera de turno te dejan con el culo al aire y se lavan las manos de lo que hacen?¿Tendrá algo que ver con que básicamente son monopolio, cuando en Alemania hay como 200 empresas que hacen lo mismo?

Aunque al principio fue sólo una comunidad autónoma, gobernada por un partido diferente del que estaba en estos momento gobernando la comunidad en la que se fabricaba el producto, se decidió hacer algo muy sofisticado para que el resto de feudos de otros señores medievales no pudiesen dar esquinazo con es ‘misteriosa’ nueva normativa.

Se borró una línea de las instrucciones y del catálogo, se cambió el ‘nombre’ del equipo (en realidad, un número), y listo, se volvió a comercializar, con una nueva homologación, esta vez, en otra empresa diferente, puesto que Applus ya era empresa non grata.

Funcionó, y sigue estando en el mercado a pesar de todo, con un buen ritmo de ventas.

[…]

Al cabo de un mes, se presenta el Sr. Catedrático Sabelotodo del Applus a explicar cómo nos iba a homologar el proceso de fabricación. […]

En esas, que mientras se aplaza la reunión para recopilar información, mantengo una conversación con el Sr. Catedrático Sabelotodo, en privado, aprovechando que todavía estaba de inspección, dando órdenes de la nueva sala que teníamos que construir bajo su batuta (¿posiblemente con cierta constructora El Tanto Porciento?).

Don Utis (yo): Ese reglamento que se publicó por el BOE me parece tonto. No protege al cliente frente a comida caducada o podrida.

Don Catedrático: El espíritu de la ley es que los políticos con esto quedamos cubiertos de la responsabilidad civil subsidiaria, así que el culpable pasa a ser automáticamente el dueño del establecimiento o los técnicos contratados por él, que actúan de mala fe.

Don Utis: Pero es que el proceso de fabricación y calibración es exagerado, encareciendo innecesariamente el producto.

Don Catedrático: Ni me lo planteé cuando redacté la norma técnica. Pero aún así, es tu problema el demostrarme y convencerme que se puede hacer mejor. Soy todo oídos.

Don Utis: Ahora entro en detalles técnicos, pero, ¿ha dicho que redactó Ud. el reglamento técnico?

Don Catedrático: Pues claro. Como soy el Catedrático Sabelotodo, los políticos, mi familiar, se puso en contacto conmigo a través del jefe de la empresa matriz, para que redactase un reglamento aprovechando mis conocimientos, para que una empresa con conocimiento como la nuestra pudiese decidir quién fabrica qué en España.

Don Utis: O sea, que alguien de La Caixa (en aquellos tiempos propietaria del Applus) le ha pedido que hiciese esto, no?

Don Catedrático: Por supuesto, es que no hay nadie que sepa tanto sobre la materia como yo, cuyo trabajo es homologar estos equipos. ¿No querrás que la redacten un montón de políticos que no saben nada? Por cierto, para que os pueda permitir fabricar, he visto que algunos productos los mandáis a Alemania a homologar. Eso no puede ser más. TODOS los productos que hagáis, deben ser totalmente homologados por nuestra empresa, sin excepción, y con las normas que nosotros exijamos, de lo contrario, me aseguraré que ninguno de ellos se pueda vender en el mercado.

Al poco, salió una noticia en La Vanguardia, en el que La Caixa condonaba la deuda del partido del ministro de Industria (el Montilla, creo recordar), que justamente es el que poco antes había redactado la ley que obligaba al cumplimiento de este reglamento técnico.

