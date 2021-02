Despropósito

Tras el luctuoso ejemplo de las municipales francesas, tras el muy reciente de las presidenciales portuguesas, hay que ser un completo descerebrado para forzar las elecciones catalanas en un contexto de máximo riesgo epidémico.

Es increíble cómo la realidad española (Catalunya es una bazofia y, por lo tanto, se confirma que es España) sigue desafiando mi capacidad de asombro, que una y otra vez considero colmada para al día siguiente volver a caer más bajo.

No hay razón jurídica que esté por encima del sentido común y de la vida humana. Los jueces del TSJC toman esa decisión a sabiendas de que son impunes, de que no habrá forma de procesarlos por homicidio, de que no tendrán que responder por los muertos que el incremento de contagios debido al incremento de interacciones sociales que comportan unas elecciones presenciales (que no es sólo el día de las elecciones).

Que esa es otra, vergüenza da que pueda presentar mi declaración de la renta de forma telemática con el DNIe o el Certificado Digital, que pueda hacer movimientos de fondos de muchos ceros entre entidades bancarias, y no pueda emitir el voto por motivos de “seguridad”.

Leo que podrán salir para votar los contagiados. Eso sí, a los miembros de las mesas se les pondrá un traje de papel, muy útil en el caso de un virus de transmisión aérea. ¿Estamos desquiciados? ¿Es necesario? ¿Qué validez democrática pueden tener unas elecciones a las que sólo acudirán los que tengan menos miedo al contagio? Es de esperar una participación históricamente baja, como en el caso francés, como en el portugués. Aún habrá quien haga cábalas de a qué candidato le puede beneficiar mantener a los viejos alejados de las urnas.

Leo que se podrá mover de municipio para asistir a actos electorales (lo que se conoce con el anglicismo de meetings). Para empezar, considero humillante asistir a un evento en el que un grupo de sacerdotes sueltan su homilía y el resto escucha y participa con los aplausos de la celebración eucarística. Exaltación del espíritu de grupo. Reunirnos para olernos los culos. Simiesco. Pero cada cual pondrá el precio que quiera a su dignidad, allá cuentas. ¿Pero en la situación actual, una concentración de personas?

No puedo cruzar la línea divisoria de mi concello dándome un paseo por el campo, pero sí que podría para asistir a una reunión multitudinaria, acaso en un espacio cerrado. ¿Hemos perdido completamente el juicio, el sentido de la realidad? Queda descarnadamente a descubierto lo que le importa a la clase dirigente la vida humana, cuyo valor es supeditado a mantener el teatrillo electoral que les da muy bien de comer y promociona a altas magistraturas. Hay mucha prisa por volver a barajar las cartas, a ver si esta vez toca una buena mano y caen más sillones. Inmundos.

Asistir a una eucaristía política (son espectáculos análogos) es parte de los derechos políticos inalienables. Y lo dicen al mismo tiempo que limitan la libertad deambulatoria. Entregar tu parte alícuota de soberanía votando a un ungido en las elecciones, o vitorearlo en los actos de exaltación patriótica previos (el partido no deja de ser un subgrupo social, una patria chica)… ¿es un derecho político? ¿O es precisamente el mecanismo por el cual nos desposeen de ellos?

Insisto, esta decisión los magistrados la toman porque son impunes, porque saben que no tendrán que responder de los muertos que cause su iniquidad.

Llamaré patria al lugar donde no haya espacios de impunidad y todo el mundo, del más alto al más bajo, tenga que responder de las consecuencias de sus actos.

Y las va a haber. Todos lo sabemos. Como sabíamos lo que iba a pasar con la pendejada de “salvar la Navidad”. Y nadie paga. Y, de hecho, los causantes de la mayor catástrofe sanitaria en la historia moderna de España sacan buenas notas en las encuestas. Se ve que aún lo han hecho bien, para lo que merecía la sociedad española.

+

+

+

+

+

+

+

+

+