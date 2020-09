El boquete y su parche

Esta entrada surge de la simple curiosidad que tenía de comparar la ayuda prometida por la UE con la magnitud del desastre. A fin de cuentas, no deja de ser un parche para tapar un agujero dejado en la economía, un dinero que entra para suplir la riqueza que se ha dejado de generar debido a la pandemia.

Bien, en primer lugar, el tamaño del boquete: 6.575 M€ en el Q1 y 65.704 M€ en el Q2, respecto al año anterior. Aunque realmente, deberíamos tomar la referencia no en el año 2019 sino el PIB previsto para 2020 en circunstancias normales, considerando un crecimiento que se estimaba en el 2%. Pero bueno, dejémoslo así: la economía española genero 72.279 M€ de riqueza en el primer semestre.

Ahora, el tamaño del parche: 72.700 M€ en ayudas directas, no reembolsables, de la UE a España. El resto, hasta los 140.000 M€, son créditos en buenas condiciones que no considero porque, realmente, España ya está obteniendo financiación a tipos bajos gracias al programa de compras del BCE.

Como veis, casa a la perfección el parche con el roto. La economía española recibirá, en los próximos tres años, un chute de dinero equivalente a la sangría de riqueza dejada de generar por la crisis.

Ahora, los peros:

Dejada de generar… hasta Junio. Todavía quedan los datos del Q3, trimestre en el cual el turismo es la actividad hegemónica en la economía española. Y hay cifras de caídas del 80% de visitantes, que podrán ser enjugadas parcialmente por el turismo interior, que puede salvar el año al sector pero no ayuda en nada a equilibrar la balanza comercial. Y todavía queda un Septiembre con el virus de subidón, y la vuelta al cole como correa de transmisión para la epidemia. No hay nadie tan iluso que espere que esto esté medianamente arreglado en Octubre, así que es de esperar que también el Q4 vendrá cojo, y veremos cómo nos comemos las uvas.

Por lo tanto, Bruselas ha sido muy generosa con la incompetencia de España e Italia en gestionar la epidemia y ha cubierto el daño causado, pero hasta el 1 de Julio. A partir de entonces, las pérdidas habrán de ser asumidas por la sociedad.

Más cosas. Hace poco subía un gráfico terrorífico en los comentarios:

Como es absolutamente de esperar, la deuda de las AAPP se está disparando, fundamentalmente la del gobierno central. Una caída de la recaudación fiscal producto de una menor actividad económica se suma a un incremento del gasto en los ERTE, que no deja de ser otra forma de subsidio de desempleo para evitar que las empresas tengan que pagar el finiquito a los trabajadores que despide para adaptar su plantilla a la “nueva realidad” de depresión económica. Medida copiada de la CDU alemana en la pasada crisis para no desligar al trabajador de su antigua empresa y que pueda ser retomado cuando se recuperen las ventas, y que permite la supervivencia de empresas que se verían abocadas al cierre si tuvieran que abonar el despido procedente vía ERE a su plantilla. Conservar el tejido empresarial con cargo a los PGE me puede parecer una medida inteligente y necesaria, lo que me sorprende es que haya quien intente venderla como el colmo del izquierdismo cuando realmente lo que pretende es salvarle el negocio al empresario.

Como decía en otro comentario: un premio para la labor de publicidad de este gobierno, que realiza una política cicatera en ayudas para paliar el parón económico, más que gobiernos con la etiqueta de “derechas” en países menos castigados por la epidemia y la respuesta autoritaria del Estado ante ella, y pretenden vendérnosla como “de izquierdas”.

La respuesta a esta crisis del gobierno español es menos social, menos de izquierdas, que la de los gobiernos de Merkel, Macron, Rutte o Johnson, por poner unos ejemplos. Hechos son amores, y no las etiquetitas que cada uno se quiera poner.

Pero bueno, a lo que vamos aquí. En los últimos 12 meses, el Estado ha emitido deuda por valor de 82.473 M€, 65.744 de los cuales en el último trimestre. Como decíamos, la brecha entre ingresos y gastos (déficit) la debe cerrar emitiendo deuda. Y este valor, de riqueza no generada sino prestada (tomo el supuesto de que la mayor parte de la financiación es externa, como ah4ora veremos), se debe sumar al boquete creado por la crisis (el PIB recoge la riqueza en el sistema sin discriminar su origen, pero es evidente que no es lo mismo crear riqueza que pedir prestado). Por lo tanto, ya no son 72.700 M€ sino más del doble, con lo que el parche que nos ofrece Europa no alcanza más que para cubrir la mitad del roto.

