Visión general

Todo un clásico de los regímenes autocráticos: se aplasta una protesta contra la violencia policial usando un grado superior de violencia policial, subiendo la apuesta. No pocas dictaduras han caído por incurrir en ese instinto autoritario y desencadenar un rechazo masivo que culmina con la caída del régimen.

A ver cuando encuentro tiempo y ganas de hilar un texto mínimamente estructurado de cómo ha cambiado mi percepción de la realidad política esta crisis. En realidad, no es que haya cambiado, sino que se han confirmado y superado mis reticencias al sistema político actual, que no es más que una función de guiñol, con marionetas golpeándose con cachiporras para entretenimiento de un público infantilizado. Una maniobra de distracción para que el pueblo no encuentre las preguntas correctas, y así mantenerlo permanentemente dividido y alienado contra sí mismo.

El sainete político diario estructurado en izquierdas y derechas, no es más que la escenificación de una estrategia de “poli bueno, poli malo” para doblegar la voluntad del preso, que no es otro que toda la sociedad. Sociedad que es parasitada por las endogámicas estructuras de poder del Estado, por cuyo control (y de los presupuestos que llevan aparejados) varios grupos mafiosos pugnan.

Lo primero para comprender una situación es aguzar el instrumento del que nos servimos, las palabras, para que recuperen la univocidad semántica original. El sistema actual no es en modo alguno una democracia, el δῆμος no ejerce el gobierno, lo delega en un pequeño grupo (ὀλίγος) organizado en facciones (partidos). Luego la denominación exacta del sistema político actual es una oligocracia electiva partidista. Organizaciones cuyo nexo de unión es una comunión de intereses en imponerse a la banda rival, y así conectarse al poderoso flujo de dinero que suponen los presupuestos públicos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+