Perdido en territorio enemigo

Mientras preparaba la cena, me puse a canturrear una melodía que se me venía a la cabeza. ¿Quién cantaba eso? ¿Genesis, o Phil Collins en solitario?

Cuando sonaba esto no le daba mucha importancia, mis gustos eran más metaleros, pero ahora que lo vuelvo a escuchar me invade la tristeza. No la nostalgia de haber perdido algo valioso, pues la música sigue conmigo, sino la tristeza al saber que esa efervescencia musical del s.XX terminó. Y la certeza de que no se volverá a reproducir, al menos en lo que me queda de vida.

No es que sea mi estilo preferido, pero ¡quién me diera que hoy se siguiera produciendo algo así, siquiera algo así! Si me hubieran dicho hace treinta años que algún día echaría de menos hasta el nivel musical de una Madonna o, peor aún, de unos Mecano, no sé si me hubiera partido el culo o me habría rebotado. Había ideas, había libertad creativa, se abrió la caja de Pandora y salieron todas las musas y demonios, cada uno tirando por su lado y empujando las fronteras de lo que se llamaba música.

Hoy una nueva generación de niñatos agilipollados, amanerados, amariconados, adquieren la mierda de música que ponga marco sonoro a su vida decadente, tan falsa, ególatra e intrascendente como su puto perfil de Instagram.

Yo no sé qué pinto ya aquí.

Odio.

Ahora los capillitas asexuados quieren prohibir el odio; pues tendrán que proscribir cada partícula de mi ser, todas ellas girando enfurecidas y retroalimentándose de más odio.

Qué desprecio sideral me produce la pedantería, hipocresía, cursilería, santurronería, bobaliconería de esta lamentable época que me ha tocado vivir.

Por cierto, System of a Down ha sacado nuevo material. Creo que no he hablado del efecto que me produjo ver manifestaciones de jóvenes azeríes pidiendo a su gobierno ir a la guerra, exigiendo la guerra.

Mucho se ha hablado de que la guerra es promovida por las élites en su propio beneficio y sufrida por el pueblo que mataba y moría en ella. Hay clases sociales, pero hay algo más que clases sociales, otros motores históricos más allá del interés material. Si no comprendemos eso y aplicamos a todo acontecimiento histórico un reduccionismo dogmático y miope acabamos extrayendo conclusiones disparatadas que nos conducen al ridículo.

Ante la Realidad hay que hincar la rodilla, por mucho que nos desagrade. La Señora no nos ha pedido nunca opinión, que nada vale.

