Estoy más que harto

Yo marcho de viaje al único Estado al Norte de los Pirineos que aún no obliga a pasar cuarentena a quien venga de España, e intento darme prisa antes de que lo decida. Lo comento para que tengáis un poco más de paciencia esperando que acepte vuestros comentarios. Porque esta entrada quiero que la hagáis vosotros, yo ya he dicho lo suficiente. Ahora quiero escuchar vuestras razones. ¿Cuál es la causa de la excepcionalidad española, si no es la incompetencia en el gobierno del Estado para proteger a la población? Incompetencia en los tres niveles administrativos (y medio, con las diputaciones), pero especialmente en el caso del gobierno central que es jerárquicamente la máxima autoridad. Si el mal gobierno no es la principal causa de encabezar estadísticas de infectados ¿Cuál es? Y si lo es ¿cómo es que el pueblo no está pidiendo masivamente la dimisión y el encarcelamiento de sus gobernantes? Si una pandemia que ha dejado 47.000 muertos (exceso de mortalidad del MoMo) no es causa suficiente ¿qué puede serlo? A ver, ideas.

Somos muy afectuosos. ¿Más que los portugueses, más que los italianos, más que los mexicanos?

Somos un destino turístico. ¿Más que Francia, más que Italia, más que USA?

La densidad de población en España es la más baja de Europa occidental. Pero sí, ciertamente, las ciudades españoles son bastante compactas, con una elevada densidad (lo cual es una ventaja en muchos aspectos). Pero ¿más que Tokyo, Kyoto o Nagoya? ¿Más que Shanhai, Shenzhen, Beijing o HK? ¿Más que Seúl o Bushan?

No somos lo suficientemente obedientes a las normas impuestas, cuando es exactamente al contrario: fuimos la sociedad del mundo que tuvo una menor movilidad durante el confinamiento (datos de geolocalización de Google) en la primera ola (porque recordemos que sólo la provincia de Hubei, en China, tuvo un confinamiento estricto, el resto de provincias tuvieron diversos grados de restricciones pero muy lejos del cerrojazo generalizado en España). Y en esta segunda ola, el uso de mascarillas es generalizado como en ningún otro país del mundo, salvo quizá Corea del Sur. Y es lo que nos está librando de volver a la situación de Abril, con miles de muertos. Porque aunque en las estadísticas oficiales digan que tenemos el mismo número de contagiados que en Abril, la realidad es que eran dos órdenes de magnitud superiores, y por lo tanto mi asunción de que las cifras de contagiados eran falsas y trabajar con las de fallecimientos, que aún así también estaban desinfladas pero al menos jugaban en el mismo orden de magnitud, fue acertada.

¿Entonces? ¿Qué queda? ¿Es la raza española más proclive a contraer la enfermedad? ¿Nos ha cogido manía el virus?

Quiero respuestas.