Y en modo alguno critico a la UE, que en este caso se ha portado con una excepcional generosidad, pues no tenía ninguna obligación a reparar lo que nosotros mismos, en nuestra incompetencia, hemos roto. 72.700 M€ en tres años es una cantidad fabulosa de dinero. Podéis comparar la cifra con los más de 160.000 M€ que España ha recibido de la UE en fondos de convergencia y demás programas de ayuda… desde su entrada hace 35 años.

Otro comentario, no muy popular, especialmente entre los progres, siempre dados en echar la culpa a los demás de sus errores (Bruselas, Rutte, Draghi, Lagarde…). Como decía, quien verdaderamente no está salvando el culo es el BCE, con sus programas de compra. Un mecanismo ridículo, por cierto, que permite que las entidades financieras se anoten unos apetitosos beneficios en corretaje, comprando deuda pública en el primario (las emisiones) para vendérsela acto seguido al BCE en el secundario. Por razón de un tabú tedesco, el BCE tiene vetado su acceso al primario, así que creamos este circuito absurdo para disimular que, realmente, un banco central está financiando la economía europea. Al igual que la FED, el BoE o el BoJ, aquí estamos todos metidos en la nueva economía cuántica que nadie sabe cómo puede acabar pero quien más quien menos se teme que como el rosario de la aurora.

Cuando digo que el BCE nos está salvando el culo, no soy lo suficientemente enfático. Sin el apoyo de un banco central grande, de una zona económica netamente exportadora, a estas alturas la sociedad española estaría devastada. Ya lo estaría tras la crisis de deuda del 2011, que sólo pudo ser frenada tras el providencial Whatever it takes, amenaza a especuladores que sólo el presidente de un banco central muy grande puede realizar de forma creíble (muy grande, más que el Bank of England que tuvo que claudicar ante la genial apuesta de Soros). Sin el apoyo del BCE a la deuda española (compra emisiones enteras de títulos de deuda española, prácticamente basura que, a ese precio, nadie en su sano juicio aceptaría), el gobierno se estaría financiando a tipos altísimos, dedicando buena parte de la recaudación a pagar intereses y abocando la economía a la bancarrota y el colapso. No sé si conocéis a algún argentino: podéis preguntarle lo bien que les ha ido la “soberanía monetaria” en las últimas décadas.

Muy alternativo y lo que queráis, pero tonterías, las justas. Lo que yo no puedo es, si algo lo veo blanco, decir que es negro o viceversa por necesidades del guión para ser aceptado en el grupo de Facebook de progres y gafapastas. La realidad es la única diosa y soberana. Sin el apoyo del BCE, en España tendríamos dos epidemias, una de coronavirus y otra de hambre. Y no es ningún recurso estilístico. Y rezad para que la magia de la facilitación cuantitativa funcione, al menos un par de décadas que es lo mínimo que necesitamos para recuperarnos y enjugar toda esa barbaridad de deuda con la que nos hemos cargado. Y eso suponiendo que a partir de ahora empecemos a hacer las cosas bien y a crear vigorosamente riqueza. Que lo dudo. Así que ya sabéis cual es el destino, tan largamente postergado. Cada pueblo tiene lo que se merece.

Y un último comentario. Tengo verdadero pavor con el destino de toda esa enormidad de dinero que va a fluir a partir del año que viene. 72 G€ en ayudas y otros tantos en créditos blandos, a desembolsar en tres años, es una bestialidad de dinero a ser gestionada por mastuerzos y ladrones. Estoy cansado de ver carteles informando del importe de las obras subvencionadas, muchas veces casi en su totalidad, por la UE. También por la propia naturaleza de las condiciones de esos fondos, sometidos a otro tabú como son las inversiones directas de capital público en capacidad productiva, para no quitar mercado a la empresa privada, se destinan partidas a completas imbecilidades sin retorno ni económico ni social.

