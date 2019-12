El buen juicio del labriego

Capítulo XLV

[…]

Luego, acabado este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces, diciendo:

-¡Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cielo! Señor gobernador de mi ánima, este mal hombre me ha cogido en la mitad dese campo, y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado, y ¡desdichada de mí! me ha llevado lo que yo tenía guardado más de veinte y tres años ha, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, y yo, siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la salamanquesa en el fuego, o como la lana entre las zarzas, para que este buen hombre llegase ahora con sus manos limpias a manosearme.

-Aun eso está por averiguar: si tiene limpias o no las manos este galán -dijo Sancho.

Y volviéndose al hombre, le dijo que qué decía y respondía a la querella de aquella mujer. El cual, todo turbado, respondió:

-Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana salía deste lugar de vender, con perdón sea dicho, cuatro puercos, que me llevaron de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían: volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añasca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos; paguéle lo soficiente, y ella, mal contenta, asió de mí, y no me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé, y miente, para el juramento que hago, o pienso hacer; y ésta es toda la verdad, sin faltar meaja.

Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo algún dinero en plata; él dijo que hasta veinte ducados tenía en el seno, en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase y se la entregase, así como estaba, a la querellante; él lo hizo temblando; tomóla la mujer, y haciendo mil zalemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador, que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas, con esto se salió del juzgado, llevando la bolsa asida con entrambas manos; aunque primero miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero, que ya se le saltaban las lágrimas, y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa:

-Buen hombre, id tras aquella mujer, y quitadle la bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella.

Y no lo dijo a tonto ni a sordo; porque luego partió como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos los presentes estaban suspensos, esperando el hombre y la mujer, más asidos y aferrados que la vez primera, ella la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela; mas no era posible, según la mujer la defendía, la cual daba voces diciendo:

-¡Justicia de Dios y del mundo! Mire vuesa merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor deste desalmado, que en mitad de poblado y en mitad de la calle me ha querido quitar la bolsa que vuesa merced mandó darme.

-Y ¿háosla quitado? -preguntó el gobernador.

-¿Cómo quitar? -respondió la mujer-. Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. ¡Bonita es la niña! ¡Otros gatos me han de echar a las barbas, que no éste desventurado y asqueroso! ¡Tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán bastantes a sacármela de las uñas, ni aún garras de leones: antes el ánima de en mitad en mitad de las carnes!

-Ella tiene razón -dijo el hombre-, y yo me doy por rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son bastantes para quitársela, y déjola.

Entonces el gobernador dijo a la mujer:

-Mostrad, honrada y valiente, esa bolsa.

Ella se la dio luego, y el gobernador se la volvió al hombre, y dijo a la esforzada, y no forzada:

-Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrárades, y aún la mitad menos, para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Andad con Dios, y mucho de enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula, ni en seis leguas a la redonda, so pena de docientos azotes. ¡Andad luego digo, churrillera, desvergonzada y embaidora!

Espantóse la mujer, y fuese cabizbaja y mal contenta, y el gobernador dijo al hombre:

-Buen hombre, andad con Dios a vuestro lugar con vuestro dinero, y de aquí adelante, si no le queréis perder, procurad que no os venga en voluntad de yogar con nadie.

El hombre le dio las gracias lo peor que supo, y fuese, y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo gobernador.

+

+

+

Piense el lector cuál sería la reacción de alguna jovenzuela si fuera el móvil, y no la honra, lo que pretendieran arrebatarle y cómo lucharía por el aparato lo que no mereció ni un gesto, ni una voz, por lo que luego pretende cobrar tan caro.

[…]

+

+

+

Sin exigir oposición, siquiera verbal, para comunicar a la otra parte el desacuerdo, nos podemos encontrar con la absurda y aberrante situación de la “agresión sexual involuntaria”. El mínimo atisbo de seguridad jurídica, y más tratándose de delitos que llevan aparejadas penas tan altas, exige que la otra parte sea informada de la falta de voluntad a mantener una relación sexual.

