O fillo do rei Alfonso, o bravo

Entrada das moi sinxelas, na que recollo a idea de Félix Soria e amplío copiando algún parágrafo máis do libro de António José Saraiva (outro apelido de cando o galego e o portugués eran unha mesma lingua).

Na batalha de Uclés (1108), em que foi derrotado pelos mouros Afonso VI, o conquistador de Toledo, rei de Leão e Castela, perdeu um filho querido. A crónica latina em que é narrado este acontecimento interrompe o texto latino para reproduzir a lamentação do rei na sua própria língua materna:

«Ay meu fillo! Ay meu fillo, alegria do meu coraçon e lume de meus ollos, solaz de mia velhece! Ay meu espello en que me soía veer e com que tomaba gran prazer! Ay meu herdeiro mor. Cavaleiros u me lo leixastes? Dade-me o meu filho, Condes!»



Qualquer leitor entende que o rei de Leão e Castela se estava queixando em galego, que era a sua língua afetiva, a sua língua de criação. Este rei era avô de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal.



O galego falava-se nas montanhas do Noroeste da Península e também na capital do reino leonês. No outro lado da cordilheira cantábrica, a oriente, nas proximidades do país basco, estava-se formando outro dialeto, o castelhano. Entre um e outro havia falares de transição.



O galego-português e o castelhano nasceram, portanto, como dois dialetos da mesma língua neolatina e foram-se diversificando ao longo do tempo. À medida que se foram estendendo para sul, foram sofrendo a influência dos falares moçárabes (que eram também românicos). Ainda hoje um fundo primitivo distingue o português e o castelhano das restantes línguas românicas: o mesmo vocabulário essencial, formas gramaticais análogas, o mesmo sistema de conjugações verbais. É de assinalar que o português-galego e o castelhano se contam entre as raras línguas românicas (e entre várias indo-europeias) que têm dois vocábulos diferentes para os dois conceitos de «ser» e «estar» (confundidos na única palavra ser em catalão, francês, inglês, alemão, etc.).



As principais diferenças entre o português e o castelhano estão na entoação, articulação e ritmo, o que sugere que na sua origem estão diferentes substratos, isto é, diferentes populações pré-romanas, que pronunciavam diferentemente o mesmo latim.



De qualquer modo, como o mostra a lamentação citada de D. Afonso VI, quando se formou o reino de Portugal, já o Noroeste da Península constituía um espaço linguístico, o domínio do galego-português como língua materna. Como língua oficial ainda se usava uma espécie de latim, que já pouco tinha a ver com o latim clássico. Os reis de Portugal, Afonso Henriques, Sancho I, Afonso III, escrevem (eles ou os seus escribas) os seus testamentos em latim. Mas já antes deste último, Afonso II, neto de Afonso Henriques, deixou um testamento em português, datado de 1214, que é um dos primeiros documentos escritos na nossa língua.

António José Saraiva, Iniciação na Literatura Portuguesa

Cando desapareza, esquecido por unha poboación sen azos nin dignidade para defendelo, o galego pervivirá no seu fillo.

