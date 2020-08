El hombre como estorbo

Tomo hombre en su acepción de ser humano; esto es, la mujer también estorba. Y ahora explico a qué me refiero.

Corvo nos ofrece una noticia que ni siquiera es tal: que una IA ha derrotado a un piloto humano en un combate simulado.

Hay que explicar una cosa: era un combate aéreo de dogfight, es decir, basado en maniobras extremas y usando sólo los cañones para derribar al oponente. Remarco esto porque es precisamente el tipo de enfrentamiento en el que un piloto humano tiene más opciones contra una máquina. Pero desde hace décadas ésta ya no es la forma usual de enfrentamiento, sino una guerra de sensores y contramedidas más allá del rango visual del piloto, en el que combaten dos escuadrillas de aviones en algo parecido a una partida de ajedrez con el aire por tablero.

Hace ya seis años que hablé sobre el uso de la inteligencia artificial en los aviones militares. Y remarcaba su superioridad frente a un piloto humano, no sólo para misiones aburridas y rutinarias como la vigilancia, o expuestas como las de reconocimiento, supresión de defensas antiaéreas o incursión en un espacio aéreo controlado por el enemigo. Es que la IA es aún más apta para la labor de pilotaje más exigente: el combate aéreo.

El aire es, a diferencia de una carretera, un medio continuo en el cual evoluciona el avión, con una dinámica fácil de modelizar. Como decíamos, en un combate BVR (beyond visual range), realmente el piloto humano es sólo un estorbo, lento y falible en el proceso de detección y derribo. Los sensores de la nave detectan la nave enemiga, avisan por un interfaz al piloto, que debe tomar la decisión de seleccionar el arma, confirmar el objetivo y disparar. Aunque se trabaja en sistemas que procuran hacer este proceso mucho más intuitivo, intercalar un piloto humano introduce un retraso en la respuesta que puede ser decisivo. Para una IA, la secuencia entre la detección y el disparo supone milisegundos.

¿Por qué es útil tener un piloto humano? Para situaciones en las que haya que evaluar el componente “político” de la cuestión. Por ejemplo, una incursión de aparatos de un país rival, pero con el que no existe un conflicto abierto. Normalmente, los pilotos humanos evaluarán la amenaza y el comportamiento del intruso e intentarán que la sangre no llegue al río, conduciéndolo fuera del espacio aéreo. El humano está muy bien para estos roces periódicos, para estas labores de policía. Pero en caso de conflicto abierto, que se supone que es para lo que se construyen los aparatos más evolucionados, no hay duda: la electrónica lleva las de ganar. No sólo es más rápida en la toma de decisiones, sin titubeos. Como decíamos, en la mayoría de las situaciones el piloto recaba la información de su entorno de la propia máquina, información que debe procesar. La máquina ya la conoce. Y no es sólo el uso del armamento (en el caso del cañón, con una precisión demoledora, podéis ver el vídeo del dogfight); es que en las maniobras, el piloto no tiene un control directo de las superficies de control, sino que introduce las órdenes en el joystick y el avión interpreta sus deseos y calcula cómo debe actuar sobre ellas para cumplir esa orden. Es decir: en realidad, el ordenador ya está pilotando el avión. En los modernos cazas con supermaniobrabilidad, un piloto humano no sería capaz de pilotarlos. Sólo que hasta ahora, la voluntad de qué hay que hacer (porque el cómo lo calcula el avión) está encargada a un piloto humano. Con la IA, capaz de aprender estrategias de combate e interactuar entre los miembros de un ala como si fuera una única mente, ya no hay razón para no entregarle ese control al ordenador.

No hay razón… operativa. Sin duda, una máquina no tiene miedo, pero tampoco conciencia, bondad o compasión. De acuerdo que la formación militar pretende extirpársela a los futuros pilotos, pero el ser humano siempre tiene ese espacio de imprevisibilidad, que puede provocar que un piloto se rebele y desacate las órdenes recibidas. La máquina no siente náusea de ejecutar las mayores atrocidades. No nos engañemos, no hubo muchas tripulaciones de bombarderos que se rebelasen ante salvajadas como el bombardeo de Dresden, de Tokyo o la campaña de exterminio que acabamos de comentar en Indochina. Simplemente la máquina presenta un 100% de obediencia, unos decimales más que un militar bien adoctrinado en el culto a la patria (y a su nómina, la soldada).

Situémonos ahora en un hipotético combate aéreo real, entre aviones pilotados por humanos y por máquinas. No es ya que la IA no acusa el cansancio, el nerviosismo… es que no está sometida a los límites fisiológicos de un mono sin pelo que la evolución no diseñó para volar. Un dron puede ejecutar giros que harían desvanecerse a un piloto humano. Además, un avión no tripulado no debe sacrificar un espacio para albergar al piloto (la sección frontal puede ser poco más que la sección del compresor), ni cargar con el peso añadido de todos los interfaces para que comprenda lo que está ocurriendo (una comprensión que para la máquina es natural e inmediata) y actúe en consecuencia. El procesador no necesita oxígeno para funcionar en altitud, ni lamenta la ausencia de asiento eyector.

En esas circunstancias, imaginad lo que debe pasar por la cabeza de un piloto humano que se enfrente a una máquina. El paralelismo sería el icónico enfrentamiento entre Kasparov y Deep Blue, hace ya un cuarto de siglo, pero con un añadido: el que perdiera la partida también perdería la vida. ¿Hubiera jugado el ruso igual de bien, sabiendo que se enfrentaba a la muerte, y a un oponente al cual esa posibilidad le era irrelevante?

Como decíamos, en un enfrentamiento convencional el combate sería entre grupos de varios aparatos, volando coordinados. La IA puede sacrificar uno de ellos (por ejemplo, usándolo como cebo), igual que se avanza un peón para lograr una posición ventajosa en el tablero. ¿Podría reproducir la misma estrategia el ala humana?

En definitiva, no estamos hablando de ciencia ficción, sino del presente. Esto lo comprendí inmediatamente, al maravillarme con los progresos de la conducción autónoma en la automoción. Si puede conducir un coche en la vida civil (donde se exige un 100% de fiabilidad), llevar un avión militar es pan comido para la electrónica (en una situación de guerra la incertidumbre es asumida como inherente al entorno, un sistema que funcione bien el 99% de las veces es perfectamente asumible).

Por todo ello, me sigue maravillando la estupidez política de aún siquiera considerar que los desarrollos de aviones de sexta generación (como el FCAS francoalemán, ya que no europeo) puedan tener la opción de ser pilotados por un humano. Aviones que serán entregados no antes de finales de la próxima década, cuando ya a día de hoy un piloto humano es un estorbo y un lastre.

La historia nos enseña que cuando un ejército ha sabido aprovechar los progresos tecnológicos de su época (y pienso en la fundición de hierro, el estribo, el arco recurvo o los carros de guerra, antiguos y modernos), al poco tiempo ha habido que actualizar los mapas políticos.

