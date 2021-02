¿Para esto queremos sacar la religión de las escuelas?

¿Para adoctrinar a los críos en otra patraña? ¿Es que no podemos dejar a los críos tranquilos sin intentar manipularlos, me cago en Dios es Cristo? Es demasiado atrayente, insertar tu mierda en una cabeza que aún no cuenta con los mecanismos de defensa para analizar críticamente lo que recibe. Una cobardía muy propia de quien sabe que, a la que la inteligencia del niño florezca, será mucho más difícil convencerle de sus chorradas. ¿Qué prisa hay por enseñarle trigonometría o laplacianos a un crío? Ninguna. Ya lo entenderá a su debido tiempo. En cambio, con la doctrinita… cuantos más tiernos y maleables, mejor. Basura…

¡Venga, más gasolina para la derecha! A ver si entre unos y otros acabamos de joder la escuela pública.

Aprovechamos la clase de matemáticas para hablar de “todos iguales, todos diferentes”.

Brillante. Brillante. Cayendo puestos en razonamiento matemático en el examen PISA, y aún hay intención por hundir más el nivel. Cualquier padre que tenga interés en la educación de su hijo y se lo pueda permitir, pensando en llevárselo a la privada (craso error, salvo casos realmente puntuales aún está peor, con profesorado mal formado y peor pagado).

En serio ¿creemos que vivimos en el mundo de la piruleta, que nuestra posición acomodada que tan recientemente disfrutamos la tenemos asegurada por lo guapitos que somos? ¿Creemos que los niños asiáticos estudian tanto porque en ellos es natural, han nacido para eso, para estudiar y fabricarnos móviles y demás cacharros electrónicos para que jueguen y se relacionen los nuestros? Son nuestros esclavitos, ¡qué tontos ellos!

Veo una sociedad abocada al desastre sin paliativos. Pero cada sociedad tiene lo que se merece…

Por cierto, quien habla es una mujer, como ella misma reconoce. Una mujer travestida, una mujer que procura adoptar una apariencia de hombre a través del vestido o, más recientemente, de tratamientos médicos. La prueba es que, si fuera un hombre, no necesitaría de todo ello.

Y a mí plin, cada cual se jode la vida como quiere. Lo que realmente me enerva es que esta adefesia actúa a modo de curita que va inoculando su ponzoña cristiana de la culpa y la deuda original, buscando despertar “vocaciones”, es decir, conseguir nuevos adeptos para entrar en el seminario o el convento. Como las madres y abuelas que fuerzan a sus nietas a sufrir una mutilación genital, a pasar por el horror que pasaron ellas; estos viejos y nuevos apóstoles pretenden mutilar el cuerpo y la vida de los niños para reproducir los mismos errores que han convertido su vida en un páramo yermo. Y coño, insisto, haced lo que os dé la gana, pero dejad a los putos críos en paz.

La misma desazón que como padre se debe sentir cuando tu hijo llega del colegio con la cabeza lavada, queriendo dedicar su vida a Cristo y encerrarse en un convento; debe sentir tras la revelación que ha tenido tras someterlo a la catequesis postmoderna, de que en verdad su género es otro, y te pide que quiere ser castrado y hormonado. Lo cual es perfectamente normal, tanto una cosa como la otra, porque son niños, influenciables, impresionables. Por eso hay que protegerlos, e impedir que tomen decisiones irreversibles, porque un niño debe tener derecho a equivocarse. Luego, una vez cumplida la mayoría de edad, allá cada cual.

Es que tiene huevos la clase de personajes que damos cabida en las aulas. La incultura y estupidez de este despojo humano (¡que ha obtenido una licenciatura! tuvo suerte al abrir la caja de galletas) me aterroriza. Si sufres un accidente y cambias tus cromosomas… ¿Qué clase de “accidente”? ¿Caer en un reactor nuclear en funcionamiento? Imposible, la vasija está presurizada.

Joder, qué puta ignorancia. Confundiendo constantemente el concepto de género e intercambiándolo con el de sexo. ¿Cómo el médico va a asignar, en el momento de nacer, un género al niño? Un constructo social, propio de cada sociedad, que se va asimilando (O NO) a lo largo de los años ¿cómo va a poder imponerse a un recién nacido? ¡Tú eres un machote, tienes que berrear más fuerte, más viril! Esta imbécil no ha comprendido nada, ni siquiera la mierda en la que centra su vida, el mismo concepto de género.

Vuelvo a insistir una vez más. Lo avanzado es destruir el concepto de género, que no haya ningún comportamiento asociado o predeterminado para un sexo. Y si el niño quiere jugar con muñecas, o el hombre ponerse faldas, que haga lo que le plazca, sin tener que justificarse con que “nació con un error en su cuerpo” que debe ser corregido con cirujía y hormonación.

Estas últimas entradas hemos visto en acción a una licenciada (al menos) y a una doctora (según ella) en psicología, que son dos analfabetas funcionales. No sólo porque no sepan, sino porque no pueden saber, como es notorio nada más escucharlas. Tenemos una universidad española que es una expendedora de títulos a módico precio, para que ningún padre se quede sin la alegría de ver cómo su retoño se gradúa, por mucho que sea un deficiente mental. De nuevo ¿creemos que el mundo es Disneyland? ¿Que nos puede salir gratis convertir la universidad, que ya era una mierda, en una puta madrasa?

Esta clase de basura abusadora de menores, sacerdotes de distintos credos, puede comer porque hay trabajadores generando riqueza. Y esta riqueza se deriva, en vez de aumentar la productividad invirtiendo en conocimiento y nuevos medios, en engordar a esta clase parásita que violenta a la infancia con sus doctrinas de mierda. Pero luego, exigimos tener un nivel de vida de país avanzado. Yap. Porque el dinerito cae del cielo, igual que la paguita de papá. Ya no son individuos aislados: como sociedad, nos falta un hervor.

Esto no es modernidad. Esto es atraso y brutalidad.

Y detrás de todo esto está el dogma postmoderno de que la realidad es creada por la percepción (y, por lo tanto, no hay una realidad sino una multiplicidad de percepc… realidades). Si yo creo que soy Napoléon, me planto en Waterloo con casaca y espadón. Si creo que soy un gato, maúllo y ronroneo. Y si creo que soy una palomita, me tiro por la ventana y… ops!

Joder, joder, si ésta va a ser la nueva religión, de verdad, me quedo con las viejas. Al menos tienen un secular acervo cultural y estético detrás.

الحمد الله

Cuando la gente deja de creer en Dios, cree en tonterías aún más grandes. La consigna parece ser si la inteligencia progresa, correr más rápido que ella, para que no te alcance.

Homínidos.

Primates pelones.

Subhumanos.

