España es un pozo de inmundicia

Como os daréis cuenta, ya es que ni para escupir sapos y culebras me apetece abrir una nueva entrada. Para qué, si no hay nada que hacer. Procuro aislarme del lodazal político español, por una mera cuestión de higiene mental. Desde hace tiempo ya ni visito medios españoles, grotesca y ostentatóreamente dedicados a convencer y no a informar. Bloomberg lo han hecho de pago, así que uso principalmente Reuters como medio para obtener una visión general, y luego ya busco completar la información en medios especializados en cada región geográfica y área de actividad.

Pero es que la fetidez de la sociedad española me persigue. Lo de arriba es el pantallazo de la primera plana que aparece al abrir la página de Reuters. Es la enésima vez que me ruborizo de pura vergüenza cada vez que tenemos el honor de salir en portada. Y ya no es la clase política, porque ésta no es sino un reflejo de la sociedad que parasita. Lo afirmo con rotundidad: el problema principal de la sociedad española es que no nos han enseñado nuestros padres, nuestros maestros, lo que es el honor. El concepto de honor, de honestidad, es desconocido dentro de nuestras fronteras. Otros pueblos han desarrollado un código de ética ciudadana, la virtus romana, la ἀρετή griega o la 正直 japonesa. No es que todos los ciudadanos la respeten, por supuesto, pero es asumido por el conjunto de la sociedad como un ideal, y quien se aparta de él es visto con desprecio.

Y luego está España.

Lo importante es que no te pillen.

Todo el edificio social español está construido sobre la base de las relaciones nepóticas, una maraña de favores cruzados que permiten escalar posiciones en un ambiente caciquil en el que es la adulación, y no el conocimiento, el valor de cambio. En España opera un mecanismo de selección social en el que los más infames prosperan, dando como necesario resultado una sociedad corrupta hasta el tuétano.

Después de los casos de autoridades (así les llaman, aunque carecen de toda autoridad, ni intelectual ni mucho menos moral) que hacen uso de su poder (y aquí está la clave, lo hicieron porque pudieron, porque el Estado les dio una influencia, una capacidad) para acceder cuanto antes a la vacuna, un bien limitado y que, por lo tanto, implica necesariamente privar de él a personas que la necesitan mucho más por su edad o condición física. Ante de este acto de cobardía, de vileza, os propongo como contraejemplo el vídeo de la entrada anterior. Frente a miserables que cifran muy alto el valor de su vida a costa de los demás, también hay otros que la exponen por defender la otros, desconocidos. Estos últimos, son perseguidos en España mientras se premia, celebra y condecora a los primeros, que copan los altos cargos y magistraturas del Estado.

No quiero cerrar esta entrada mostrando mi desprecio generalizado a la sociedad española, sin dejar de relatar una anécdota personal. Un par, ahora se me viene a la memoria otra, ambas relacionadas con la administración. En la primera, a finales de primavera, entro en un organismo público y me recibe una funcionaria chillando que a dónde iba. Cara de interrogante, y la fulana me indica que tengo que echarme el puto gel hidroalcohólico, que viene a ser la versión moderna del aceite de serpiente. Todo esto, la muy descerebrada, sin mascarilla. Continúo mi periplo kafkiano a la planta conveniente, y pierdo una hora y cuarto de mi vida contemplando un espectáculo de incompetencia, abulia y concienzudo desorden. 4 funcionarios, 3 charlando de su vida en alegre corrillo en toda esa hora y pico mientras la otra buscaba mi legajo. Cuando la primera se dio por vencida, otra la relevó en la labor de pesquisa y la primera se unió a la amena charla. Sólo una del grupo, tres mujeres y un hombre, por decir algo, llevaba mascarilla. Pues bien, cuando salgo, bastante incómodo por la situación de peligro que supone estar en ese edificio habitado por completos cretinos, me encuentro a la verdulera del gel hidroalcohólico que sale a tomar el cafetito (la consabida horita y pico que escamotean a cuenta del contribuyente). Pues la muy subnormal, que iba unos metros delante de mí, veo que es poner el pie en la calle y… ¡ponerse la mascarilla! ¿?¿?¿?¿? ¿Hay un concurso de ver quién es más imbécil para entrar en la función pública?

Y segunda anécdota, ésta de hace tres días. Llamo a otro organismo público (yo ya no me persono en ninguna parte que no sea no sólo necesario, sino urgente). Me responde una chica, le comento el objeto de mi llamada, y me dice que ahora me pasa con su compañera. Lo siguiente es un torrente de toses, que inconscientemente me hacen apartar con aprensión la oreja del teléfono. Tras varios segundos, se recupera, aclara la garganta y me pregunta qué deseo. No había terminado de explicárselo cuando otro acceso violento de tos interrumpió la conversación. Cuando volvimos a recuperar el hilo, se disculpó amablemente (al menos en este caso no era ni desagradable ni demasiado inepta), comentándome que había estado, ya sabes, con esto del virus cuatro días de baja en su casa, pero que ya se encontraba mejor. ¿?¿?¿?¿? En ese momento sentí terror, al pensar que esa tipa estaba en una oficina llena de gente, y con un servicio de atención al público.

Después de casi un año con la mierda esta del virus ¿es que no hemos comprendido nada de nada?

De verdad, yo soy muy consciente de mis limitadas capacidades. Sé que no soy un genio y ni mucho menos un santo, pero… ¿es que estoy rodeado de subnormales? No, no, lo afirmo. Hace mucho tiempo que lo sospechaba pero el carallovirus ha tenido la amabilidad de confirmármelo. El grueso de la sociedad está compuesto de subhumanos, de imbéciles integrales siguiendo a pies juntillas la definición del término. Ya no carentes de honorabilidad, sino de un atisbo de inteligencia, de una chispa que ilumine su vida animal, abocada al progreso en la escala social de la manada y la deglución de bienes materiales.

+

+

+

+

+

+

+

+