A tomar por culo Twitter

Supongo que la mayoría ni siquiera sabéis que tengo una cuenta de Twitter. La abrí por una sugerencia hace años para facilitar el seguimiento de este blog. En realidad, nunca he escrito un tweet; era una cuenta en la que tenía automatizada la publicación del encabezado cada vez que publicaba aquí. De hecho, me olvidaba a menudo de su existencia y, si me hubieran preguntado de sopetón si tenía Twitter, seguramente lo hubiera negado.

Bueno, pues éste es un aviso para aquellos, si es que hay alguno, que entrábais al blog por este medio. Cierro la cuenta. El motivo es sencillamente el asco que me da esta aplicación y su responsabilidad en el simplismo extremo instaurado en el debate político. No creo que su contribución al empobrecimiento del discurso, reducido a una sucesión de consignas (que tienen más de slogans publicitarios que de razonamientos) y zascas, haya sido menor.

En un debate limitado por número de caracteres, la falacia y el dogmatismo, con sus mensajes contundentes y terminantes, llevan las de ganar. Porque desmontar una falacia o mentira comprimida en una frase corta normalmente requiere cuando menos párrafos enteros. La verdad y la razón parten con desventaja en la era de Twitter, y bien que lo sabe el tuitero más famoso.

Por otra parte, no menos importante, es otra herramienta más (también un blog, por eso) de crear burbujas en internet, con una red de “amigos” que reafirman los prejuicios creando los universos paralelos que pretende el postmodernismo (hacía días que no pronunciaba esa palabra), en los que la subjetividad cobra vigencia como realidad aparente.

Así que dejo unos días la cuenta activa para no fastidiar a aquellos que os resultase útil y luego, a tomar por culo con la cuenta. Podéis usar con ventaja, si tenéis el dudoso gusto de seguir esta bitácora, algún agregador de noticias. Yo empleo desde hace años The Old Reader, pero seguro que hay otros muchos mejores.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+