La peor pandemia

Es la debida al virus de la estupidez. Altamente contagiosa y letal para el desarrollo de una sociedad.

La epidemia de postfeminismo no es el virus, sin sólo uno de sus síntomas. Hace años, este mismo virus hubiera cursado con pústulas de catolicinismo. No muta el virus, sino la forma de manifestarse. Todas ellas responden a la necesidad de las mentes débiles de alinearse con la moralidad imperante, impuesta desde altares y púlpitos televisivos. Existe una competición por pertenecer, o al menos aparentarlo, al número de los justos, de los elegidos. ¿Quién osaría exponerse a ser tachado de mala persona?

Sílvia Munt: “Si eres buena persona, eres feminista”

Quedémonos con esta entrevista, muy esclarecedora del nivel intelectual y ético del discurso feminista, de la que esta artista abandera (interesadamente, porque literalmente la patochada feminista le está dando de comer).

La justicia social, la sanidad pública y la educación pública tienen que ser para todos, ¿verdad? Pues entonces somos feministas.

Esta mujer, o es imbécil, o toma por tal a quienes dirige tan burda manipulación. A ver, recapitulemos. ¿Hay algún partido, corriente política por reaccionaria que sea, que pretenda excluir del sistema sanitario, la educación pública o la seguridad social a las mujeres? Semejante barbaridad no se le ocurre ni al más chiflado de Vox, Falange o el Partido Carlista (¿aún se presenta a las elecciones?). Esta tipeja está creando un muñeco de paja absurdo para poder enarbolar ante él la bandera feminista. ¡Luchemos contra el patriarcado que no quiere que tengamos educación pública! ¿?¿?¿? Pero a ver, ¿ha llegado a España Boko Haram y aún no me he enterado? Es… inclasificable. Se me acaban las palabras para tanta necedad.

Si una persona cree que el ser humano se merece lo mismo, todos somos feministas. Si eres buena persona, es imposible no ser feminista. Si tú crees que hay ciudadanos de dos clases, entonces dilo.

Esta es una falacia de definición. Si feminismo es el bien, lo que no sea feminismo es el mal. Esto lo emplean también mucho los teístas. Si el cristianismo [o cualquier otra mierda] es amarse los unos a los otros. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo? La razón es evidente, porque la doctrina cristiana, la follacabrista o la postfeminista contiene mucha más mierda que la que pretenden con esa autodefinición interesada. El feminismo es igualdad, dicen. Sí, pero es que hoy feminista ya no queda ni el Tato, entre otras razones porque eso obliga a las mujeres a despojarse de unos privilegios de los que no están dispuestas estas monas. El feminismo es para mujeres valientes, el postfeminismo para débiles mentales que con la igualdad no les basta y quieren un empujoncito. Podríamos resumir las aspiraciones del postfeminismo en “yo estudié una carrerita del chichinabo, pero quiero cobrar como los que se sacaron una carrera seria, y si me lo niegas te llamo machista”. Ahora espera que este feminismo se compadezca del pobre desgraciado que está durmiendo en un cajero (hombres, en un 90%, en una sociedad patriarcal en la que según ellas la mujer es ciudadana de segunda) y repita eso de “el ser humano se merece lo mismo”. Ya. Coged una silla.

La segunda frase es de un sectarismo exquisito, que sólo cabe en religiones o sus sucedáneos como el fascismo. Ya he comentado alguna vez cómo el feminismo se comporta en nuestra sociedad como la condición de musulmán en la sociedades islámicas, un marchamo de ciudadano de bien. Antes de nada, quiero dejar claro que yo soy musulmán, es decir, buena persona. Yo pertenezco al bando de los justos por definición. Aquí antes se usaba “demócrata”, para discriminar entre los que servían a la bandera española, los buenos, y los que ondeaban otra, el enemigo. Pero la etiqueta del buen ciudadano es ahora el feminismo. Y ahí tenéis, hasta los del PP queriéndose acurrucar bajo su sombra protectora.

Podríamos hacer un ejercicio de cómo sonaría esa frase con otras etiquetas, tales como: “Si eres buena persona, es imposible no ser católico”. Muy en boga hace ochenta años, pero hoy pasada de moda… en España. Lo que el feminismo es en esta sociedad, el catolicismo es en la sociedad polaca. Para ser un buen polaco tienes necesariamente que ser católico. Al fin y al cabo ¿que es el catolicismo sino amarse los unos a los otros como Jesús nos enseña en el Evangelio? ¿O no?

