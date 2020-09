Os do chisqueiro non faian

Cunha precisión matemática, fieis a súa cita coas lapas, que a previsión do tempo na telegaita dea choivas, e que saian a queimar o monte, é todo un.

Onte víase o lume de Camba e o de Rebordechao, mentres que o da Mezquita cortou a autovía. Hoxe, o de Camba aínda sigue a arder, e agora temos o val cheo de fume polo de Cualedro. Outra vez arde Cualedro, como cada ano. O concello máis incendiario de Galicia e, polo tanto, de España e Europa. A devastación ecolóxica máis absoluta, a maior merda que teño coñecido. E todo para dar de comer a catro putas ovellas. Saen caras da hostia as putas ovellas do paisano. Nos de Xullo, 12 helis e outros tantos hidros. A 6.000€ a hora de heli e aínda máis a de avión. Máis decenas de motobombas, palas, e os soldos de brigadistas. E aínda recibirá subvención por esas putas ovellas.

Xa nin subo fotos, para que. Se isto vai seguir así cada ano. Se non cambia nada. Os laios dos políticos, dandose de golpes no peito mentras recollen o voto du rural. A escoria de xornalistas, que non pasan do relato do obvio, do patente, non vaian ofender alguén.

É todo unha gran mentira. O dos lumes a normalidade, todos así o sinten. O fixeron os seus avós, e seguirán coa tradición porque son tan pastráns que non saben facer outra cousa. O único que cambiou é a hipocresía dos da gravata, que ten que disimular. Pero ó final, a natureza non lle importa a ninguén nesta merda de país. Ista é a realidade.

Que mágoa, que mágoa que mañá marcho desta escombreira. Que peniña, que saudade vou sentir de perder de vista estes pailanciños, co chisqueiro e a escopeta. Á merda, home, á merda xa!

