Juan Manuel Grijalvo – Patria y potestad – 23 de Febrero de 1981

Todos los que vivimos aquello recordamos dónde estábamos y qué hacíamos cuando nos llegó la noticia: varios guardias civiles, uniformados y armados, habían entrado en las Cortes, interrumpiendo la sesión.

Yo estaba en Barcelona. Al carrer dels Tallers. Cuando terminó lo que me había llevado hasta allí, subí a casa de mis padres en el tren de Sarrià. El televisor estaba encendido y los periodistas estaban informando de… todo aquello.

Al cabo de muchas, muchas, muchas horas, el rey apareció en la pantalla y pronunció aquel famoso discurso que ha pasado a la Historia. Se supone que aquella noche salvó la democracia. Por ello hemos de estarle eternamente agradecidos. Nos fuimos a dormir.

Al día siguiente, la cosa aún no estaba clara. El golpe había ganado en Valencia, que no es cualquier capital “de provincias”. Es la tercera ciudad del país. Y la situación de Madrid aún tenía demasiadas incógnitas.

Mejor o peor, el tema se “recondujo” y fue dando coletazos hasta el juicio de Campamento. Allí se expusieron dos relatos de los hechos que coincidían más bien poco, como recogió aquel “Diccionario” de Martín Prieto, publicado en “El País”.

Por una parte, la versión de los encausados, cuya base y sustancia era que aquello no fue ningún golpe de Estado. Ellos estaban allí cumpliendo unas órdenes legítimas, emanadas de las más altas autoridades. Militares, por supuesto.

Por otra parte, la versión oficial, que perdura incólume hasta hoy: los únicos responsables de… todo aquello… eran los que estaban en el banquillo de los acusados. Tuvieron un juicio justo, fueron sentenciados, cumplieron sus condenas y se reintegraron a la vida “normal”, porque el “aparato penitenciario” sirve para “reinsertar” a las personas que pasan por cualquiera de los “centros” que lo componen, ¿no?

Así quedó el relato de los hechos, y así lo creí yo, hasta que -bastante tiempo más tarde- un militar de carrera me ofreció una explicación “alternativa” que resultaba mucho más coherente.

<<<

Han pasado cuarenta años. Gran parte de los protagonistas de… todo aquello… ya no están entre nosotros. También ha fallecido el amigo que sembró en mi mente la semilla de la duda. Desde entonces, todos y cada uno de los datos objetivos sobre el 23-F que he ido hallando corroboran lo que me dijo aquella noche. Quién me iba a decir a mí, después de pasar un año y pico en el Ejército, que llegaría a llorar tanto la muerte de un militar. El hecho indiscutible es que tratar con él me convenció de que no era como los… puntos suspensivos… que había sufrido yo en el cuartel. Hubo un antes y un después del 23-F.

Gracias a él perdí -al menos, algunos de- los prejuicios que tenía contra todo lo militar y contra todos los militares. Creo que ahora tengo unos juicios más matizados. Sigue habiendo muchos impresentables. Y, como me dice un amigo militar, muchos gilipollas. Pero el conjunto de la profesión, ahora mismo, está muy lejos de ser el yermo intelectual que dejó la dictadura de Franco.

<<<

Cuando decimos que “ahora hay democracia”, no nos referimos a un hipotético “gobierno del pueblo”. Sólo hablamos de una cierta garantía constitucional de algunas libertades individuales. Eso implica limitaciones efectivas a la arbitrariedad de los funcionarios del Estado, y a su capacidad de interferir en los asuntos privados de los ciudadanos particulares mediante la coacción. Por eso procede que establezcamos una “definición operativa” que nos dé unas herramientas para medir -cualitativa y cuantitativamente- si disfrutamos -o no- de una “democracia plena”.

Y es que lo que importa no es que Esta Magnífica Constitución Que Hemos Votado Todos Los Españoles, incluso los que han nacido décadas después de su promulgación, contenga una cantidad inmensa de unas vaguedades tan abiertas a la interpretación que bien se podría decir, con los criterios de los “neoliberales” de hoy, que es “socialista”. Lo que importa es el contenido material de la legislación que ha ido “desarrollando” sus elevados principios teóricos. Si cada cuatro años ocupa las instituciones un partido político que promueve unos conceptos de Tradición, Familia y Propiedad que vienen directamente del “Manifiesto de los Persas”, no espere usted que lleguemos jamás a una “democracia plena”, cualquiera que sea la definición que proponga usted para el concepto.

Otro día, si usted quiere, seguiremos con esta pequeña serie de estudios de Historia de estar por casa. Tal vez sean útiles para valorar la magnitud de los ataques que están sufriendo últimamente nuestros derechos. Que tampoco eran la “democracia plena”. Hasta ahí podríamos llegar…

>>>