Babosada palurda

Una chorrada, es que no tengo ganas de escribir nada más serio. Pero para mostrar el nivel intelectual de la prensa de provincias.

Un concello ourensano estrena el columpio más alto de Galicia, ¿sabes dónde está?

Por si os pica la curiosidad, es la carretera de Campobecerros a Vilariño de Conso, a la altura más o menos de Venta de Bolaños. Nombres que a los que no sois de la zona no os dirán absolutamente nada pero, para que os hagáis una idea: el puto culo del mundo. Pero eso es irrelevante.

Tampoco es ninguna novedad la forma tan estúpida que tienen los alcaldes de malgastar el dinero público. Esa tontada que habrá costado sus buenos miles de euros acabará dentro de pocos años desvencijada o, lo más probable, calcinada en el próximo incendio. Que alguien vaya a subir por ahí, una carretera que va de la nada a la ultranada, por sentarse en un columpio que no durará íntegro ni dos días, con vistas a la devastación ecológica más completa… es propio de la mentalidad de alcaldes que disparan con pólvora del rey.

Pero tampoco lo decía por eso, hay despilfarros mucho más sangrantes.

¿Por qué lo digo, pues? Copio del cuerpo de la no-noticia:

Situado en un enclave único, con vistas al embalse de As Portas y al Parque Natural del Invernadoiro. Está rodeado por un paisaje natural idílico.

Y adjunta foto:

Sólo un lameculos tan analfabestia como un palurdo provinciano salido de una facultad de periodismo puede llamar “paisaje idílico” a un yermo infinito en el cual la naturaleza agónica pugna por boquear entre incendio e incendio. ¿Veis en todo el cuadro de la foto un árbol, siquiera un arbusto que levante más de un metro del suelo? Este podría ser el paisaje propio de un monte almeriense, pero no de un lugar con precipitaciones holgadamente superiores a los 1000 l/m².

La loma que veis al otro lado del encoro das Portas, tapada por un poste, es la Pereisada. A la izquierda se haya el “Parque Natural” do Invernadoiro, una antigua plantación de pinos de Papelera Española que, cuando ya no le era útil, fue comprada con dinero público para que el privado no asumiera pérdidas. Hay “Parques Naturales” aún más vergonzosos (como el Monte Aloia, un infame núcleo diseminador de acacias, o el Xurés, con un aspecto prácticamente lunar de lo peladas que están las piedras tras los ciclos de quema y pastoreo), pero éste no deja de ser una mala broma.

Falta cultura ecológica en la sociedad. Falta sentido crítico y amor por la verdad en la prensa, enterrada bajo el manto melifluo y ponzoñoso de la mentira oficial que se encarga en reproducir (la falacia del paraíso natural gallego, cuando el territorio a lo largo y ancho del país ha sido devastado hasta la arcada). Falta… todo. Con esta chusma no se puede hacer nada ni ir a ninguna parte.

Cada pueblo tiene ni más ni menos que el “paisaje natural idílico” que merece.