Pero sigamos haciendo pruebas. A ver cómo os parece ésta: “Si eres buena persona, es imposible no ser comunista.” Yo nunca he tratado a ningún comunista tan imbécil, que se le ocurra soltar semejante patochada. O anarquista, o socialista, o trotsko o lo que sea. Yo puedo ser lo que sea, pero no se me ocurre pensar que si no eres de mi cuerda seas una mala persona.

¿Y qué es, en resumen, el feminismo? Pues viene a ser una suerte de patriotismo del coño (los españoles primero, pero cambiando el sujeto identitario), que concibe el mundo como antítesis entre dos grupos irreconciliablemente enfrentados (dialéctica hegeliana que tomó Marx para definir la lucha de clases y que usó Foucault para construir su doctrina achicoria). El postmodernismo juega con la subjetividad y la identidad, en vez de manejar verdades de validez universal, que viene a ser como bendecir el razonamiento de un futbolero gritando desde la grada insultos al árbitro, porque considera que está siendo injusto con “su equipo”. Y por esa pendiente enjabonada con la idea de que no hay realidad y por lo tanto cada uno tiene su verdad, nos deslizamos a cotas abisales de imbecilidad rampante. Y para mi sorpresa, la sonda aún no ha tocado fondo.

En cuanto la tercera, sigue abundando con la primera en la creación del muñeco de paja. Ese cis-heteropatriarcado opresor que pretende relegar a las mujeres a una clase inferior. La rechifla es que antes de que llegase el postfeminismo, la legislación era escrupulosamente neutra, no olfateaba braguetas. El sesgo sexual en la legislación (una aberración del derecho) fue introducido precisamente por el feminismo.

Ese empoderamiento femenino, que ha costado sangre, sudor y lágrimas, tiene dos reacciones. Una favorable, que es el hombre inteligente que tiene seguridad en sí mismo y está entendiendo lo que pasa. Otra reacción es la inseguridad de algunos varones, que no saben dónde están ni cual es su rol. Son analfabetos, en el sentido de que no ven más allá, y les da rabia. Tanto que van a la guerra de una forma ciega.

Vale, que además de mala persona soy tonto y analfabeto. Ya. No como ella o los humilladitos que se dan golpes en el pecho mientras mascullan, por mis privilegios, mis privilegios, mis grandes privilegios!

A diferencia de esta palurda y la caterva de la cual toma la cantinela, yo sí que creo entender el origen y finalidad de esta modita. Y, la verdad, cada vez me importa menos que alcance su objetivo (convertir a la izquierda en el hazmerreír social, y de ahí en una ideología apestada). Cada pueblo tiene lo que se merece.

Y ya que llegamos a la valoración de la inteligencia y cultura según las posiciones respecto a este debate, le tomo la palabra y pregunto ¿alguien conoce a una postfeminista, es decir, una feminista actual, inteligente o con una cultura notable? ¿Algún nombre? Del feminismo clásico, igualitario, se me vienen a la cabeza algunos nombres (por ejemplo, Camille Paglia, una perra callejera citada por la marquesa cuellojirafa, que también tiene su toque irónico). Pero ¿alguien conoce alguna de estas ideólogas postmodernas con una cabecita que no sea delicuescente?

Finalmente, por acabar con esta colección de falacias mal vestidas, “ese empoderamiento femenino” ha costado bien poco, pues ha sido alumbrado por los medios de comunicación, que reproducen la ideología dominante en las universidades anglosajonas que van dictando el paso, como siempre, al resto del mundo en su órbita. Esta ola feminista no ha tenido ni mártires ni heroínas, que con su titánico esfuerzo han logrado poner hasta en la sopa su rollo de opresores y oprimidos por defecto. No. Pueden probar con algún otro tema, pongamos la jornada laboral de 35 horas, la participación de los trabajadores en la propiedad y dirección de las empresas o el mismo derecho de autodeterminación. Ya verán lo que supone dedicarle sudor y lágrimas a una causa y, como tenga visos de prosperar, también sangre. Amos no me jodas, con todas las televisiones y periódicos haciéndoles la ola, que me vengan ahora a inventar una lucha heroica y gloriosa. A ver en qué momento hubo cargas de los antidisturbios en las manis de hoy. ¿Alguien se las espera? Pues tanto como en una manifestación del “derecho a la vida”. ¿Y por qué no las hubo? ¿Por qué no hubo secretas reventándolas? A ver, ideas.

