Cambio de imagen

No sé si os habéis percatado, pero he eliminado los logotipos de la barra de la derecha. Bueno, todos no, he dejado uno porque de ése sí que no quiero prescindir, pues es el eje de este espacio: el ser humano, su libertad (y su vida como máxima expresión de la primera), por encima de cualquier consideración, ideología e invención humana.

¿Por qué lo he hecho? Porque me estaba dando cuenta que servían para definirme y, con ello, ahorraba el trabajo de pensar de quien entraba de nuevas en este espacio. Con la hoz y el martillito (nadie reparaba en la franja negra) especialmente, pero también con la sirena, la bandera palestina, la cruz tachada o el símbolo sonriente del átomo, estaba facilitando mi catalogación apriorística. Y no os lo quiero poner fácil, quiero que penséis. Porque si escribo algo, quien entre verá la hoz y el martillito y concluirá: claro, lo dice porque es comunista (que ni lo soy ni lo dejo de ser). Como no es de los míos, puedo descartar lo que dice y listo. Pues no, te jodes y lees, tomas en consideración lo que yo o el resto de editores hayamos escrito, y luego ya decidirás si estás de acuerdo o no. Pero no te voy a servir en bandeja ningún atajo para ahorrarte pensar.

Lo mismo con la sirena (o mesmo, nin son nin o deixo de ser) o todos los demás. Por ejemplo, si hablo de política energética, en principio un tema tan técnico y aséptico, y tengo ahí colgado el anuncio con el átomo, me pondrán la etiqueta: claro, dice eso porque es pronuclear. Como yo soy antinuclear, no debo prestar oídos a lo que me cuenta. Y es que, cada vez más, el pensamiento está organizado según identidades. Se concibe la posición sobre un tema, incluso tan técnicos como ya digo la energía, como parte de la esencia del individuo, en vez de una circunstancia.

Me decía una chica, es que yo he nacido musulmana. Y no, le respondía, tú has nacido libre, eres musulmana por el proceso de adoctrinamiento infantil al que fuiste sometida. Si hubieras sido adoctrinada en otra religión, creerías en ella con la misma convicción que ahora crees en el islam. Y, aún así, aún disminuida conservas la libertad de cambiar de opinión.

Esta mecánica, considerar las ideas religiosas como parte inherente del individuo, que quedaría desgajado, partido por la mitad en caso de abandonarlas pues forman parte de su esencia como sus vísceras o sus extremidades, se ha ido extendiendo al resto de campos, desde la política a la dieta. Yo soy vegano. No, tú eres un animal omnívoro como todos, ésa es tu esencia. Tú has decidido dejar de comer alimentos de origen animal, pero no forma parte de tu esencia. De hecho, podrías cambiar de opinión y abandonar esa práctica, sin dejar de ser la misma persona (aunque en realidad, como decía Heráclito, πάντα ρεῖ) en su esencia.

En castellano (y resto de lenguas romances ibéricas), tenemos la enorme ventaja de contar con dos verbos diferenciados para las realidades necesarias y contingentes (es mucho más fácil entender a Aristóteles que si sólo tenemos el être o el to be y, de hecho, en castellano antiguo había más verbos estáticos, sedere, ficare… que confluyeron en el estar). Así que, en rigor, no deberíamos decir que somos ateos o creyentes, socialistas, animalistas ni veganos. Todo ello debería emplearse con el verbo estar, igual que no es lo mismo ser feo (y no hay Dios que te lo quite) que estar feo (porque te sienta mal esa camisa), ser malo que estar malo, estar cansado que ser cansino… Las ideas no son parte de nuestra esencia, por mucho que los jefes de la tribu pretendan lo contrario con indisimulado fin de control del rebaño. Somos hombres, tenemos la capacidad y el derecho de cambiar de opinión. Si no ¿de qué sirve la palabra? Como el teatrillo de los parlamentos, en el que uno habla sabiendo que, diga lo que diga, no va a cambiar la opinión de los demás (porque precisamente los han elegido por la seguridad de que no lo harán y obedecerán la línea de partido antes que a su razón y conciencia, de ello depende su estabilidad económica y eso pesa más que cualquier otra consideración). La comunicación de ideas sirve para aprender, para poner a prueba las ideas propias, e incorporar las ajenas para crear un conocimiento superior. Y es superior, en ciencia, cuando describe más fielmente la realidad, siempre multiforme y difícil de aprehender. El dogmatismo, propio de la religión, es contrario al conocimiento científico, esto es, al conocimiento.

Así que, no me defino, esto es, no me limito. No le voy a poner fácil el trabajo a los gandules del pensamiento que van poniendo etiquetitas y sobre ellas operan (incluso tan vagas como mujer o no-blanco, el tribalismo hermanado con el postmodernismo llega ya al esperpento en su afán por reducir la realidad multimórfica a un esquema).

¡Ah, claro! Eso lo dice porque es hombre. O porque es comunista. O porque es ateo. O porque es pronuclear. No, es completamente al contrario. Primero se razona sobre una cuestión. Y como consecuencia de ese proceso llegas a unas conclusiones, que SIEMPRE (si no eres un necio) deberán ser susceptibles de corrección según el proceso de estudio, que sigue siempre abierto, progresa.

En cuanto a lo de hombre, ya me jodería descubrir que mis gónadas tienen alguna influencia en el trabajo de razonar sobre una cuestión. La basura de que “pienso como una mujer” o “me siento mujer” cuando no existe una forma de pensar o sentirse relacionada con el sexo. Con el sexo, porque el género, insisto por enésima vez, es una construcción social de cada sociedad y tiempo en concreto, y cada cual es (más o menos) libre de adaptarse a ello o no. Yo, por ejemplo, no tengo género, hago lo que me place sin pensar si es propio de hombres o mujeres, de hunos o de otros, allá quien se quiera someter a convenciones sociales. Lo que tengo es sexo (como dice el chiste del argentino… des-pro-por-cio-na-do), pero no me condiciona. El feminismo ha tomado de la religión el testigo del determinismo sexual, para vergüenza de tantas mujeres, y hombres, que lucharon por enterrarlo. El postmodernismo se parece demasiado a la premodernidad.

Pues eso, quería explicar el motivo del cambio de apariencia del sitio. Por lo demás, seguirá igual por pura pereza, con que la tipografía sea cómoda el resto me suda bien los cojones.

A rañala…

