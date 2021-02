Ganaderos parásitos

Yo alucino con el modelo de negocio de la ganadería extensiva, es decir, el palurdo que como no sabía hacer la O con un canuto se quedó en la aldea, y como ve que se acerca la jubilación y apenas ha cotizado, se hace con algo de ganado para ir tirando. Unas pocas vaquiñas, un grupito de ovejas y cabras que no dan ni para llamarles rebaño… Como lo hacía el abuelo, produciendo una riqueza que no da más que para la subsistencia, pero exigiendo tener un nivel de vida actual.

Su negocio es rentable sólo gracias a las subvenciones, que ya les cubren los gastos, así que lo que venden es puro beneficio (si son de razas autóctonas, doble subvención). Ya quisiera cualquier otro negocio. Los animales comen en terrenos que la gente les cede de gratis, para no perder el prado, o en monte comunal que periódicamente queman para que no se cierre (la naturaleza no se recupere y devuelva al estado original ese monte, que en estas latitudes es bosque profundo). Porque si tuvieran que arrendar las tierras de las que se aprovechan, o ya no digo comprarlas, ni de coña salían las cuentas. Y están cotizando cuatro duros para luego jubilarse con la contributiva, aportan lo mínimo y luego a cobrar.

Es decir, parasitan a la sociedad de la cual se aprovechan, pues la desproporción entre la riqueza que generan y los recursos que consumen es enorme.

Y aún quieren exigir que el campo sea seguro como un kindergarten, se creen con derecho a determinar cómo es la fisonomía de nuestro país. Hay que exterminar los lobos, porque así puedo desentenderme del ganado y pasar el día en el bar, bendito pastor eléctrico. Aquí me conviene que arda para que pasten las vaquiñas.

Y esta clase de subhumanos es cortejada, con mayor o menor éxito, por todos los partidos porque son los que ponen y quitan gobiernos. Efectivamente, un voto al Congreso en las provincias del rural vale por 4 votos emitidos en Madrid o Barcelona (la sobrerrepresentación es mucho más extrema todavía en el Senado); así que la clase política, cuyo único interés es hacerse con los resortes del Estado, tiene como prioridad mantener contento al sector más atrasado, improductivo y reaccionario de la sociedad. Una minoría de la población, la que vive en la “España vaciada”, determina la mayor parte de los escaños en el Congreso. Y se nota. En el palurdismo que reina en el debate político y la gobernanza de la res publica.

Mi propuesta: Exterminar esta clase de agricultura y ganadería improductiva, como parásitos que son. ¿Cómo? Facilísimo: retirando las subvenciones. Se debe subvencionar a sectores en estado embrionario, de alto valor añadido y valor estratégico, y con un gran crecimiento potencial. No para hacer viables actividades ineficientes e improductivas, con un modelo de producción atrasado que implica un enorme impacto en el medio natural en relación al magro producto obtenido (mucha gente no se da cuenta de la enorme extensión que exige este tipo de ganadería: un grupito de sólo diez vacas necesitan ramonear en las laderas hirsutas de todo un monte para mantenerse).

Si acaso, apóyese a la ganadería profesional, intensiva, cuyo impacto sobre el medio es mucho menor. Pero no, por ejemplo, la salvajada de soltar un grupo de ungulados domésticos a esquilmar el frágil piso montano (sólo las gramíneas, la hierba, pueden soportar que un animal las sieguen periódicamente a unos milímetros del suelo y conseguir sobrevivir).

Y sí, ya sé que todo esto suena extraño después de lo que se escucha a los ecologilipollas, abducidos por el fetiche del Homo ruralis, que vive en comunión y simbiosis con la naturaleza. Una falacia más para consumo de urbanitas que no tienen ni idea de lo que se cuece en el rural, más que por lo que vieron de niños en los dibujos de Heidi.