Por poner un ejemplo, aunque seguro que vosotros tenéis otros cientos. Estos dos carteles están a 10 metros el uno del otro:

+

Casi dos millones de euros en poner mojones en una ruta de turismo católico que no toma ni Dios. No sólo se han sacado de la manga un “Camino de Santiago” que viene de la frontera de Feces (raia seca), sino que lo han desdoblado en un que va por Laza y otro por Xinzo. Si por el primero no van más que cuatro desgraciaos, por el segundo jamás en mi vida he visto a nadie, y no sin razón ya que pasa por una de las zonas más espantosas de toda Europa (y conozco algo de ella), abrasada por incendios que calcinan una y otra vez el mismo terreno cada dos o tres años. Caminar entre montones de vertederos improvisados y restos de incendios no es agradable. Y sí, estos letreros se refieren a sendos tramos de esa segunda ruta. Se han gastado casi dos millones de euros en inventarse un tramito de camino que no traerá ningún retorno económico. Siendo generosos, no creo que llegue a 100€ lo que facturarán los bares de la zona en cafés y bocadillos, al año, eso suponiendo que realmente alguien lo tome, que ya digo que no tengo constancia ni de un sólo peregrino.

Es un ejemplo de mala inversión de dinero procedente de Europa. No os aburro con las fotos que voy sacando con el móvil porque tendría para reventar la capacidad del blog.

Si eso ocurre ahora, cuando empiecen a llegar los 72.000 millones y haya que idear proyectos para justificar el gasto, vamos a ver una verdaderas atrocidades, monumentos al despilfarro estúpido. Al final, ese dinero acabará en los bolsillos de políticos corruptos y constructores amigos, y la calderilla a pagar la nómina de curritos para disimular las cifras de paro hasta las próximas elecciones. Ya nos sabemos la historia.

Bruselas lo que pretende con ese dinero es incrementar de una vez la competitividad de la economía española. Fin loable, pero las cosas no funcionan así; no es como un videojuego, que con unas moneditas de oro haces un upgrade a tus guerreros. Para mejorar la capacitación de la mano de obra es necesaria una inversión, bien es cierto, pero casi diría que es el menor de los problemas. Para ponernos a la par con Europa no sólo hace falta la limosna de nuestros vecinos, hay que hacer cambios radicales en la universidad, plagada de mediocres que en el curso de los milenios han hecho su nidito del puesto de trabajo. En el tejido empresarial, que no sabe competir si no es agarrado de la teta del Estado, invitando a cenas al político licitador. En la gestión pública, completamente corroída por la incompetencia y la corrupción. Y, en suma, en una sociedad en la cual los conceptos de esfuerzo, superación y honor son términos en alguna lengua extranjera. Hay que crear una cultura de respeto por el conocimiento. Mientras el conocimiento no sea un valor generalmente reconocido en la sociedad como lo es un móvil de alta gama o un coche alemán, la mayoría de los jóvenes seguirán tomando la vía fácil (y normalmente mejor remunerada) de emplearse en la obra o la restauración.

Yo no gano tanto como el albañil que vino a hacerme una reforma en la cocina: 800€ por dos días de trabajo, quítale 50€ en materiales, a ver quién se levanta eso. Y de los tres presupuestos que pedí, era el más barato. Y él empezó a ganar dinero a los 16 años, mientras que yo estuve gastando en libros y matrículas hasta los veintitantos. Algo no funciona aquí. Y los críos lo saben. Estudiar, en España, es un error de pringaos. Y mientras esta percepción social del valor del estudio y el esfuerzo no cambie, ya nos pueden regar con euros como el hortelano a las lechugas, que seguiremos en el mismo marasmo secular.

Así que ya sé lo que va a pasar con esa pastarrufa que llegará de Bruselas. Seguirá el mismo camino que el resto: chutará durante un tiempo la economía, reactivará el empleo mientras esté abierto el grifo y, al no tratarse de inversiones productivas con un retorno positivo, según deje de fluir el chorro se drenará todo ese capital a cuentas en Andorra, Suiza o Luxemburgo y volveremos a estar en la misma situación en que nos encontramos hoy: endeudados, y sin nada que ofrecer al resto del mundo que justifique el nivel de vida que ansiamos tener.

Ni más ni menos que lo que merecemos.

Por cierto, por comparar, os dejo los datos de la caída del PIB en el primer semestre de unos cuantos países de nuestro entorno, en relación al 1H del 2019.

España: -23,01%

Italia: -21,47%

Francia: -18,61%

UK: -15,46%

Eslovaquia: -11.17%

Alemania: -8.33%

Corea del Sur: -4.5%

China: -3.2% (cayó el 6.8% en Q1 pero en el Q2 ha compensado y ya está creciendo)

USA: -1,99%

Lituania: 0,09%

Es el virus, que nos tiene manía.

