Muchas veces me quejo de no tener tiempo para leer literatura ni de, a su vez, disfrutar escribiendo. De chavalín era un ávido lector, y disfrutaba escribiendo y dibujando. Creo que he perdido toda habilidad con los lápices, pero al menos quisiera mantener la capacidad de transmitir ideas con la palabra. Por ello, en un ratito libre que me he concedido, he escrito un relato corto que ahora os presento. Espero que os agrade aunque también espero escuchar vuestras críticas, ya sean constructivas o despiadadas. Las primeras son más provechosas, las segundas más divertidas.

A pesar de que acaba de conocerlo, como quien dice, teníamos una soltura de trato como si fuésemos amigos de la niñez. Estábamos charlando en su casa de todo y nada, y entretanto iba pasando revista a varios detalles de la estancia. Era una pequeña sala de una casa de aldea que había mantenido su sabor añejo aún tras algunos brochazos modernizadores. Mientras mi compadre charlaba animado, mi vista se posó en el marco verde de madera de la ventana, y cómo una luz mansa entraba creando un encantador juego de luces y sombras por las esquinas. Me fijé en una pequeña telaraña en una de ellas, por supuesto callé por cortesía, y porque realmente me parecía mucho más hermosa y apropiada que un cuadrito incrustado en la pared con una simetría exasperante. Era el recuerdo de que la belleza natural puede ser alterada, malbaratada, por su búsqueda estereotipada. Aquel cuadrito estaba claramente de más, pero permitía que valorases más la sencilla harmonía del conjunto, por comparación.

Mi atención se posó de nuevo en aquel hombre, aún con una madurez juvenil, de aspecto jovial y algo atolondrado. Si bien tenía una cabellera frondosa, me hacían gracia los pelos dispersos de su barba rubioanaranjada. Un agradable conjunto de una cabeza potente con una sonrisa perenne y franca. Oímos el ronroneo de un motor en el patio, y al poco entró el hermano menor, de pelo casi negro y mirada huidiza. Tras las presentaciones de rigor, escapó presuroso por otra puerta. La puerta, de un azul saturado, marco de la ventana verde, curiosa combinación, me dije. Pero seguía sin parecerme desagradable el conjunto, antes bien, me embargaba una agradable sensación de calidez y recogimiento, ese abrazo acogedor que las viviendas de hoy, más oficinas que hogares, han perdido en pos del diseño.

Cuando estaba musitando para mis adentros lo muy diferentes que eran esos hermanos, entró el hermano mayor cargado con bolsas del supermercado, seguido al momento por la madre, que cerró la puerta. Al mismo tiempo, el más joven volvía a entrar para preguntarle nosequé a la madre. El mayor sí que era, innegablemente, hermano de mi amigo. Era una versión más rotunda, con facciones más cuadradas, de la cara aún juvenil de aquél. Una perfecta verificación del arquetipo de gigante bonachón. Con desinterés impostado, fui prestando atención a la madre. Era una mujer más joven de lo que me esperaba, pequeña en comparación al tamaño de sus retoños, con el pelo oscuro y prieto adornado de alguna cana prematura, más bien corto, y bastante descuidado. Como animalito perpetuamente atareado, buscaba algo en su monedero, luego abría un cajón, daba una indicación a uno de los hijos, salía para volver a entrar. Tras la ceremonia de las presentaciones, no me había dedicado más atención, lo cual aprovechaba para observarla a mis anchas. Como la casa, era una mujer perfectamente anodina y arrebatadoramente entrañable y cálida.

Nos sentamos en la mesa con unas tazas delante, no me preguntéis el contenido pero me figuro que sería el canónico café con leche; mi atención estaba en la agradable compañía de la que disfrutaba. Primero con los dos hermanos mayores, el pequeño estaba interesado en otras cosas, y luego, por fin, se nos unió la madre. Ver sentarse y reposar a la hormiguita afanosa hizo que exhalase mentalmente de alivio. Conversando con ella, aún repartiendo políticamente mi atención con los dos hermanos, me di cuenta de que era una mujer una belleza natural que el aspecto descuidado de quien no está para preocuparse por esas cosas sólo acentuaba. En un curioso contraste con sus ademanes, su voz era pausada y soñadora. Era como si me arrullase con sus ojos castaños, cuando ella los posaba en mí al dirigirme la palabra.

En esto, la estancia se iba difuminando; los vivos colores, el relieve tan marcado de las tablas del suelo, de la decoración del mueble del aparador o la pata de la mesita, al ser iluminados por la luz tan enfocada que entraba por la ventana, había ido desdibujándose en un blanco lechoso, en el cual sólo los rostros de estas tres personas, que ya me eran tan queridas, seguía percibiéndolos con nitidez. Había sido una bruma gradual que entró en mis ojos, pero sólo en ese momento me percaté de ello. Empecé a cavilar y me sumí en el silencio, con creciente preocupación. Mis amigos continuaban la conversación, animados, hasta que repararon en mi estado de ánimo, e inquirieron el motivo de mi repentino cambio de humor.

Es un sueño, dije más para mí mismo. Sus caras de incomprensión me obligaron a añadir algunas palabras más. Todo esto no es más que un sueño, estoy soñando. Tras unos segundos de silencio, por primera vez el primer joven perdió su sonrisa y dijo con tono adusto. ¿Quieres acaso decir que nosotros somos sólo marionetas que se ha imaginado tu mente dormida? ¿Es eso lo que somos? Esas pocas palabras, que empezaron con un tono ofendido, acabaron con la sombría aceptación de la verdad. Compadecido y avergonzado, traté de explicar la inverosimilitud de la situación, añadiendo con innecesaria malicia el hecho de que su madre aparentase la misma edad, si no más joven, que ellos. Mis sueños suelen ser así, situaciones anodinas, cotidianas, expresaba más a modo de disculpa que de explicación.

Entonces el mayor, con la severidad en el rostro de un anciano, pronunció, ya sin el fingimiento de tener que mover los labios: Pero si estás pensando todo esto…

Sí, contesté, efectivamente, si estoy razonando todas esas cosas quiere decir que me estoy despertando. Y mis compañeros eran partícipes, pues todos éramos dedos de una misma mano, de la tristeza sincera que me producía separarme de ellos. Según la poderosa voluntad emergía de los pliegues del sueño, el entorno se iba haciendo más vago y difuso. Sus caras, ahora sombrías, transmitían el pensamiento común: en breves momentos su existencia sería barrida, como mucho menos que polvo que el viento levanta, para no quedar de sus risas, de su ánimo, de su candor, ni el recuerdo. Me esforzaba por retener sus rostros, la prueba de su existencia, hasta que sólo pude conservar esos tristes ojos de la madre, abrumados por la nada que se abría bajo sus pies, y turbados por una lágrima que acaso fuese de afecto.

No había nada que hacer, estaba ya despierto. Pero sin abrir los ojos, quise transmitir un postrer mensaje a mis compañeros, con la esperanza de que llegase al vacío en el cual se habían diluido. Yo no soy más que el pensamiento que de mí mismo tengo. No es mi existencia menos sutil que la vuestra; al cabo todos navegamos por el universo creado por nuestra mente y, apagada ésta, nuestra esencia, nuestra conciencia, miedos, anhelos… todo se desvanece como la bruma de una mañana de Abril.

Otras mañanas vendrán, y también se engañarán creyendo que, ellas sí, son algo más real, más permanente, que el rocío que las adorna.