La partitocracia en tiempos del relato

Copio de una noticia de El Confidencial sobre el apagón en Texas:

El trasfondo de la gestión energética o de la respuesta al coronavirus tiene el denominador común de la división política: una toxicidad que invita a los líderes a priorizar, antes que la mera gestión, una narrativa antagónica que les permita asegurar antes que nada los apoyos electorales. El territorio de las soluciones comunes, esa zona gris donde podían cerrarse acuerdos, ha desaparecido, y el votante indeciso es una especie en peligro de extinción. Por ejemplo: según una encuesta de Gallup realizada a los pocos días de que Joe Biden jurase el cargo, el 98% de los demócratas aprobaba su gestión, frente a apenas el 11% de los republicanos. Cifras extremas de un paisaje donde casi no existe la duda.

Los partidos políticos están aplicando técnicas aprendidas de la psicología, al igual que la gran empresa hace con la publicidad, para crear adhesión a unos colores, a un logotipo. Es algo que sabemos que funciona con nuestra especie: el himno, la bandera, la cruz… tenemos el instinto de congregarnos en grupos, de acatar una jerarquía. Necesitamos de la aceptación del grupo, fuera de él hace frío, así que modificamos los rasgos, las aristas que presente nuestra personalidad para poder mimetizarnos con el grupo. Cuanto más baja es la autopercepción de un individuo, con más ahínco pretende formar parte de un grupo más grande que le aporte esa identidad que le falta (la patria, la umma…).

Esta debilidad de nuestra naturaleza está siendo aprovechada cada vez con métodos más refinados para crear en el ciudadano la noción de pertenencia a un movimiento político, de una forma inquietantemente parecida a la afición de los clubes de fútbol. Un aficionado del Madrí “es del Madrí”, y puede criticar a tal entrenador o jugador, pero no se “hace del Barça” por mucho que su equipo juegue mal. Esta irracionalidad es asumida por la sociedad de la misma forma que una chica argelina me decía que ella “nació musulmana”. Las doctrinas religiosas, los movimientos políticos, los clubes deportivos o los fabricantes de bebidas carbonatadas, todos ellos pretenden suprimir la libertad de elección del sujeto, que somete a escrutinio su decisión y puede llegar a revocarla. Para ello pretenden inscribir su marca comercial en la identidad del individuo, para que no pueda renunciar a ella sin que le suponga un desgarro en su ser.

La política es una rama de la ética cuyo objeto de estudio son las formas de organización social. Es, por lo tanto, una disciplina científica, de las ciencias sociales. Esto es, por mucho que no sea una ciencia exacta, su base es la razón.

Atendiendo a esta definición, la política está desaparecida del debate público. Lo que existe ahora es una partitocracia sectaria de carácter esencialista, en la cual sostener un debate racional es tan difícil como pedirle a un aficionado del Betih que explique por qué es del Betih y no del Sevilla.

En estos tiempos, es tan importante prestar atención a la semántica, como a la cartera cuando ibas al Rastro. Los trileros del lenguaje, al menor despiste, te cambian el significado de una palabra sin que te percates. Decíamos que hay que distinguir entre oligocracia y democracia. También debemos discernir entre política, la ciencia de la convivencia, y sectarismo. Un sinónimo parcial de sectarismo es caciquismo, pues a la cabeza de cada partido, de cada facción, se encuentra una familia de caciques que distribuyen los recursos del Estado a sus afines en función de su utilidad para mantenerse en el poder. Sistema también conocido como clientelismo.

El principio de delegación, base tanto de la oligarquía partidista como curiosamente del sistema soviético, es tan anacrónico como alumbrarse con un candil. Desde hace décadas existe la tecnología para implementar un sistema de autogobierno, es decir, Democracia. Los intermediarios entre el pueblo y la soberanía, los oligarcas organizados en partidos políticos, son redundantes. Sobran. Y, lejos de aportar valor, se aprovechan de su posición para poner los medios del Estado a su servicio. Como es lógico.

Primero, porque todo organismo, natural o social, tiene como primer instinto la autoperpetuación (contemplad como triste ejemplo el lamentable espectáculo que dan las dos grandes centrales sindicales).

