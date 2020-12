Alegato de Richard Malka

Aurora se ha currado una traducción al castellano del alegato final del abogado del Charlie Hebdo en el juicio por el atentado islamista. Por cierto, rechazo de plano la distinción entre islámico e islamista, en tanto que el islam es en sí mismo un proyecto político, de organización social, mucho antes que una teoría teológica o filosófica. Esto es el islam. Insisto una y mil veces: el islam es la doctrina recogida en el Corán y los ahadith, no lo que cada cual quiera pensar de ella, la practique o la deteste.

Aurora pensó que merecía la pena el esfuerzo de traducirla, así que creo que merece de vosotros el esfuerzo de leerla. Da una cuantas bofetadas a la “izquierda” multiculti y buenrollista, fascinada por todo lo que le parezca exótico, aunque sea la misma carcunda contra la que siempre hemos luchado. Para quien no tiene entereza ideológica, un cambio de atavíos ya le confunde.

Os dejo un párrafo pero el original, por elemental cortesía, debéis ir a leerlo a la página de este traductor bénévole.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es esta nueva modalidad de guerra que opone dibujantes con sus lapiceros, profesores con sus pizarras, a fanáticos armados de fusiles o de utensilios de carnicería? ¿Qué es este enredo de ideas, discursos y errores por los que hemos llegado hasta aquí, por primera vez en el mundo occidental desde el fin de la guerra, para que un periódico sea atacado antes de tener que ocultarse en un bunker con una dirección secreta? ¿Quién ha alimentado la bestia esperando ser el último en ser devorado? Porque siempre ocurre lo mismo: cuando se trata de enfrentarse al miedo, algunos prefieren pactar.

Por mi parte, sólo puedo añadir que… Charb era de los necesarios.

Cuando un miembro notable del PCF es asesinado por fundamentalistas religiosos, y la neoizquierda si no justifica el asesinato, sí al menos lo disculpa e interpreta como respuesta a una agresión previa, es evidencia de que bajo la etiqueta de “izquierda” pugnan ahora mismo dos conceptos político-filosóficos antitéticos. Y uno va ganando de calle el espacio político, con la colaboración entusiasta del poder económico y mediático.

Demasiado bonito para las élites como para ser casualidad. Insisto.

Quiero finalizar con el comentario de Richard Dawkins tras la matanza:

They shouted ‘We have avenged the Prophet Muhammad’. . . . Some useful idiot will claim it had nothing to do with religion. No, all religions are NOT equally violent. Some have never been violent, some gave it up centuries ago. One religion conspicuously didn’t.