Realmente, el panorama del pensamiento político y social actual es deprimente. Por supuesto que sigue habiendo gente inteligente y culta, que sigue hilando ideas… pero lo hacen en el vacío sideral, o en pequeños tabernáculos para iniciados. El nivel político que tenemos es el resultado de infundir la profundidad de discurso de Gran Hermano en los exabruptos de un cura borracho. El esperpento. La entrevista que cito es sólo un ejemplo, pero no tenéis más que abrir cualquier periódico y darle a la ruedecita del ratón.

Cierro la entrada con una perla que un compañero dejó en los comentarios. En YouTube hay algunos canales que se han hecho famosos por su oposición al feminismo identitario, como Experto en Igualdad o Un Tío Blanco Hetero. Este último personaje, por cierto, se ha hecho famoso por pretenderle la encarnación del Heteropatriarcado Opresor, es decir, el mal absoluto. Sobre él se ha dicho de todo (la difamación es una de las señas de identidad de la nueva progresía) y, sin embargo, de todos los vídeos que he visto, que no son todos pero sí unos cuantos, nunca, nunca, le he oído algo que sea sexista, esto es, discriminatorio por motivos de sexo. De hecho, estaría muy contento si alguien me enlazase alguno con el minuto correspondiente en que dice algo que pueda ser considerado sexista. Y desde luego es un fulano de derechas, adorador del Peterson, que desde luego no es de mi cuerda. Pero ni es machista, ni homófobo, ni fascista, ni ninguna de las lindezas que le han soltado los que pretenden una superioridad moral que, a poco que rascas, descubres un núcleo de hipocresía, fanatismo y estupidez.

Y es que de las campañas de difamación de la jauría de Social Justice Warriors ya empiezo a estar hasta los cojones. Porque uno ya va para viejo, y huele los niñatos fascistas a kilómetros, se vistan y se peinen como quiera que sea.

Pues eso, hay que ver el daño que le puede hacer al postfeminismo un chavalín no especialmente inteligente, a poco que le da por cuestionarse las cosas y leer un poco. Le podrán insultar, pero con datos y un demasiado de teatrillo masacra el discurso oficial. Me recuerdo a lo que en mis años jóvenes era la gente de izquierda: chavales capaces que con arrojo e imaginación plantaban cara al pensamiento dominante aún nacionalcatólico. Tristemente, la progresía adopta hoy el papel de censor/represor, y un grupo de jóvenes despiertos socavan ese Behemot con pies de barro, llevándose las simpatías de la gente. Gente que escucha las razones de unos, las razones de otros, y se construye su propia opinión. La izquierda queda asociada a la mentira oficial, y quien se atreve a desenmascarar la desnudez del monarca son estos outsiders que, generalmente, barren para la derecha. Pero como he dicho antes, si dices tonterías, es perfectamente legítimo que el rival político se aproveche de tu guardia baja y te arree.

Bueno, pero lo que quería recomendaros no es al caracondón, sino algo de muy otro nivel: Xeno

Recomiendo empezar los vídeos en su secuencia cronológica. Este canal lo lleva una persona que se describe como mujer estudiante de postgrado, pero su sexo es indiferente pues sólo importa la consistencia de sus razonamientos. Es que precisamente se trata de eso, acabar con el determinismo sexual impuesto por el feminismo. Ése es precisamente el valor del canal: el derrocamiento de la subjetividad, y su exilio del pensamiento académico. No es que esta chica tenga razón, yo mismo aprecio errores e incongruencias (pocas, bien es cierto, está bien construido). El gran mérito de esta persona es el de recuperar un tablero de juego que estaba olvidado, y nunca, jamás, debemos perder: la razón. Es la mayor conquista de la humanidad, y no es ni de unos ni de otros. Es un campo de juego en el cual las ideas pueden ser enfrentadas, rebatidas y reelaboradas para soportar el escrutinio de las leyes de la lógica (inducción) y la evidencia empírica. ¿La razón es árida? ¡La razón es maravillosa! En esta dictadura asfixiante de las emociones, las identidades autopercibidas y la subjetividad, encontrar un discurso que se plantea en los viejos términos de la razón es refrescante. De hecho, acaso lo mejor de cada vídeo es la lista de referencias bibliográficas que va desgranando, puntada a puntada va cosiendo su argumento. Pero lo más importante, insisto, lo que tenemos que salvaguardar a toda costa de esta invasión de bárbaros neopuritanos, no es tal o cual razonamiento, sino el tablero de juego que los hace posibles. El conjunto de herramientas y procesos que nos han servido durante siglos para discriminar la veracidad o falsabilidad de cada proposición.

Porque la realidad sí existe. Y es la única Diosa y señora.