Y segundo, porque es de necios ceder el poder a nadie y esperar que no se aproveche de él. Es como entregarle a un yonki una papela, y pedirle que te la guarde intacta hasta que vengas a recogerla. El poder es muy goloso, más adictivo que la heroína.

La partitocracia (oligarquía electiva organizada en partidos), armada de medios cada vez más sofisticados para manipular la opinión pública, está corrompiendo la vida política hasta extremos difícilmente imaginables hace tan sólo unos años, con dos consecuencias principales:

antagonismo social entre las distintas hinchadas, creando una irrespirable atmósfera de enfrentamiento

mala gestión de la Res Publica.

La primera es evidente, así que doy una pincelada sobre la segunda. ¿Cuál es el incentivo de optimizar la gobernanza de los diferentes niveles del Estado, si no hay una fiscalización de los administrados? Efectivamente, alienado el público por las herramientas de manipulación social en la era de la preeminencia del discurso, del relato, sobre los hechos contrastables, el gobernante sabe que va a tener el apoyo incondicional de su clientela, y la oposición furibunda de otra parroquia. Haga lo que haga. Así pues…

El carallovirus nos ha traído muerte, pero nos ha dejado grandes lecciones para quien las sepa leer. La actuación de tal o cual ejecutivo, central o autonómico, es valorada por la ciudadanía no en función del resultado, sino de la afinidad partitocrática de cada cuál. Así, quien había votado al P$O€ aplaudía a Illa, y quien había votado al PP, a Ayuso. Y viceversa, las críticas de un fondo del estadio al manejo de la crisis por parte del rival político han sido despiadadas. La cuestión es que se trataba de una crisis sanitaria, cuyo impacto en la sociedad era general y su manejo de carácter mayormente técnico. Las ideologías (de tener alguna los partidos), tenían muy poco que ver en el asunto. Aún asumiendo que puede haber una diversidad de opiniones ante un tema de carácter técnico, en las encuestas, una ciudadanía de personas racionales y libres hubiera respondido con una descorrelación entre sentido del voto y valoración de la actuación frente a la pandemia. Muy al contrario, observamos que la correlación ha sido milimétrica. Los de una tribu apoyan a los suyos, manquepierda, y sacan los colmillos ante la tribu rival. Un espectáculo deplorable, que evidencia lo muy atrasados que estamos todavía en el proceso de hominización.

Aún más trístemente cómico es el caso de Fernando Simón. A pesar de ser un elemento de la derecha, enchufado por la Ministra de Sanidad del PP gracias desde luego no a su competencia científica (irrelevante en el ámbito académico) sino a los vínculos de su familia con el PP y el Opus Dei, ha sido identificado por la tribu izquierdosa como propio y santificado ipso facto, mientras que la tribu fachosa de la cual proviene lo ha asimilado con el gobierno rival y lo ha despellejado. Esto me lleva al convencimiento de que las mismas medidas, las exactamente mismas medidas que ha tomado tal o cual ejecutivo, habrían sido censuradas o apoyadas de manera diametralmente opuesta de haber sido realizadas por un ejecutivo de distinto signo. De hecho, en el caso del gobierno central, me parecía aún ver gobernando a Raxoi y su indigencia mental, siempre evitando tomar una decisión que le obligara a significarse hasta ser demasiado tarde. El ejecutivo de Sánchez, como el de Raxoi, han cubierto con autoritarismo y Estado policial su incompetencia y analfabetismo científico. Comportamientos perfectamente intercambiables que, sin embargo, merecen valoraciones dispares si el árbitro pita penalty contra mi equipo o a favor.

Honestamente, con subhumanos no se puede operar ningún sistema político, sea representativo o directo. Tengo una ligera esperanza que un sistema directo acelerase el proceso de hominización. Algo quizá hayamos adelantado con el sistema electivo respecto a la situación en que ni siquiera la elección de sacerdotes del culto al Poder nos estaba encomendada. La responsabilidad fuerza al niño a madurar y convertirse en un hombre. La cuestión es que en el estado actual de las cosas, la regresión al comportamiento animal, irracional, es la tendencia.

Bienvenidos a la postmodernidad, o de cómo las cosas son según a mí me parezcan.

