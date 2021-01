Infantilismo

Estoy hastiado ya de tanta tontería. A la ideología de “izquierda” se le ha desmontado toda su estructura, privándola de soporte y rellenando el cascarón vacío de toda simpleza que quede a mano. Así, de la lucha de clases entre obreros y patrones se pasa a un discurso antagonista entre los malvados Marvel de turno (las farmacéuticas, las petroleras, las eléctricas…) y el consumidor, nuevo sujeto político.

Y coño, tengo yo buena gana de defender a Iberdrola, Endesa y la puta que las parió, pero lo que no puedo aguantar son más paridas. Estos últimos días el precio del kWh ha sido lugar común para que los vengadores del consumidor oprimido saquen brillo a sus medallas. Cualquiera que conozca el sector energético, debe escuchar en silencio, alzar los ojos al cielo y callar, no vayan a acusarle de connivencia con el enemigo. Porque en el debate político actual sólo puede haber dos bandos. Dos bandos y ni atisbo de inteligencia.

Lo que ha pasado no es más que la consecuencia natural de tener un mix eléctrico con una gran presencia de eólica y fotovoltaica. En estos fríos días de invierno, con buena parte de la península bajo la influencia anticiclónica, los aerogeneradores estaban parados y los paneles no producían prácticamente nada (tampoco es que en verano produzcan gran cosa). Con lo cual, para cubrir ese consumo tan alto, al zócalo de producción de la bendita nuclear tenía que sumársele la entrada de los ciclos combinados y la hidroeléctrica. Y, obviamente, no lo hacen gratis. Las tecnologías que son capaces de producir electricidad a demanda, se aprovechan de esa ventaja para ofertarla cuando los precios son altos, y otras opciones han quedado fuera de juego. Joder, es tan sencillo de entender como que el mismo artículo es más caro en un 7-Eleven o en una tienda de gasolinera que en un Mercacona. Cuando no hay otra opción, porque es de noche o festivo, debes pagar ese extra por la disponibilidad del artículo fuera del horario comercial. O pasar sin él.

Lo más ridículo es que esas quejas suelen venir de la misma pandilla que vocifera con cerrar nucleares y térmicas, y fiarlo todo a las renovables. Uno escucha cada cosa… Eso sí, el mismo imbécil espera y exige que el sistema le permita encender los radiadores cuando tenga frío, y además que lo haga a buen precio. Porque leyó en alguna parte que la energía renovable es gratuita.

Estoy harto de tanto infantilismo. Los deseos no dan forma a la realidad; la realidad está ahí, impertérrita, y es el individuo quien debe conocerla y someterse a ella. Esto lo aprendíamos de niños, pero ahora empiezan a gobernar bebés con vello púbico, que han crecido con la cultura Disney del querer es poder y demás voluntarismos.

La misma clase de mierdas que prefieren arriesgarse al contagio a abrir las ventanas y ventilar la estancia, medida básica de higiene conocida desde principios del siglo anterior y olvidada a principios de éste por una generación que no tolera ni el frío ni el calor, pues ha crecido en un medio artificial a una temperatura constante. Esa misma clase de mentes delicuescentes en cuerpos quebradizos es la que reclaman un sistema eléctrico compuesto exclusivamente de renovables. Oh! Es que hasta deseo ver eso, cuando la próxima calma invernal tire abajo el sistema y tengan que estar a oscuras, en una habitación fría, sin que funcione ningún artilugio electrónico. ¿Cuánto aguantarían antes de empezar la ola de suicidios, incapaces de aguantar el invierno a pelo? ¿Dos, tres días? La situación de calmas anticiclónicas invernales puede durar semanas.

De verdad, en el pecado (de la idiocia) va su condena. Cuando escucho tanta bobada, me gustaría que realmente se llevasen a cabo. Y poder contemplar el resultado.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+