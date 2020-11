Cualedro, o cu de Galicia

Pincho no Menéame para ler algunha nova andes de deitarme, e vexo:

Investigan en Cualedro la muerte a tiros de un lobo

E eu penso… Cualedro… Cualedro? O Cualedro de sempre? Pois sí, por suposto, o concello veciño, o concello máis incendiario de Galicia (e, polo tanto, de España e Europa). Se a praza do Obradoiro é o corazón de Galicia, Cualedro é o burato do cu. No sei do mundo, pero sen dúbida é o lugar cunha devastación natural máis intensa de todo o continente, a lo menos o que teño visitado, que non é pouco (e sería máis sen o puto virus). O lugar máis espantoso de Europa, e o teño á carreiriña dun can, como din os vellos.

Cago na hostia, é que non pode saír nada bo desta terra? É que se saímos nas noticias, só é para dar exemplo das maiores palurdeces! O de vivir na Galicia profunda ás veces é duro de levar. Terra de analfabetismo endémico, atopas seres bípedos cun ollar que semella máis de bóvido que de homínido. Pero o de Cualedro é xa fora deste mundo. A conversa habitual no val calquer día de Agosto ou Setembro:

– Mira para alá, hai lume! Onde é?

-Seica é en Cualedro.

-En Cualedro? Outra vez?!? Pero eses non paran!

– …

Os de Cualedro son tratados como palurdos, mesmo para os estándares de asilvestramento do oriente ourensán.

Agora lembro outra conversa cun destes pastráns, e contaba que vai uns anos encamou unha loba nunha fraga destes montes. Alí foron os palurdos da escopeta, e metíanlle os cans (cans afeitos a levantar xabarís) para sacala e os cans que recuaban. E o final entrou un que lle chaman o Baiano (quen o contaba referíase a semellante besta como quen fala dun heroe) e matouna, á loba e os seus lobetos. Que ledicia!

E para rematar a narración, o esterco con patas que mo dicía rematou cunha máxima: animal que non produce, está mellor morto.

Oh! A sabedoría ancestral das nobres xentes do campo!

Ás veces escoito cousas que fico sen palabras. E logo, para que me veñan os pailanciños de cidade a contarme as belezas do campo e dos seus habitantes, esas xentes afeitas á Natureza, os gardiáns do monte que viven en equilibrio co medio… e todas esas babecadas que se lles ocorren ós progres.

O que non se fala é de como detrás dos lumes van comendo as vacas e as ovellas subvencionadas pola PAC, ou reforestan cos fondos FEDER (qué bo nome!). É dicir, estamos subvencionando con fondos europeos a destrucción ecolóxica de Galicia, a perpetuación dunha economía de supervivencia baseada na destrucción do entorno.

E cando ven os lumes, saen os alcaldes chorando para que lles caian máis cartos. Canto máis queiman, máis cartos reciben. Para felicitarlles polo traballo ben feito.

Mira, niso ten toda a razón os espinzados da dereita urbana. Sinten un desprezo absoluto pola xente do rural, e con toda razón. Son subhumáns verdadeiramente noxentos, valen pouco máis cun porco e pouco menos cunha cabalaría. A Galicia rural só serve para cultivar piñeiros e eucaliptos para alimentar as fábricas de celulosa de ENCE e FINSA. E nela viven uns palurdos moi satisfeitos de cobrar unha pensionciña mentres colaboran activamente metendo nas súas terras eses árbores para cobrar, total, catro patacóns. Impermeables á civilización e a cultura, viven na merda, pero é que eles mesmos saben que non merecen máis. O goberno galego deixalles pegar tiros, que é con emborracharse a súa diversión, e xa ten uns votos seguros para que todo siga igual.

Nota: se alguén pensa que esaxero, que o concello de Cualedro non é a maior merda do vello continente, que nos amose un exemplo de algún recuncho desta cansada Europa no que a degradación ecolóxica pola actividade incendiaria sexa maior. O Google Maps será a nosa testemuña. A ver se atopades algún sitio no que quede aínda menos superficie que queimar.

