La ridícula neoizquierda

Esta estrafalaria pregunta se produce en una conferencia de Irene Montero en la Complu patrocinada por…

Hasta un cura fachorro y cascarrabias está más próximo a la realidad social y obrera que esta troupe.

Por cierto, hablando de la consortísima.

Menudo ejemplo de mujer emancipada, que debe su posición política a ser cónyuge del líder supremo del partido. La aupó a la portavocía en sustitución de la antigua novia, y salió de ella para coronarse como ministra. Realmente, no creo que exista otro caso de nepotismo a tan alto nivel en ningún otro país europeo, como que un político enchufe a su mujer como portavoz de grupo, número dos del partido y, finalmente, ministra. Pero lo desternillante es que luego la parejita vayan dando lecciones de ultrafeminismo, cuando tal acuerdo sería una indignidad hasta para partidos de derecha. A una escala menor lo hizo el Inmundo con la Botella, ni siquiera ese miserable se atrevió a meterla como ministra de nada, y sólo lo hizo cuando él ya se había retirado. Hasta en el PP de Aznar había más sentido del decoro.

Pues vamos a poner una cita de esta lumbreras, que si fuera más inteligente sospecharía que es un topo de la derecha.

Transcribo, para que quede claro:

[Alegar en un proceso de divorcio el Síndrome de Alineación Parental de los hijos] es una forma de volver a producir violencia contra una mujer que probablemente ya lleve acumulado una trayectoria de violencias bestial, y que ha dado el paso, por ejemplo, de separarse, y que en ese proceso tiene que someterse además al cuestionamiento de que no solamente si ha sufrido o no violencia, sino que además esté tratando de poner a su hijo en contra del maltratador.

Como es de rigor en el discurso feminista, vemos que el concepto de mujer esta indisolublemente asociado al de víctima de múltiples violencias, así como el concepto de padre se hace sinónimo de maltratador; de la misma manera que la sequía es pertinaz, el crecimiento exponencial o la agresión brutal, no dan para más los periodistas. Se relaciona al varón con la violencia como al judío con la usura o al andaluz con la pereza. Desarrollar un discurso político a partir de categorías identitarias, y no de sujetos reales, complejos, humanos; no es una superación de la modernidad, es un retroceso a tiempos ominosos.

¿Vamos a tener que salir todos a la calle con la etiquetita cosida en la ropa? Yo, con el parche que indique el género masculino, para que los seres de luz se guarden de mi presencia bestial, no las vaya a morder. ¿A qué dará acceso el parche de transexual? ¿A viajes gratis en el metro? Seguro que es de los más codiciados. ¡A la mierda, coño, a la mierda!

Lo primero, me parece tan estúpido pretender que cualquier comportamiento humano tenga que ser patologizado en la forma de una miríada de síndromes, como pretender que es imposible que una mujer procure crear animadversión en los niños hacia su padre (la viceversa me figuro que sí será posible, no hay maldad que no maquine un hombre en su odio hacia la mujer), todo en el contexto de un proceso de divorcio en el que cada una de las partes pretende hacerse con la custodia en exclusiva por el beneficio económico que esto genera (y sí, los niños ya tal).

Pero lo realmente llamativo del caso es que esta mente preclara asuma como opción por defecto que, en un caso de divorcio, la causa es la “trayectoria de violencias brutal” que ha sufrido en su matrimonio. Generalizamos el maltrato a la mujer como causa más habitual del divorcio, el icono de la mujer maltratada sobre el cual cabalgan a galope tendido sobre la realidad virtual que estas mismas piradas generan. Una ruptura porque, sencillamente, han dejado de atraerse o de agradar la mutua compañía, eso son casos aislados. Lo más probable es que la mujer acumule una “trayectoria de violencias brutal”. Menudos ambientes frecuenta esta señora, porque en mi entorno social (la Galicia rural, profundísima) la cotidianeidad no es esa.

También es reseñable, impresionante la capacidad de acumular sandeces en un sólo párrafo, que considere una “violencia” (que, como el término violación, a fuerza de estirarlo ya no significa absolutamente nada, lo emplea para todo excepto para describir que un policía a las órdenes de su gobierno apalee a una joven protestando por la violencia policial) el hecho de que en un proceso contencioso, los jueces escuchen los argumentos de ambas partes y no sólo a una de ellas (la parte que tiene órganos sexuales femeninos, o aspira a tenerlos). ¿?¿?¿? Es que en eso consiste un juicio. Es tan estúpido como que un púgil se ponga a lloriquear en el cuadrilátero porque el contrincante se empeña en atizarle. Es que va de eso, imbécil. En un litigio hay dos partes con intereses enfrentados (por eso van a juicio, diría don Pero Grullo), cada parte expone sus razones y los jueces a tenor de los argumentos y pruebas presentadas dirimen y sentencian. Es ya el infantilismo en grado sumo pretender que un tribunal se comporte como tus papis y coleguis, dándote la razón por defecto (para que te calles de una vez). Eso, la ministra lo considera “violencia institucional”. No, es la mecánica de cualquier juicio, desde hace milenios. Si sólo una de las partes merece ser escuchada y acreditada, entonces excusamos de celebrar juicio, bastaría con que esa parte dicte sentencia y nos ahorramos el proceso. Pero eso no sería un juicio, y mucho menos sería justo.

Esto es una ministra.

Y se me intenta convencer de que esta doctrina, esta patochada, es de izquierdas. Es LA izquierda.

Pues muy bien, majetes. Yo, a lo mío.

