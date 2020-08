Aranceles de carbono

Ya sabéis lo ufano que me siento cuando el tiempo reivindica mis juicios. Pero esta vez mi satisfacción no tiene nada que ver con mi ego. No sé si alguien recordará una entrada que realicé, para mí una de las más importantes de este espacio (y ya van unas cuantas), proponiendo la que a mi juicio sería la vía más efectiva para lograr una reducción de emisiones de dióxido de carbono globales: La política fiscal, la teoría de juegos y el cambio climático.

Pues bien. Parece que han tenido la misma idea en Bruselas. Este concepto, el carbon border adjustment mechanism o, más simplemente, carbon border tax, normalmente asociado a los derechos de emisiones (ETS), hacía tiempo que se había propuesto pero hasta ahora ningún país se había decidido a adoptarlo.

Todavía está todo por definir y, sin duda, una tasa así tiene grandes dificultades por delante, desde definir la intensidad de carbono de cada importación o determinar su cuantía, a aplicarla en un escenario de guerra arancelaria descarnada (USA, con una intensidad energética que es el doble de la europea, podría tomar represalias). Ya sabéis que yo no me quedo en los titulares ni me sumo a la satisfacción oficial como por ejemplo con la Cumbre de París, que fue una completa patochada de cara a la galería, por mucho que los periodistas, analfabetos, transmitieran a la ciudadanía el júbilo por los no-compromisos de los próceres mundiales.

Esta iniciativa, de llegar a buen puerto y no aguada por los cabilderos comme d’habitude, tiene la capacidad de suponer un punto de inflexión determinante en la producción de emisiones de efecto invernadero. Emisiones globales, porque hasta ahora estábamos limitados por el unilateralismo: un estado o supraestado puede tomar una vía de descarbonización, pero no podía forzar a los demás. Y, de hecho, tomando esta vía podía dañar la competitividad de su industria, obligada a incurrir en inversiones que la competencia podría ignorar, sacándola del mercado. La necesidad de unanimidad, para que el estado que se desmarque no obtenga una ventaja competitiva de su falta de compromiso, es lo que tiene bloqueado el esfuerzo diplomático hacia la reducción de emisiones. Máxime desde que USA, con la llegada de Trump, decidió romper la baraja, lo cual movió a China a rebajar sus objetivos de descarbonización. O todos o ninguno.

Pues bien, la tasa de carbono es la solución a este problema lógico. La UE no puede forzar a terceros países, pero sí tiene competencias para determinar la política arancelaria, así que puede hacer valer su condición de segunda potencia económica mundial en volumen de importaciones para forzar comportamientos en sus proveedores. No obliga a nadie, pero el estado/industria que justifique su descarbonización (¿auditoría ambiental?) podrá entrar en el mercado europeo sin la carga añadida de esta tasa. E incita a otros estados, sectores industriales y bloques económicos a adherirse al acuerdo para intercambiar bienes (y acaso servicios, pues muchos también tienen una notable huella energética) libres de la tasa de carbono, lo cual aceleraría el cambio y la adopción mundial de medidas de descarbonización, para no quedar como un estado-paria, excluido de los mercados internacionales.

Ya a mayores, como decía en el artículo: sería interesante aprovechar la oportunidad para tomar en cuenta no sólo las emisiones de efecto invernadero, sino el impacto ecológico en su conjunto (hay más agresiones al medio natural que el cambio climático) y, ya puestos, las condiciones laborales. Una forma de nivelar el terreno de juego; si un producto foráneo quiere competir con un producto europeo, tiene que equilibrarse el precio según las condiciones en que ambos han sido producidos. De esta forma no sólo estaríamos promoviendo la descarbonización de la economía mundial, sino también la protección de los ecosistemas en su conjunto y el respeto de los derechos laborales (además de la protección de la industria europea de la competencia ilegítima).

Sabéis que no suelo echar las campanas al vuelo, y siempre he defendido que el problema de las emisiones de efecto invernadero era mucho más complejo que una cuestión de compromiso voluntario, en general cosmético, movido por el exhibicionismo progre. Precisamente por comprender la dificultad de superar el equilibrio de Nash que subyace en los compromisos de reducciones de emisiones. Pues bien, sólo la intención de establecer estas tasas al carbono son una excelente noticia, el mayor avance desde Kyoto para la reducción efectiva de las emisiones. Ahora toca ejercer presión social para que esta iniciativa (ahora en proceso de consulta a la ciudadanía, en el cual podéis y debéis participar) no acabe descafeinada u olvidada en el trámite por los pasillos de Bruselas.

Al menos hoy, hay una esperanza cierta de detener el calentamiento global que ayer no teníamos. Esto sí que es una iniciativa seria, con verdadera potencialidad transformadora, no becerradas de cara a la galería. Ahora, a defender con ahínco su aplicación rigurosa.