Esto no hace falta que lo explique el ingenio de Cervantes, ni el buen juicio que le presta a Sancho, es que lo entiende hasta su rucio.

Extraños tiempos en que incluso hay que precisar algo así, pues siempre se ha dado por hecho que hombre o mujer, va a presentar resistencia a que violenten su voluntad, mientras que hoy vemos quien primero consiente, y luego denuncia.

Y desde luego no es exigible que una mujer luche a brazo partido con su agresor. Lo primero es salvar la vida y luego ya se verá la forma de cobrar venganza. Pero cuando la reacción es indistinguible del acto sexual consentido, cuando ni un no vale la propia honra, no cabe hablar, y así lo entendería cualquier mente sana sin importar época y lugar, de violación.

+

Por cierto, id descargándoos la obra magna de Cervantes porque, como dé la casualidad que alguna postfeminista le dé por leerlo, tendremos a la jauría exigiendo su retirada de las bibliotecas, su proscripción de los currículos escolares y la prohibición de su difusión bajo duras penas, bajo las acusaciones habituales.

A pesar de que, en puridad, en este pasaje el manco hace un tratamiento de la mujer muy avanzado, muestra a una mujer fuerte, resuelta e inteligente (cualidad necesaria para la maldad, a diferencia del que es bueno porque no puede ser otra cosa). A principios del s.XVI, como a principios del s.XXI, no todas las mujeres respondían a la degradante e indigna consideración de víctima perpetua que de su sexo hace el postfeminismo.

+

A fin de cuentas, esta campaña del varón culpable mientras no se demuestre lo contrario es del mismo tenor que ley de la patada en la puerta que propuso el nefasto Corcuera para luchar contra el terrorismo: un atajo legal que procura un fin presuntamente loable socavando los derechos humanos más básicos (la inviolabilidad del domicilio en ese caso, la presunción de inocencia y demás garantías procesales en el caso actual). La Ley Corcuera tuvo poco recorrido por anticonstitucional, hoy el Constitucional no se atrevería a poner coto a la jauría. Por otra parte, creo que ni al mismísimo electricista se le ocurrió atacar a los que se oponían a su ley sugiriendo que estaban a favor de ETA. Era muy joven, pero creo recordar que ni siquiera ese merluzo llegó al nivel de bajeza que domina el debate político actual, en que criticar las barbaridades legales que propone la jauría te lleva a ser considerado un asesino de mujeres o, si se han tomado la medicación, al menos que te resultan indiferentes los asesinatos.

+

Y ya para terminar, una anécdota que refleja bastante bien de qué va el asunto del postfeminismo: Feminista hace una pintada en el metro, la detienen y pide que hagan la vista gorda porque es mujer.

A esta niñata la coge Emma Goldman o Inessa Armand y le dan de bofetadas hasta que se le quite la tontería.

Y aquí tienen vuesas mercedes cómo el feminismo igualitario (del cual soy ferviente partidario y del cual no quedan ni los rescoldos) ha dado paso al postfeminismo ventajista. Cuando una abanderada feminista como Yolanda Domínguez dice que “el feminismo es igualdad” está usando la definición del feminismo clásico para promover la indulgencia con el postfeminismo actual, identitario, esencialista de la condición sexual, en resumidas cuentas, sexista. Un juego de palabras con el valor polisémico del término “feminismo”, un cambalache de trilero intelectual cuyo propósito es confundir a la audiencia. Éste es el concepto de “igualdad” que tiene Yolanda Domínguez, tan cínico como cuando la Espe hablaba de “libertad”. “Igualdad”, en la neolengua, significa discriminación, segregación y humillación. Quien promueve el nuevo feminismo, se envuelve de la dignidad del clásico que han matado para blindarse de las críticas. Por supuesto que el nuevo feminismo ya no promueve la igualdad, sino que su misma esencia apela a la desigualdad intrínseca entre sexos que debe ser corregida con discriminación (legal y laboral) que llaman “positiva”. La mujer como minusválido que necesita esas muletas, esa ayudita. Se lo cuentas a George Sand y echa espuma por la boca.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+