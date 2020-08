Exterminio

Últimamente mi interés se está dirigiendo hacia Asia, una gran desconocida a pesar de ser el hogar de la mayor parte de la humanidad.

Acabo de subir en un comentario la versión doblada al castellano del excepcional documental de Oppenheimer sobre las masacres en el golpe de estado de Suharto (una marioneta de EEUU para proteger los intereses gringos en la industria del caucho, a semejanza de lo que poco después sería Pinochet en el Cono Sur con el cobre), instigadas por la CIA y luego definidas por esta misma organización criminal como “uno de los peores asesinatos en masa del siglo XX”:

Episodio que, para el público occidental, es prácticamente desconocido (y no, no es casualidad).

Pues bien, abundando en la huella dejada por los cowboys en el sudeste asiático, nos vamos a un pequeño país montañoso que sufrió las consecuencias de ser vecino de Vietnam: Laos.

Copio parte del artículo “La Guerra de los 1.000 años“.

Es difícil encontrar un lugar que exhiba la estupidez de la guerra tan abiertamente como Laos, la pequeña nación del sureste asiático. Aquí es posible encontrar campesinos que han improvisado una prótesis utilizando el metal sobrante de la bomba que segó su pierna en primer lugar.

Es posible encontrar a padres que lloran la muerte de hijos que se dedicaban a vender el metal de los explosivos para pagarse un cuaderno y un bolígrafo con los que ir a la escuela. Y es posible que el país que arrojó media tonelada de explosivos por habitante gaste un millón de dólares para buscar los restos de cada uno de sus soldados desaparecidos y muestre en cambio un rácano interés en ayudar a los laosianos a buscar y desactivar los explosivos que esos mismos pilotos dejaron caer antes de ser derribados.

Todo ello es posible en Laos, el país más bombardeado de la historia por habitante. Sucedió en los años 60 y si aquel conflicto fue descrito como “la Guerra Secreta” es porque todavía hoy son pocos los que saben que tuvo lugar.

EEUU libraba la Guerra del Vietnam y quería cortar las vías de suministro de Laos a su enemigo vietnamita y evitar que el país tomara partido por el comunismo. La manera de lograrlo es uno de los más desconocidos y brutales crímenes de guerra jamás cometidos: aviones americanos llevaron a cabo más de 584.000 misiones y arrojaron más de 260 millones de bombas de racimo sobre las zonas más pobladas del país.

Los propios pilotos estadounidenses admitirían años después que nunca se trató de distinguir entre civiles y militares. “Si algo se movía, lo bombardeábamos”. En la absoluta clandestinidad y sin más testigos que sus víctimas, Laos fue convertido en el campo de ensayo de las guerras modernas centradas en la supremacía aérea. La lección militar una vez el país estaba en ruinas: todavía es necesario poner a los soldados en el campo de batalla si se desea ganar. EEUU perdió la guerra, abandonó Indochina y dejó atrás lugares como Phonsavan.

La ciudad se encuentra en las Llanura de las Jarras del norte de Laos, donde los chatarreros siguen viviendo de las bombas que no explotaron, los niños arriesgan la vida buscando explosivos para venderlos al peso y regiones enteras han sido condenadas a décadas de pobreza porque sus campos, aún fértiles, no pueden ser trabajados por la cantidad de bombas con los que fueron sembrados en la Guerra Secreta (1964-1973).

Os sugiero que acabéis de leer el corto artículo y, por supuesto, que veáis el documental. En realidad son dos, The act of killing y The look of silence, pero si sólo tenéis tiempo o ganas de ver uno, desde luego recomiendo empezar por el primero. Es grotesco, el ejemplo perfecto de la banalidad del mal.

