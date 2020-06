Yo no sé si cuando me refiero a los Estados Unidos de América como una dictadura capitalista pensáis que, por lo inusual de ese sintagma nominal, lo digo como chanza. Porque no es así. Quizá sí acaso con ánimo provocador, pero sin alejarme gran cosa de la definición rigurosa, que sería una plutocracia completamente desarrollada, sobre la cual se pone una máscara de sistema parlamentario bipartidista que no engaña a nadie, ni siquiera dentro del mismo país.

Si democracia es el sistema en el cual es el pueblo el que se autogobierna, es evidente que los USA no son una democracia ni poniendo la mayor generosidad y el mejor empeño en estirar la acepción del término. Su sistema electoral está cuidadosamente diseñado para evitar la participación de las clases bajas con el sistema de preinscripción, sesgar los resultados en favor de las opciones conservadoras con demarcaciones electorales estrambóticas, y un sistema bipartidista controlado por las donaciones de la corporate class. Se crea la falsa ilusión de alternancia y diversidad de opciones para disimular que el núcleo del sistema de explotación capitalista permanece incólume, núcleo que la población no tiene derecho ni capacidad para poner en cuestión.

Por supuesto, todo lo aquí reseñado para los Estados Unidos es perfectamente aplicable a muchas otras sociedades, pero es en la metrópoli del imperio donde este sistema plutocrático con decorado parlamentario está más desarrollado. Es imprescindible describir el sistema de gobierno usamericano para comprender cabalmente el fenómeno de la violencia policial contra el que ahora se protesta. La violencia policial no es un accidente sobrevenido en un sistema político, sino un rasgo buscado igual que el dueño de perros que busca uno de raza peligrosa. Un perro, para cumplir su labor de disuasión, debe ser agresivo, no limitarse a enseñar los dientes sino incluso correr el riesgo que de cuando en vez muerda alguna oveja. Pierdes alguna, pero el resto del rebaño permanece agrupado ante el terror que suscita la fiereza del can.

Y es de todo punto evidente que la necesidad de contar con un buen número de perros sanguinarios, con una alteración del comportamiento sesgado hacia la agresividad, es consecuencia directa de la necesidad de controlar una sociedad o un grupo social dentro de ésta ante el desacople de intereses entre gobernantes y gobernados. La policía es y debe ser más represiva y criminal cuanto menor es la representatividad, y por lo tanto legitimidad, de la clase gobernante. En un sistema en el que la voluntad de la ciudadanía es por definición la ley, no cabe el uso de represión pues no hay divergencia entre las aspiraciones del pueblo y las decisiones de gobierno. Si el cuerpo electoral desea cambiar algo no tiene más que desearlo. El otro extremo de ese continuo es una dictadura, que para imponerse deba llevar a cabo una campaña de exterminio del enemigo político, tras la cual se impone una fuerte presión policial para evitar que vuelva a prender la llama.

Así que sí, Estados Unidos de América es más una dictadura que otra cosa, una dictadura, es decir, gobierno ajeno al pueblo, para imponerle un modo de explotación capitalista. Aunque ninguna nación del mundo está en condiciones de alardear de democracia, pues la voluntad popular articulada en mayorías, libre de condicionamientos externos, es sólo de forma muy débil la base del poder político en el mejor de los casos. Aún así, no se puede comparar Suiza o Suecia con USA o Colombia, por mucho que todos ellos usen y abusen del término democracia para referirse a sus sistemas políticos.

Y un par de comentarios más. La sublevación de la opinión pública gringa ante el asesinato de George Floyd, uno más del más del millar de muertos que deja cada año la actuación de las fuerzas policiales gringas, fue posible por el testimonio gráfico de una transeúnte que grabó la escena con su móvil. En la España postfranquista, esta transeúnte hubiera sido multada y, de persistir en la grabación, detenida e incautado (que es la palabra que se usa cuando la mafia policial roba un bien) el móvil para proceder al borrado de la escena. Y es que la legislación española, a la par que otorga presunción de veracidad a un cuerpo formado por individuos violentos de extrema derecha que tienen en común su mal rendimiento escolar, inadaptados para el mercado laboral que encontraron en la academia de policía una cómoda forma de acceder a una nómina segura, impide a la ciudadanía recabar pruebas de los delitos cometidos por las fuerzas policiales y, eventualmente, poder demostrar la inocencia ante el fenómeno de las denuncias falsas. Que son como las meigas, aunque en la realidad oficial no existen, habelas hainas, y sé bien de qué hablo.

Otro comentario es la apropiación de las protestas contra el matonismo y brutalidad policial por la doctrina del identitarismo postmoderno. Así, uno está confuso de si el problema es la impunidad con la que un perro con uniforme puede matar a un ser humano en los Estados Unidos de América, o que la víctima sea un ciudadano negro (afroamericano, en la neolengua, lo cual es tan absurdo como impreciso). Porque si es negro, reafirma la retórica de opresores y oprimidos por defecto; pero de haber tenido la víctima la piel clara (y ya no digo de haber sido el policía negro), no verificaría el cliché predecido por el postmodernismo y, por lo tanto, no hubiera merecido la respuesta de los SJW. La cuestión es que, aunque pudiera parecer lo contrario, no hay un sesgo racial definido en las víctimas por violencia policial e incluso, de haberlo, parece que los blancos se llevan la peor parte. Sin duda datos susceptibles de debate, si se puede apreciar un sesgo estadístico, pero lo que está meridianamente claro es que la policía gringa mata a personas de todas las proporciones de melanina en la piel, en números propios de cualquier otra dictadura. Así pues, si el estrangulamiento a George Floyd fue motivado por el sesgo racista del agente o simplemente por su naturaleza criminal, es indiferente (especialmente para la víctima, que estaría igualmente muerta). Es obvio que la sociedad americana es muy racista, algo que impregna todas las comunidades, sin duda también las de mayoría negra. El color de la piel y, en general, los rasgos raciales son mucho más determinantes en esa sociedad que en las europeas, y le llega. Pero la clave es cómo un perro con placa se siente lo suficientemente protegido por el sistema político como para estrangular hasta la muerte a un detenido, por las razones que sean. Porque sin mediar estos altercados y, especialmente, no haber sido grabado y compartido por las redes sociales (lo cual, insisto, no hubiera sido posible en la pocilga de autoritarismo que es España), este asesinato hubiera pasado perfectamente desapercibido y habría quedado impune como otros tantos más. De blancos, negros y amplia gama de tonalidades intermedias.

La clave no es la melanina. La clave es la impunidad y violencia policial, y la legitimidad del Estado que garantiza una y promueve la otra como forma de control social, para lo cual no es necesario sólo la existencia de policías especialmente violentos, sino de todo un entramado legal que protege esos crímenes (desde jueces a forenses, la primera autopsia a Floyd descartaba la actuación policial como causa de su muerte) y unos profesionales de la información que los ocultan o justifican (comprando por defecto la versión oficial sin buscar la otra versión de los hechos, como exigiría el ejercicio de algo similar al periodismo).

De hecho, el cine usamericano es una exaltación fascista de la razón de la fuerza, en el cual es frecuente que aparezcan escenas de tortura policial presentadas incluso dentro de un marco cómico, el secuaz que confiesa al ser amenazado con ser arrojado de un edificio….

