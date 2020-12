Optimismo o ceguera

Ya me disculparán ustedes, pero es que últimamente no encuentro motivación para currarme ninguna entrada que me suponga un mínimo esfuerzo. Al contemplar el panorama político, me consume la desgana y el hastío. Voy proponiendo cosas que encuentro por ahí y me llaman la atención, por lo general por nada bueno.

Un ejemplo de cómo ser idiota, confundir tus deseos con realidades, y llegar a creerte tu propia mierda.

La caída en picado de Vox en los sondeos augura un final a lo Trump o Salvini

Que Vox pase de 15,1% en las últimas generales a 13,4% en una encuesta les parece una “caída en picado”. Todo ello, sin entrar a analizar que Vox es una escisión del PP cuyo sentido político es forzar al gran partido de la derecha a moverse hacia posiciones ultras. Y en la misma encuesta, que es sólo eso, una encuesta en un periodo de calma electoral, el PP pasa del 20,8% al 25,5%. Ciudadanos gana un 0,2%, así que es obvio que el PP recoge voto de Vox y de la abstención, o alternativamente que el número de potenciales votantes fuera del bloque de la derecha ha caído. E insisto, el PP lo ha logrado teniendo como candidato estatal a un niñato semianalfabeto; el día que la derecha presente un candidato inteligente, competente y más o menos honesto, arrasa durante una generación.

No veo que, a la luz de los resultados de esa encuesta, haya nada que celebrar en la izquierda y sí mucho por lo que estar preocupados.

Pero, ya puestos, vamos a poner un ejemplo de lo que me parece una caída en picado. Analicemos la evolución del espacio político en torno a Podemos, desde su pico en las generales del 2015:

Podemos: 3.198.584

En Comú Podem: 929.880

IU: 926.783

Compromís: 673.549

En Marea: 410.698

====================

Total 2015 = 6.139.494



Comparándolo con las últimas generales:

Unidas Podemos: 2.381.960

En Comú Podem: 549.173

Más País-Equo: 330.345

En Común (Galicia): 188.231

Compromís: 176.287

=======================

Total 2019 = 3.625.996

Resultado, por cierto, casi idéntico al de Vox: 3.656.979



Dos millones y medio de electores, el 41% de los que votamos a uno de esos partidos en el 2015, hemos dejado de hacerlo. Y, según esa misma encuesta, UP sigue cayendo y Más País a punto de desaparecer, así que los resultados hoy serían aún peores. Sin embargo, siguen abundando en esa nueva ideología gringa basada en grupos identitarios, que tan buenos resultados les ha dado desde su adopción (el postmodernismo identitario, donde llega, triunfa).

Vista al frente, hasta la irrelevancia final. La izquierda se ha tragado el engaño, ha adoptado el caballo de Troya, la manzana envenenada, el virus del postmodernismo, y ya no podría dar marcha atrás sin reventar la maquinaria. Mucho critico que los partidos estén dirigidos por estrategas políticos que no tienen luego idea de gobernar, de qué hacer con el poder una vez que lo conquistan. Pero es que, a la luz de los hechos, ni siquiera son competentes en su ámbito de estudio.

Aunque, y ya como comentario más personal, a mí lo que realmente me fascina es cómo, después del espectáculo de estos últimos meses, aún hay quien quiera apoyar con su voto a cualquiera de esos mentecatos sociópatas que pueblan el Congreso. Cuando el justo pago a los servicios prestados sería sacarlos a rastras de su butacón y ajusticiarlos como perros. No sé hasta qué punto se comprende la cantidad de dolor presente y venidero que ha causado su incompetencia y egoísmo, tomando cada decisión con la calculadora electoralista en la mano.

Aún no ha quedado suficientemente claro las implicaciones del decrecentismo. Esperad a 2021. Y dad gracias a que el BCE sostiene nuestra deuda y el gobierno puede así financiar cómodamente los deficit. Este capítulo de la historia nos pasa fuera del paraguas de la UE y el euro, y el futuro no vendría preñado de pobreza, sino de HAMBRE.

