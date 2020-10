Hipocresía olímpica

Cada vez me siento más extraño, más fuera de lugar en el mundo que me ha tocado vivir.

Estaba leyendo un artículo sobre la enésima víctima de la jauría progre, un piloto de la NASCAR que soltó una palabrota (nigger) que, hoy en día, en gringolandia, se ha convertido en un término tabú. Como el nombre del Dios hebreo, que no debe ser pronunciado. Seguimos en el nivel de superstición de una banda de cabreros piojosos seminómadas, confiriendo un poder taumatúrgico a las palabras. Quizá si la repites tres veces, nigger, nigger, nigger, aparece Belcebú entre vapores de azufre. Es increíble hasta qué punto una sociedad puede caer en el infantilismo.

Es un ejemplo de cómo se subordina en el nuevo credo el contenido a su continente, a las formas, la apariencia. En este caso, se prescinde del significado, la intencionalidad (no había voluntad ofensiva, de hecho a quien se dirigía ni siquiera era negro) para sólo darle relevancia al signo, al vocablo. ¡Abracadabra!

Estoy harto. La hipocresía ambiental alcanza ya niveles tóxicos, letales para la vida inteligente. Una sociedad opulenta, despilfarradora, que no se ofende por tener una tasa de mortalidad puerperal bastante superior a la de Cuba, y cuya tasa de muertes violentas sólo se puede comparar con la de un país Europeo, Ucrania; pero que se toma la molestia de cubrir con pudor de monja las palabrotas y los pezones, cual renovados braghettoni.

Y, por supuesto, no habrá estupidez que medre en los esteits que no se apresuren a importarla aquí los postmodernitos, que es la misma clase de soplapollas que acudían a misa con la puta guitarrita, exactamente el mismo fervor mesiánico, pero ahora autoproclamándose como la izquierda. La única, el resto somos rojipardos o directamente machistas, racistas, supremacistas, nazis… vamos, el anatema de siempre. Hay más nazis hoy en España que en la Alemania del 34.

Pues voy a contaros una anécdota local que me quema la sangre.

Normalmente, cuando estoy en el pueblo, bajo a la villa los días de feria para comprar higos, manzanas, un par de calcetines… Pero ya no puedo, porque una de las decisiones del consistorio ha sido suspender las ferias. Sin embargo, la gente puede seguir comprando en las tiendas, las aulas siguen abiertas, como también los restaurantes. Los bares no, pero se ha acordado una indemnización a los dueños. ¿Y a los feriantes?

Yo no sé si la medida me jode más por clasista o por científicamente incongruente. Por lo último, porque precisamente un mercado al aire libre es la forma más segura, tras la distribución a domicilio (que recomiendo encarecidamente), de compra. Evitar aglomeraciones sería tan sencillo como trasladar los puestos a un descampado amplio o incluso distribuirlos en varias localizaciones por la villa (alimentación por un lado, ropa por otro…). Pero no, con esa pobre gente sí que se aplica guante de hierro, sin contemplaciones. Me descojono sólo con imaginar la posibilidad de que semejantes apocados, amanerados, serviles y rastreros propusieran cerrar el Mercadona. A pesar de que es rigurosa y evidentemente cierto que realizar una actividad en un local cerrado (ni siquiera se les ocurre abrir las puertas para establecer corriente a los esbirros del Roig) implica un mayor riesgo de contagio que realizar la misma actividad al aire libre.

Pero al final ¿a quién jodes la vida cerrando la feria? A gitanos, negros (niggers, además que estos sí que son negrazas y negrazos, de Ghana, Camerún, Senegal… gente que ha realizado una odisea heroica para llegar aquí, no los gringos lloricas más o menos morenitos), portugueses, moros y algún gallego de otras comarcas, por este orden. La mayoría, de fuera del municipio, no se pierden votos. Y claro, yo conozco a algunos de los feriantes (algunos ya sabéis de mi exasperante manía de ponerme a charlar con cualquiera), y me come la desazón de cómo estarán pasando el trago, pues ya en verano me contaban que la cosa estaba muy malita después de la encerrona de primavera (que tengo claro que nos la comimos para dejar claro que España es una y no cincuentayuna, porque de aquella aquí apenas había casos y no podíamos ni salir a pasear por el campo, cubriendo con autoritarismo la incompetencia).

¿Y qué concello actuaría de forma tan inepta con la prevención de los contagios y tan desconsiderada con la necesidad ajena? Pues obviamente uno del PP, los fachas ultrarreaccionarios de la Galicia profunda, adoradores de Franco que odian a moros, negros y gitanos.

Pues no, el Concello está regido por una coalición de progres y ultraprogres, P$O€ y BNG (los de Potemos de la zona son tan ridículos que no los vota ni su madre, literalmente). La clase de basura humana que añaden al clasismo y autoritarismo de la derecha de toda la vida, un brillante lacado de hipocresía. Vacua e ignorante, la neoizquierda de los gestos meaningful y el énfasis léxico, están al acecho para caer sobre el trasnochado que no se adapte a sus códigos de comportamiento al grito de ¡racista!, con la única, exclusiva finalidad de saciar su ego y ganar puntos de progre ejemplar, siempre woke, en el score de su secta.

Los negros, igual con las putas, igual que con los gitanos o los moros… se usa y abusa de su colectivo, convenientemente homogeneizado (caricaturizado) para usarlo en sus matrices de opresión, pero ni se dignan en acercarse, charlar con alguno de ellos para conocer su problemática real, y no añadirles aún más problemas a su vida diaria.

Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La misma hipocresía de la monarquía ilustrada, que diciendo perseguir el bien del pueblo ignoraba su voluntad por considerarlo incapaz de comprender y defender sus propios intereses.

Llámale negro (nigger, a fin de cuentas, es la deformación gringa del término castellano), llámale negrata, llámale lo que quieras. Pero déjale trabajar, bastardo, que desde luego no está en su humilde puesto el origen de los contagios.

